В России возобновился рост числа банкротств компанийРБК 01:00

По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился. Число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

с чего всё началось

Тенденция к снижению числа корпоративных банкротств в России прекратилась, сообщил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился.

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