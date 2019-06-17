Экономика

В России возобновился рост числа банкротств компанийРБК 01:00

Тенденция к снижению числа корпоративных банкротств в России прекратилась, сообщил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился.
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В России возобновился рост числа банкротств компаний

По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился. Число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:03, Вашингтон
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Обновлено в 02:35
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Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
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В американском городе Филадельфия в результате стрельбы на выпускном вечере погиб один человек.
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Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео

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Обновлено в 02:51
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Редакция газеты The New York Times ответила президенту США Дональду Трампу, обвинившему СМИ в измене с связи с публикацией статьи о попытках американских спецслужб организовать кибератаки на российские энергосистемы.
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Во Владивостоке ракетную установку уронили из-за ямы на дороге

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Происшествия

Бандиты с цепью и топором избили и ограбили знакомого в Клину

Трое жителей подмосковного Клина ограбили своего знакомого, избив его металлической цепью и топором, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.
Обновлено в 02:19
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