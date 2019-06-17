Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компанийРБК 01:00
По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился. Число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Авто
Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США
Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.
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Орешкин отреагировал на назначение Бабича своим заместителем
Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал новость о назначении своим заместителем бывшего российского посла в Белоруссии Михаила Бабича.
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Энергетика
В регионах России резко подорожал бензин
По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.
Обновлено в 01:59
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
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Пушков поддержал позицию раскритиковавшего Дуду польского журналиста
Российский сенатор Алексей Пушков поддержал позицию польского журналиста Томаша Залевского, раскритиковавшего своего президента Анджея Дуду за высказывание о превосходстве поляков над россиянами.
Обновлено вчера в 23:28
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Футбол
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Как сообщает AS, испанцы готовы заплатить за игрока 120 млн евро. Отмечается, что окончательное предложение сливочных.
Обновлено в 08:17
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ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35
Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:22
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Гей, рассказавший о пытках в Чечне, сообщил, что видел в «секретной тюрьме» пропавшего без вести уроженца Волгоградской области
Фотограф Максим Лапунов рассказал, что видел в подвале управления уголовного розыска по Чечне уроженца Волгоградской области Андрея Кобышева, который пропал в Грозном весной 2017 года, пишет «Радио Свобода».
Обновлено в 03:34
Политика
Песков прокомментировал статью о кибератаках США на Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times о кибератаках США на российскую энергетическую систему.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Штаб ООС назвал фейком информацию о продвижении ВСУ к Донецку
Украинское военное командование официально опровергло информацию о том, что ВСУ якобы прорвались на территорию Донецка.
Обновлено в 03:54
Спорт
Губерниев отреагировал на победу Шубенкова в падении
Обновлено в 07:58
Происшествия
МАК в отчете о сгоревшем Superjet указал на открытую в салоне дверь
В пассажирской кабине самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего при посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая, отсутствовала задняя левая дверь пассажирской кабины, она сгорела, говорится в предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета.
Обновлено в 07:24
Спорт
В Екатеринбурге пройдут волейбольные игры «Лиги наций»
Обновлено в 03:21
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
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Интересным фактом является и то, что в начале своей карьеры она писала песни для Ани.
Обновлено в 02:58
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в минувшем сезоне
Обновлено в 08:41
Политика
Миронов надеется на поддержку Путиным законодательных инициатив эсеров
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что надеется на его поддержку законодательных инициатив партии.
Обновлено в 07:42
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Канаде после поцелуя с возлюбленным умерла 20-летняя девушка
В Канаде произошел несчастный случай, повлекший за собой смерть 20-летней девушки. Последняя умерла после поцелуя со своим молодым парнем.
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Политика
ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море
Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07
Общество
«Магнит» начал принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки
В пресс-службе отметили, что каждый пандомат рассчитан на прием примерно 400 единиц тары: алюминиевые банки и ПЭТ-бутылки объемом от 0,25 до 2 л. «Магнит» - второй по объему выручки российский ритейлер.
Обновлено в 07:10
Общество
Митинг в защиту свободы слова прошел в Москве
Обновлено вчера в 11:26
Футбол
«Реал» презентует Родриго 18 июня
"Реал" объявил, что презентация 18-летнего полузащитника Родриго намечена на час дня 18 июня.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Индийский Гудини пропал в водах священной реки
В Индии пропал известный фокусник Чанчал Лахири после своей попытки повторить трюк легендарного иллюзиониста Гарри Гудини с освобождением из ящика под водой.
Обновлено в 07:49
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Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в США
Компания Nissan приступила к тестам кроссовера X-Trail нового поколения.
Обновлено в 04:47