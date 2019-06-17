Экономика

В России возобновился рост числа банкротств компанийРБК 01:00

По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился. Число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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с чего всё началось
Тенденция к снижению числа корпоративных банкротств в России прекратилась, сообщил
 Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
РБК01:00

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Российский бизнес столкнулся с ростом банкротств

Lenta.ru02:12

В России вновь стало расти количество банкротящихся компаний

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Московский Комсомолец02:49

В негатив работает тренд на укрупнение бизнеса: о банкротстве

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В России возобновился рост числа банкротств компаний

РБК01:00

В России возобновился рост числа банкротств компаний

Коммерсантъ01:51
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
Общество

Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
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Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину

Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.
Обновлено в 13:17
Экономика

Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Общество

«Магнит» начал собирать алюминиевые банки и пластиковые бутылки

Обновлено в 08:57
Экономика

России предсказали убыль населения до 100 миллионов человек

Население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году.
Обновлено в 16:11
Гаджеты

Объявлены российские цены Xiaomi Mi 9T и Mi Band 4

Обновлено в 13:48
Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США

Обновлено в 13:42
Политика

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, сообщает РИА Новости.
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Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Авто

УАЗ поднял цены на модели «Патриот», «Пикап» и «Профи»

Актуальная стоимость «Патриота» после подорожания начинается с отметки в 809 тысяч 900 рублей за комплектацию «Классик Флит».
Обновлено в 06:57
Происшествия

Западные СМИ испугались «человека-мотылька» в небе над Чернобылем

Обновлено в 15:57
Футбол

Стало известно, когда Кокорина и Мамаева отправят в колонию

Обновлено в 15:50
Здоровье

Названы регионы с самой высокой распространенностью рака

Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В 45 хозяйствах в Чемодановке оставили умирать домашний скот

Обновлено в 11:45
Происшествия

Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Состояние заслуженного артиста России, продюсера Бари Алибасова остается тяжелым из-за ожогов внутренних органов едкой жидкостью.
Обновлено в 03:07
Происшествия

На границе Китая и КНДР произошло землетрясение

В китайской провинции Цзилинь на границе с КНДР зафиксированы подземные толчки магнитудой 1,3. Их причиной мог послужить взрыв, сообщает The Japan Times со ссылкой на сейсмологов Китая.
Обновлено в 12:03
Авто

Представлен обновленный электромобиль Renault Zoe

Вышедший в 2012 году хэтчбек Renault Zoe — один из самых популярных электромобилей в Европе: в прошлом году продано 37,8 тысячи машин (Nissan Leaf нашел 38,7 тысячи покупателей), а общий тираж уже превысил 150 тысяч экземпляров.
Обновлено в 11:03
Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Футбол

Мхитарян женился на дочери армянского бизнесмена

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян и дочь армянского бизнесмена Микаэла Варданяна Бетти Варданян обвенчались в армянской церкви в Италии.
Обновлено в 14:30
Экономика

Российские авиакомпании получили рекордный убыток

Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Экономика

Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok

Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.
Обновлено в 10:05
Футбол

Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб

Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.
Обновлено в 10:53
Общество

Киселев прокомментировал проигрыш в суде архитектору его виллы в Крыму

Обновлено в 15:20
Политика

Кремль объяснил снижение рейтинга Путина

Напомним, что по данным ВЦИОМа на конец мая, рейтинг доверия Владимиру Путину снизился до минимума за последние 13 лет.
Обновлено в 11:36
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено в 09:15
Политика

Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины

Европу ждет газовый кризис, если Россия и Украина не договорятся о продлении соглашения о транзите российского газа, срок которого истекает в конце 2019 года.
Обновлено в 11:22
Политика

В российском силовом ведомстве подтвердили данные о кибератаках США

В одном из российских силовых ведомств подтвердили попытки спецслужб США совершать кибератаки на системы управления инфраструктурой.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Корабль ВМС Польши повредили во время учений НАТО в Балтийском море

Польский военный корабль Gniezno получил повреждения во время участия в проводимых НАТО учениях Baltops в Балтийском море.
Обновлено в 11:13
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России

Сообщается, что турецкая полиция обнаружила на месте стрельбы огнестрельное оружие с глушителем. В МИДе Грузии проверяют эту информацию.
Обновлено в 15:30
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