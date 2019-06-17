Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компанийРБК 01:00
По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился. Число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Президент Германии оценил отношения ЕС и России
Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
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Полпред президента взял под личный контроль конфликт в Чемодановке
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Финны не хотят в Альянс: всего 14% поддерживают курс страны в НАТО
Всего 14% финнов поддерживают курс страны в НАТО.
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Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал, когда к отцу может вернуться память
Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей, которые в субботу диагностировали положительные результаты после полного обследования организма.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Рейс из Нижневартовска в Уфу задержали на девять часов из-за трапа
Рейс «Уральских авиалиний» Нижневартовск — Уфа был задержан на девять часов из-за самопроизвольного выпуска надувного трапа, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 05:26
Общество
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Итальянец Франческо Гальделли вместе с супругой и еще одним помощником-мужчиной занимались интернет-продажами одежды, которая якобы производилась от Клуни.
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Вера Алдонина с отцом и мачехой посетила концерт Билана
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Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи
Обновлено в 03:54
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
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В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока
В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
Обновлено вчера в 17:27
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Голунов рассказал о деталях своего задержания
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
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В Челябинске врачи-частники долечили пенсионерку до кредита в полмиллиона рублей
В Челябинске врачи частного медицинского центра загнали пенсионерку в долги и едва не залечили до смерти процедурами, которые, оказывается, были ей противопоказаны.
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Думская делегация во главе с Вячеславом Володиным прибыла в Минск
Делегация Государственной Думы во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным прибыла в Минск.
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Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым
Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
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Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
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