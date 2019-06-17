Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компанийРБК 01:00
По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился. Число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Обновлено в 06:36
Экономика
Суд признал банкротом страховую компанию «Выручим!» из Екатеринбурга
Свердловский арбитражный суд по требованию кредитора Андрея Сивушкина признал банкротом екатеринбургскую страховую компанию «Выручим!».
Обновлено в 05:29
Общество
«Все идет по плану»: строительство нового аэропорта на Камчатке обещают начать в сентябре
Обновлено в 18:56
Культура
Азиза раскрыла связь Талькова с криминальным авторитетом
Эстрадная певица Азиза в эфире передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле» рассказала, как Игорь Тальков пытался свести ее с «криминальным авторитетом» за несколько месяцев до смерти артиста.
Обновлено в 13:49
Политика
СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено в 19:10
Технологии
В работе WhatsApp произошел сбой
Пользователи WhatsApp из разных стран мира сообщили о сбое в работе мессенджера.
Обновлено в 19:59
Гаджеты
Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
Китайский производитель Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4, а также беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:51
Экономика
У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте
В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.
Обновлено в 09:27
Политика
Роскомнадзор составил проект правил изоляции рунета в случае угрозы
Роскомнадзор составил проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (рунета) в случае возникновения угрозы.
Обновлено в 15:17
Общество
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено в 18:38
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Путина проинформировали об инциденте в селе Чемодановка
Обновлено в 07:15
Наука
Физика успеха. Гравитационные волны принесли нижегородскому учёному Государственную премию
Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий 2018 года присуждена группе российских учёных за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Политика
Зеленский считает необходимым расширить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что антироссийские санкции являются дипломатическим средством для достижения конкретных результатов и что их следует расширить в случае, если они не приведут к перемирию в Донбассе и восстановлению территориальной целостности страны.
Обновлено в 18:43
Политика
Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы
Франция хотела бы, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро
Обновлено в 16:36
Политика
Саакашвили рассказал о смерти украинских солдат из-за коррупции
Высокий уровень коррупции на Украине убивает солдат.
Обновлено в 17:53
Общество
Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США
Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 20:51
Происшествия
Ми-8 загорелся на вертолетной площадке на Чукотке
Вертолет Ми-8 загорелся во время взлета с площадки, расположенной в чукотском селе Нутепельмен.
Обновлено в 11:26
Кино
Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым
Обновлено в 09:51
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»
Обновлено в 05:06
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Политика
Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли
Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.
Обновлено в 14:37
Экономика
Российские авиакомпании получили рекордный убыток
Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Обновлено в 07:45
Авто
Новые правила тюнинга отложены на год
Новые правила легализации изменений в конструкции транспортного средства, которые должны были вступить в силу 1 июля 2019 года, перенесены на следующий год.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Новосибирске пассажиры в панике покинули не заводившийся самолет
Из-за чего некоторые пассажиры, испугавшись за свою безопасность, потребовали заменить судно, другие же покинули борт лайнера.
Обновлено в 20:28