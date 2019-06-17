В России возобновился рост числа банкротств компанийРБК 01:00

с чего всё началось

По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился. Число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Шоу-бизнес Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.

Политика Орешкин отреагировал на назначение Бабича своим заместителем Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал новость о назначении своим заместителем бывшего российского посла в Белоруссии Михаила Бабича.

Энергетика В регионах России резко подорожал бензин По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.

Политика Пушков поддержал позицию раскритиковавшего Дуду польского журналиста Российский сенатор Алексей Пушков поддержал позицию польского журналиста Томаша Залевского, раскритиковавшего своего президента Анджея Дуду за высказывание о превосходстве поляков над россиянами.

Происшествия Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Футбол «Реал» не собирается платить за Погба больше 120 млн евро Как сообщает AS, испанцы готовы заплатить за игрока 120 млн евро. Отмечается, что окончательное предложение сливочных.

Армия и оружие ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35 Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.

Происшествия Гей, рассказавший о пытках в Чечне, сообщил, что видел в «секретной тюрьме» пропавшего без вести уроженца Волгоградской области Фотограф Максим Лапунов рассказал, что видел в подвале управления уголовного розыска по Чечне уроженца Волгоградской области Андрея Кобышева, который пропал в Грозном весной 2017 года, пишет «Радио Свобода».

Политика Песков прокомментировал статью о кибератаках США на Россию Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times о кибератаках США на российскую энергетическую систему.

Армия и оружие Штаб ООС назвал фейком информацию о продвижении ВСУ к Донецку Украинское военное командование официально опровергло информацию о том, что ВСУ якобы прорвались на территорию Донецка.

Происшествия МАК в отчете о сгоревшем Superjet указал на открытую в салоне дверь В пассажирской кабине самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего при посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая, отсутствовала задняя левая дверь пассажирской кабины, она сгорела, говорится в предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета.

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.

Шоу-бизнес Новый возлюбленный Ани Лорак был женат на известной певице Интересным фактом является и то, что в начале своей карьеры она писала песни для Ани.

Политика Миронов надеется на поддержку Путиным законодательных инициатив эсеров Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что надеется на его поддержку законодательных инициатив партии.

Наука Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.

Происшествия В Канаде после поцелуя с возлюбленным умерла 20-летняя девушка В Канаде произошел несчастный случай, повлекший за собой смерть 20-летней девушки. Последняя умерла после поцелуя со своим молодым парнем.

Политика ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.

Общество «Магнит» начал принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки В пресс-службе отметили, что каждый пандомат рассчитан на прием примерно 400 единиц тары: алюминиевые банки и ПЭТ-бутылки объемом от 0,25 до 2 л. «Магнит» - второй по объему выручки российский ритейлер.

Футбол «Реал» презентует Родриго 18 июня "Реал" объявил, что презентация 18-летнего полузащитника Родриго намечена на час дня 18 июня.