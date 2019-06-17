В России возобновился рост числа банкротств компанийРБК 01:00

с чего всё началось

По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился. Число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общество Илон Маск объявил об удалении аккаунта в Twitter Глава SpaceX и американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что удалил собственный аккаунт в Twitter.

Шоу-бизнес Алена Свиридова выложила фото с возмужавшим сыном-кадетом Российская певица Алена Свиридова показала фото подросшего сына-кадета. Исполнительница гордится своим ребенком.

Политика Россия и Китай могут продлить срок безвизовых групповых турпоездок В настоящее время, в соответствии с соглашением между РФ и КНР от 29 февраля 2000 года, срок безвизовых поездок для российских и китайских тургрупп составляет 15 дней.

Политика ЕС выразил обеспокоенность ситуацией в Черном море Главы МИД 28 стран Евросоюза выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Черноморском регионе и подтвердили политику непризнания Крыма частью России.

Культура Экстренно госпитализирован Александр Калягин Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.

Происшествия В Азербайджане произошла стрельба на рынке, есть погибшие Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек.

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.

Футбол Гильерме получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме стал победителем номинации «Вратарь года» имени Льва Яшина, которую ежегодно вручает журнал «Огонек».

Общество ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.

Политика Huawei подсчитала убытки компании из-за санкций США Выручка китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в ближайшие два года сократится на $30 млрд из-за решения властей США внести компанию в черный список.

Гаджеты Cellebrite теперь может взламывать любые версии iPhone или iPad Новая разработка специалистов способна не только взламывать новые iPhone и iPad с iOS 12.3, но также извлекать файлы из смартфонов под управлением Android.

Политика Гройсман заявил, что партиям Порошенко и Тимошенко надо уйти в прошлое Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «старые партии», в частности, фракция «Блок Петра Порошенко», которую переименовали в «Европейскую солидарность», и «Батькивщина» должны отойти в прошлое.

Политика Власти Молдавии обещают вернуть лидера Демпартии для суда Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе назвал недавно покинувшего страну лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка «кошмаром Республики Молдавия в последние десять лет».

Кино Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык» В Сочи объявили победителей крупнейшего российского фестиваля "Кинотавр". Гран-при получил фильм "Бык" режиссера Бориса Акопова.

Политика Бабича назначили замминистра экономического развития Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.

Происшествия Эксперты не подготовили исследование по делу «Седьмой студии» в срок Эксперты не успели в срок закончить исследование по делу «Седьмой студии», в рамках которого театрального режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве.

Авто Модель Geely Emgrand GS скоро появится в России Новый кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS, представленный на Московском автосалоне в 2016 году, приедет в Россию с 1,8-литровым атмосферным двигателем.

Происшествия Бари Алибасов пока находится в реанимации Музыкант и продюсер группы "На-На" 72-летний Бари Алибасов сегодня пока не переведен из реанимации в обычную палату.

Происшествия Экологический ущерб в России в 2018 году оценивается в 12 млрд рублей Основная масса нарушений приходится на лесную отрасль Ущерб, который был причинен из-за нарушений правил охраны окружающей среды в минувшем году в России, оценивается в 12 млрд рублей, передает в понедельник ТАСС.

Происшествия Голунов оценил реакцию общественности на его задержание Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.

Общество Генпрокуратура насчитала 50 ошибок при формировании перечня учебников Как отметили прокуроры, такое сокращение ФПУ говорит «о несоблюдении утвержденной министерством процедуры формирования федерального перечня учебников, что повлекло принятие преждевременного решения, в котором допущено более 50 фактических и технических ошибок».

Происшествия Челябинского полицейского обвинили в домогательствах В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.

Происшествия Суд не признал действия Рудникова и Дацышина вымогательством Суд переквалифицировал действия издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова и и экс-замполпреда президента в СЗФО Александра Дацышина как самоуправство, а не вымогательство.