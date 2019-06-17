Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компанийРБК 01:00
По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился. Число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 11:53, Вашингтон
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 04:35
Происшествия
СК завершил расследование дела о хищении 330 млн рублей у Роскосмоса
По данным следствия, за два года фигуранты дела похитили 330 млн рублей путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Общество
Телеведущий Киселев поплатился миллионами из-за беспечности
Обновлено в 10:25
Происшествия
Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».
Обновлено в 11:33
Здоровье
Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Общество
Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Политика
Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Хоккей
Чемпион мира по хоккею Кокарев подписал контракт со «Спартаком»
Кокарев является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Динамо". В составе сборной России Кокарев стал чемпионом мира 2012 года.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Основные силы правоохранителей вывели из Чемодановки
Обновлено в 09:34
Футбол
Стало известно, сколько «Ювентус» заплатил за Сарри
«Ювентус» заплатил один миллион евро за переход Маурицио Сарри из «Челси».
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
CNN: умерла дизайнер Глория Вандербилт
Дизайнер, артистка и известная в США светская персона Глория Вандербилт ушла из жизни в понедельник в возрасте 95 лет.
Обновлено в 11:29
Футбол
Тотти объявил об уходе из «Ромы»
Тотти, выступавший за "Рому" на протяжении всей игровой карьеры, повесил бутсы на гвоздь в 2017 году, после чего вошел в структуру клуба.
Обновлено в 09:16
Политика
В Иране заявили о раскрытии шпионской киберсети ЦРУ
Иран раскрыл шпионскую киберсеть ЦРУ и уничтожил её, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон об усилении уголовной ответственности для нетрезвых водителей за дорожно-транспортные происшествия с жертвами.
Обновлено в 09:56
Экономика
Патрик Драи покупает аукционный дом Sotheby`s за $3,7 млрд
Французский миллиардер Патрик Драи приобретает англо-американский аукционный дом Sotheby`s. Как говорится в пресс-релизе, Sotheby`s будет продан компании BidFair USA, которая целиком принадлежит французскому предпринимателю.
Обновлено в 10:30
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Обновлено в 07:35
Политика
Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ
Бывший посол Российской Федерации в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем главы Министерства экономического развития России.
Обновлено в 04:31
Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Названы сроки первого полета самолета Ил-114-300
Полет нового регионального самолета Ил-114-300 запланирован на ноябрь 2020 года.
Обновлено в 03:14
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева
Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Политика
Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ
В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Политика
Киев предупредил Европу о начале газового кризиса в 2020 году
Украина предупредила Евросоюз о возможном газовом кризисе, связанном с отсутствием договора о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему.
Обновлено в 08:47
Политика
ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия Путину
Новую методику ВЦИОМ начал использовать в мае после того, как был зафиксирован рекордно низкий уровень доверия Путину - 31,7%.
Обновлено в 06:45
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии
Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37
Игры
CD Projekt рассекретила спецификации PC для запуска Cyberpunk 2077
Например, в 2018-м разработчикам хватало видеокарты GeForce GTX 1080 Ti, а уже в 2019-м для запуска игры потребовалась Titan RTX – невероятно мощная видеокарта.
Обновлено в 10:56