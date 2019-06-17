Экономика

В России возобновился рост числа банкротств компанийРБК 01:00

По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился. Число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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с чего всё началось
Тенденция к снижению числа корпоративных банкротств в России прекратилась, сообщил
 Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
РБК01:00

Подробнее о событии

В негатив работает тренд на укрупнение бизнеса: о банкротстве

REGNUM07:23

В России вновь стало расти количество банкротящихся компаний

Аргументы и Факты04:33

Российский бизнес столкнулся с ростом банкротств

Lenta.ru02:12

В России начало расти число банкротств компаний

Московский Комсомолец02:49

В России вновь растет число банкротств компаний

Росбалт03:18

В России возобновился рост числа банкротств компаний

РБК01:00

В России возобновился рост числа банкротств компаний

Коммерсантъ01:51
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 11:53, Вашингтон
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Обновлено в 04:35
Происшествия

СК завершил расследование дела о хищении 330 млн рублей у Роскосмоса

По данным следствия, за два года фигуранты дела похитили 330 млн рублей путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов

Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Общество

Телеведущий Киселев поплатился миллионами из-за беспечности

Обновлено в 10:25
Происшествия

Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».
Обновлено в 11:33
Здоровье

Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Общество

Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Политика

Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Хоккей

Чемпион мира по хоккею Кокарев подписал контракт со «Спартаком»

Кокарев является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Динамо". В составе сборной России Кокарев стал чемпионом мира 2012 года.
Обновлено в 10:15
Происшествия

Основные силы правоохранителей вывели из Чемодановки

Обновлено в 09:34
Футбол

Стало известно, сколько «Ювентус» заплатил за Сарри

«Ювентус» заплатил один миллион евро за переход Маурицио Сарри из «Челси».
Обновлено в 05:57
Происшествия

Две женщины с кирпичом пытались ограбить магазин в Москве

Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

CNN: умерла дизайнер Глория Вандербилт

Дизайнер, артистка и известная в США светская персона Глория Вандербилт ушла из жизни в понедельник в возрасте 95 лет.
Обновлено в 11:29
Футбол

Тотти объявил об уходе из «Ромы»

Тотти, выступавший за "Рому" на протяжении всей игровой карьеры, повесил бутсы на гвоздь в 2017 году, после чего вошел в структуру клуба.
Обновлено в 09:16
Политика

В Иране заявили о раскрытии шпионской киберсети ЦРУ

Иран раскрыл шпионскую киберсеть ЦРУ и уничтожил её, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон об усилении уголовной ответственности для нетрезвых водителей за дорожно-транспортные происшествия с жертвами.
Обновлено в 09:56
Экономика

Патрик Драи покупает аукционный дом Sotheby`s за $3,7 млрд

Французский миллиардер Патрик Драи приобретает англо-американский аукционный дом Sotheby`s. Как говорится в пресс-релизе, Sotheby`s будет продан компании BidFair USA, которая целиком принадлежит французскому предпринимателю.
Обновлено в 10:30
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Обновлено в 07:35
Политика

Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ

Бывший посол Российской Федерации в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем главы Министерства экономического развития России.
Обновлено в 04:31
Энергетика

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Названы сроки первого полета самолета Ил-114-300

Полет нового регионального самолета Ил-114-300 запланирован на ноябрь 2020 года.
Обновлено в 03:14
Политика

В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева

Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Политика

Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ

В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Политика

Киев предупредил Европу о начале газового кризиса в 2020 году

Украина предупредила Евросоюз о возможном газовом кризисе, связанном с отсутствием договора о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему.
Обновлено в 08:47
Политика

ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия Путину

Новую методику ВЦИОМ начал использовать в мае после того, как был зафиксирован рекордно низкий уровень доверия Путину - 31,7%.
Обновлено в 06:45
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии

Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37
Игры

CD Projekt рассекретила спецификации PC для запуска Cyberpunk 2077

Например, в 2018-м разработчикам хватало видеокарты GeForce GTX 1080 Ti, а уже в 2019-м для запуска игры потребовалась Titan RTX – невероятно мощная видеокарта.
Обновлено в 10:56
Как работают Яндекс.Новости?
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