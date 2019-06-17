В России возобновился рост числа банкротств компанийРБК 01:00

с чего всё началось

По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился. Число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика Суд признал банкротом страховую компанию «Выручим!» из Екатеринбурга Свердловский арбитражный суд по требованию кредитора Андрея Сивушкина признал банкротом екатеринбургскую страховую компанию «Выручим!».

Культура Азиза раскрыла связь Талькова с криминальным авторитетом Эстрадная певица Азиза в эфире передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле» рассказала, как Игорь Тальков пытался свести ее с «криминальным авторитетом» за несколько месяцев до смерти артиста.

Политика СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Технологии В работе WhatsApp произошел сбой Пользователи WhatsApp из разных стран мира сообщили о сбое в работе мессенджера.

Гаджеты Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке Китайский производитель Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4, а также беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.

Экономика У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.

Политика Роскомнадзор составил проект правил изоляции рунета в случае угрозы Роскомнадзор составил проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (рунета) в случае возникновения угрозы.

Общество В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье» Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Наука Физика успеха. Гравитационные волны принесли нижегородскому учёному Государственную премию Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий 2018 года присуждена группе российских учёных за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн.

Происшествия В Москве избили директора Фонда кино Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.

Политика Зеленский считает необходимым расширить санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский считает, что антироссийские санкции являются дипломатическим средством для достижения конкретных результатов и что их следует расширить в случае, если они не приведут к перемирию в Донбассе и восстановлению территориальной целостности страны.

Общество Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".

Происшествия Ми-8 загорелся на вертолетной площадке на Чукотке Вертолет Ми-8 загорелся во время взлета с площадки, расположенной в чукотском селе Нутепельмен.

Происшествия Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.

Политика Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.

Экономика Российские авиакомпании получили рекордный убыток Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.

Авто Новые правила тюнинга отложены на год Новые правила легализации изменений в конструкции транспортного средства, которые должны были вступить в силу 1 июля 2019 года, перенесены на следующий год.