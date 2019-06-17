Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компанийРБК 01:00
Тенденция к снижению числа корпоративных банкротств в России прекратилась, сообщил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился.
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По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился. Число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.РБК01:00
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