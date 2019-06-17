Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компанийРБК 01:00
По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился. Число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Глава SpaceX и американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что удалил собственный аккаунт в Twitter.
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В настоящее время, в соответствии с соглашением между РФ и КНР от 29 февраля 2000 года, срок безвизовых поездок для российских и китайских тургрупп составляет 15 дней.
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ЕС выразил обеспокоенность ситуацией в Черном море
Главы МИД 28 стран Евросоюза выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Черноморском регионе и подтвердили политику непризнания Крыма частью России.
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В Азербайджане произошла стрельба на рынке, есть погибшие
Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек.
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Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме стал победителем номинации «Вратарь года» имени Льва Яшина, которую ежегодно вручает журнал «Огонек».
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Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
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Выручка китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в ближайшие два года сократится на $30 млрд из-за решения властей США внести компанию в черный список.
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Cellebrite теперь может взламывать любые версии iPhone или iPad
Новая разработка специалистов способна не только взламывать новые iPhone и iPad с iOS 12.3, но также извлекать файлы из смартфонов под управлением Android.
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Общество
Роскачество рассказало, как выбрать клубнику
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Политика
Гройсман заявил, что партиям Порошенко и Тимошенко надо уйти в прошлое
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «старые партии», в частности, фракция «Блок Петра Порошенко», которую переименовали в «Европейскую солидарность», и «Батькивщина» должны отойти в прошлое.
Обновлено в 05:36
Политика
Власти Молдавии обещают вернуть лидера Демпартии для суда
Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе назвал недавно покинувшего страну лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка «кошмаром Республики Молдавия в последние десять лет».
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Кино
Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»
В Сочи объявили победителей крупнейшего российского фестиваля "Кинотавр". Гран-при получил фильм "Бык" режиссера Бориса Акопова.
Обновлено в 02:51
Политика
Бабича назначили замминистра экономического развития
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
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Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
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Авто
Модель Geely Emgrand GS скоро появится в России
Новый кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS, представленный на Московском автосалоне в 2016 году, приедет в Россию с 1,8-литровым атмосферным двигателем.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Бари Алибасов пока находится в реанимации
Музыкант и продюсер группы "На-На" 72-летний Бари Алибасов сегодня пока не переведен из реанимации в обычную палату.
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Общество
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Происшествия
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Основная масса нарушений приходится на лесную отрасль Ущерб, который был причинен из-за нарушений правил охраны окружающей среды в минувшем году в России, оценивается в 12 млрд рублей, передает в понедельник ТАСС.
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Происшествия
Голунов оценил реакцию общественности на его задержание
Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.
Обновлено в 04:16
Общество
Генпрокуратура насчитала 50 ошибок при формировании перечня учебников
Как отметили прокуроры, такое сокращение ФПУ говорит «о несоблюдении утвержденной министерством процедуры формирования федерального перечня учебников, что повлекло принятие преждевременного решения, в котором допущено более 50 фактических и технических ошибок».
Обновлено в 05:06
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах
В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
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Суд переквалифицировал действия издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова и и экс-замполпреда президента в СЗФО Александра Дацышина как самоуправство, а не вымогательство.
Обновлено в 05:36
Политика
Саакашвили рассказал об отношении Порошенко к алкоголю
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал в эфире телеканала «112 Украина», как экс-президент Украины Петр Порошенко относится к местному алкоголю.
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Кино
«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат
Обновлено вчера в 17:32