В России возобновился рост числа банкротств компанийРБК 01:00

с чего всё началось

По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился. Число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Происшествия СК завершил расследование дела о хищении 330 млн рублей у Роскосмоса По данным следствия, за два года фигуранты дела похитили 330 млн рублей путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО.

Происшествия Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.

Происшествия Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».

Здоровье Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Общество Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".

Политика Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".

Хоккей Чемпион мира по хоккею Кокарев подписал контракт со «Спартаком» Кокарев является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Динамо". В составе сборной России Кокарев стал чемпионом мира 2012 года.

Футбол Стало известно, сколько «Ювентус» заплатил за Сарри «Ювентус» заплатил один миллион евро за переход Маурицио Сарри из «Челси».

Шоу-бизнес CNN: умерла дизайнер Глория Вандербилт Дизайнер, артистка и известная в США светская персона Глория Вандербилт ушла из жизни в понедельник в возрасте 95 лет.

Футбол Тотти объявил об уходе из «Ромы» Тотти, выступавший за "Рому" на протяжении всей игровой карьеры, повесил бутсы на гвоздь в 2017 году, после чего вошел в структуру клуба.

Политика В Иране заявили о раскрытии шпионской киберсети ЦРУ Иран раскрыл шпионскую киберсеть ЦРУ и уничтожил её, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.

Происшествия Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон об усилении уголовной ответственности для нетрезвых водителей за дорожно-транспортные происшествия с жертвами.

Экономика Патрик Драи покупает аукционный дом Sotheby`s за $3,7 млрд Французский миллиардер Патрик Драи приобретает англо-американский аукционный дом Sotheby`s. Как говорится в пресс-релизе, Sotheby`s будет продан компании BidFair USA, которая целиком принадлежит французскому предпринимателю.

Политика Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ Бывший посол Российской Федерации в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем главы Министерства экономического развития России.

Энергетика Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Политика В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".

Политика Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Бари Алибасова выписали из больницы Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.

Политика Киев предупредил Европу о начале газового кризиса в 2020 году Украина предупредила Евросоюз о возможном газовом кризисе, связанном с отсутствием договора о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему.

Политика ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия Путину Новую методику ВЦИОМ начал использовать в мае после того, как был зафиксирован рекордно низкий уровень доверия Путину - 31,7%.

Общество Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.

Происшествия Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".