Экономика
В России возобновился рост числа компаний-банкротовREGNUM 03:32
За три месяца число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4%. Относительно IV квартала 2018 года рост составил 1,9%. Общее число банкротств за I квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
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Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи.
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Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".
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Пилоты сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 отстранены от полетов
Пилоты из экипажа сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета SSJ-100 пока отстранены от полетов из-за сильного стресса.
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Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
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Тотти объявил об уходе с поста директора «Ромы»
Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти заявил, что покидает должность директора «Ромы».
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Неделю назад СМИ наводнили сообщения о том, что на прошедшей Премии МУЗ-ТВ разгорелся громкий скандал: поругались Сергей Лазарев и Светлана Лобода.
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Происшествия
Три человека погибли в результате стрельбы на рынке в Азербайджане
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Создан робот, способный распознавать вещи тактильным способом
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Объявлены победители «Кинотавра»
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Неизвестный сообщил о бомбе в телецентре «Останкино»
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Обновлено в 09:41
Происшествия
Губернатор прокомментировал ситуацию в Чемодановке
Иван Белозерцев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Чемодановке.
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