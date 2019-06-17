В России возобновился рост числа компаний-банкротовREGNUM 03:32

с чего всё началось

За три месяца число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4%. Относительно IV квартала 2018 года рост составил 1,9%. Общее число банкротств за I квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.

Общество В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.

Происшествия Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.

Экономика Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрд Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи.

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Хоккей Чемпион мира по хоккею Кокарев подписал контракт со «Спартаком» Кокарев является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Динамо". В составе сборной России Кокарев стал чемпионом мира 2012 года.

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Политика Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".

Происшествия Пилоты сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 отстранены от полетов Пилоты из экипажа сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета SSJ-100 пока отстранены от полетов из-за сильного стресса.

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Происшествия Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.

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Футбол «Зенит» подписал защитника сборной Франции Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга укрепил защитную линию разыгрывающим сборной Франции.

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Музыка Светлана Лобода дала первый комментарий о ссоре с Сергеем Лазаревым Неделю назад СМИ наводнили сообщения о том, что на прошедшей Премии МУЗ-ТВ разгорелся громкий скандал: поругались Сергей Лазарев и Светлана Лобода.

Происшествия Три человека погибли в результате стрельбы на рынке в Азербайджане Еще восемь человек пострадали, сообщает РИА "Новости". ЧП произошло в селе Беюк Кесик.

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