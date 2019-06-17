Экономика

В России возобновился рост числа компаний-банкротовREGNUM 03:32

За три месяца число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4%. Относительно IV квартала 2018 года рост составил 1,9%. Общее число банкротств за I квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
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с чего всё началось
Тенденция к снижению числа корпоративных банкротств в России прекратилась, сообщил
 Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
РБК01:00

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В негатив работает тренд на укрупнение бизнеса: о банкротстве

REGNUM07:23

В России вновь стало расти количество банкротящихся компаний

Аргументы и Факты04:33

В России возобновился рост числа банкротств компаний

Коммерсантъ01:51

В России начало расти число банкротств компаний

Московский Комсомолец02:49

Российский бизнес столкнулся с ростом банкротств

Lenta.ru02:12

В России возобновился рост числа банкротств компаний

РБК01:00

В России вновь растет число банкротств компаний

Росбалт03:18
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:20, Вашингтон
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников

Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Экономика

Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрд

Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи.
Обновлено в 09:35
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Обновлено в 07:35
Авто

Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana

Обновлено в 06:18
Политика

Бе-200 и «Ансат» представят Россию на авиасалоне в Ле Бурже

Обновлено вчера в 22:10
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Хоккей

Чемпион мира по хоккею Кокарев подписал контракт со «Спартаком»

Кокарев является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Динамо". В составе сборной России Кокарев стал чемпионом мира 2012 года.
Обновлено в 10:15
Игры

CDPR раскрыла характеристики ПК, на котором запускали Cyberpunk 2077 на E3 2019

Обычным посетителям на E3 2019 показали только CGI-трейлер Cyberpunk 2077, но журналистам и крупным блогерам разработчики продемонстрировали новое геймплейное демо игры.
Обновлено в 09:42
Космос

Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли

Обновлено в 07:56
Политика

Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Футбол

Алексеев назначен на пост главного тренера «Енисея»

Пресс-служба «Енисея» объявила имя нового главного тренера клуба.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Пилоты сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 отстранены от полетов

Пилоты из экипажа сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета SSJ-100 пока отстранены от полетов из-за сильного стресса.
Обновлено в 10:00
Культура

Экстренно госпитализирован Александр Калягин

Обновлено в 05:30
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

Обновлено в 07:48
Происшествия

Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственно за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Футбол

Тотти объявил об уходе с поста директора «Ромы»

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти заявил, что покидает должность директора «Ромы».
Обновлено в 08:33
Футбол

«Зенит» подписал защитника сборной Франции

Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга укрепил защитную линию разыгрывающим сборной Франции.
Обновлено в 06:20
Энергетика

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:51
Музыка

Светлана Лобода дала первый комментарий о ссоре с Сергеем Лазаревым

Неделю назад СМИ наводнили сообщения о том, что на прошедшей Премии МУЗ-ТВ разгорелся громкий скандал: поругались Сергей Лазарев и Светлана Лобода.
Обновлено вчера в 15:00
Авто

Chrysler отзывает в России минивэны Pacifica

Обновлено в 07:39
Происшествия

Три человека погибли в результате стрельбы на рынке в Азербайджане

Еще восемь человек пострадали, сообщает РИА "Новости". ЧП произошло в селе Беюк Кесик.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Обновлено в 07:56
Наука

Создан робот, способный распознавать вещи тактильным способом

Обновлено в 03:05
Происшествия

Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии

Обновлено в 10:09
Кино

Объявлены победители «Кинотавра»

В Сочи завершилась церемония награждения лауреатов юбилейного 30-го российского кинофестиваля "Кинотавр".
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

Неизвестный сообщил о бомбе в телецентре «Останкино»

Экстренные службы получили звонок от неизвестного лица, сообщившего о взрывном устройстве в телецентре "Останкино" в Москве, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Губернатор прокомментировал ситуацию в Чемодановке

Иван Белозерцев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Чемодановке.
Обновлено в 09:33
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