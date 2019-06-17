Экономика

В России возобновился рост числа банкротств компанийРБК 01:00

По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился. Число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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с чего всё началось
Тенденция к снижению числа корпоративных банкротств в России прекратилась, сообщил
 Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
РБК01:00

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В России начало расти число банкротств компаний

Московский Комсомолец02:49

В России возобновился рост числа компаний-банкротов

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Коммерсантъ01:51
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Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение

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Авто

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Космос

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Подчеркивается, что школа проходит при поддержке комитета по космосу ООН, который выделил специальные тревел-гранты трем участникам - представителям национальных космических центров развивающихся стран.
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Происшествия

Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег

Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
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Всего 14% финнов поддерживают курс страны в НАТО.
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Обновлено в 05:26
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Китайская компания присвоила несколько российских торговых марок

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Вера Алдонина с отцом и мачехой посетила концерт Билана

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Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
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В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока

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Голунов рассказал о деталях своего задержания

Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
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Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
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Думская делегация во главе с Вячеславом Володиным прибыла в Минск

Делегация Государственной Думы во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным прибыла в Минск.
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Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым

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Общество

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Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
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