Экономика

В России возобновился рост числа банкротств компанийРБК 01:00

По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился. Число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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с чего всё началось
Тенденция к снижению числа корпоративных банкротств в России прекратилась, сообщил
 Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:04, Вашингтон
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Пользователи WhatsApp из разных стран мира сообщили о сбое в работе мессенджера.
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Китайский производитель Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4, а также беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
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В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.
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Политика

Роскомнадзор составил проект правил изоляции рунета в случае угрозы

Роскомнадзор составил проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (рунета) в случае возникновения угрозы.
Обновлено в 15:17
Общество

В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»

Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено в 18:38
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Путина проинформировали об инциденте в селе Чемодановка

Обновлено в 07:15
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Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот

Обновлено в 19:50
Наука

Физика успеха. Гравитационные волны принесли нижегородскому учёному Государственную премию

Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий 2018 года присуждена группе российских учёных за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн.
Обновлено в 04:22
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В Москве избили директора Фонда кино

Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
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Зеленский считает необходимым расширить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что антироссийские санкции являются дипломатическим средством для достижения конкретных результатов и что их следует расширить в случае, если они не приведут к перемирию в Донбассе и восстановлению территориальной целостности страны.
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Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес

Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро

Обновлено в 16:36
Политика

Саакашвили рассказал о смерти украинских солдат из-за коррупции

Высокий уровень коррупции на Украине убивает солдат.
Обновлено в 17:53
Общество

Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США

Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 20:51
Происшествия

Ми-8 загорелся на вертолетной площадке на Чукотке

Вертолет Ми-8 загорелся во время взлета с площадки, расположенной в чукотском селе Нутепельмен.
Обновлено в 11:26
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Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым

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На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»

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Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Политика

Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли

Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.
Обновлено в 14:37
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Российские авиакомпании получили рекордный убыток

Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих

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Бари Алибасов выписан из больницы

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Новые правила тюнинга отложены на год

Новые правила легализации изменений в конструкции транспортного средства, которые должны были вступить в силу 1 июля 2019 года, перенесены на следующий год.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В Новосибирске пассажиры в панике покинули не заводившийся самолет

Из-за чего некоторые пассажиры, испугавшись за свою безопасность, потребовали заменить судно, другие же покинули борт лайнера.
Обновлено в 20:28
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