Экономика

В России возобновился рост числа банкротств компанийРБК 01:00

По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился. Число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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с чего всё началось
Тенденция к снижению числа корпоративных банкротств в России прекратилась, сообщил
 Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
РБК01:00

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Российский бизнес столкнулся с ростом банкротств

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В России вновь стало расти количество банкротящихся компаний

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Московский Комсомолец02:49

В негатив работает тренд на укрупнение бизнеса: о банкротстве

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В России возобновился рост числа банкротств компаний

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В России возобновился рост числа банкротств компаний

Коммерсантъ01:51
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Авто

Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana

Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США

Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 16:06
Политика

Орешкин отреагировал на назначение Бабича своим заместителем

Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал новость о назначении своим заместителем бывшего российского посла в Белоруссии Михаила Бабича.
Обновлено в 08:35
Энергетика

В регионах России резко подорожал бензин

По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.
Обновлено в 01:59
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Политика

Пушков поддержал позицию раскритиковавшего Дуду польского журналиста

Российский сенатор Алексей Пушков поддержал позицию польского журналиста Томаша Залевского, раскритиковавшего своего президента Анджея Дуду за высказывание о превосходстве поляков над россиянами.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Украина не привезла на авиасалон в Ле-Бурже ни одного самолета

Обновлено в 05:35
Происшествия

Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Футбол

«Реал» не собирается платить за Погба больше 120 млн евро

Как сообщает AS, испанцы готовы заплатить за игрока 120 млн евро. Отмечается, что окончательное предложение сливочных.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

Обновлено в 07:48
Армия и оружие

ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35

Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Гей, рассказавший о пытках в Чечне, сообщил, что видел в «секретной тюрьме» пропавшего без вести уроженца Волгоградской области

Фотограф Максим Лапунов рассказал, что видел в подвале управления уголовного розыска по Чечне уроженца Волгоградской области Андрея Кобышева, который пропал в Грозном весной 2017 года, пишет «Радио Свобода».
Обновлено в 03:34
Политика

Песков прокомментировал статью о кибератаках США на Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times о кибератаках США на российскую энергетическую систему.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие

Штаб ООС назвал фейком информацию о продвижении ВСУ к Донецку

Украинское военное командование официально опровергло информацию о том, что ВСУ якобы прорвались на территорию Донецка.
Обновлено в 03:54
Спорт

Губерниев отреагировал на победу Шубенкова в падении

Обновлено в 07:58
Происшествия

Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег

Обновлено в 05:26
Происшествия

МАК в отчете о сгоревшем Superjet указал на открытую в салоне дверь

В пассажирской кабине самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего при посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая, отсутствовала задняя левая дверь пассажирской кабины, она сгорела, говорится в предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета.
Обновлено в 07:24
Спорт

В Екатеринбурге пройдут волейбольные игры «Лиги наций»

Обновлено в 03:21
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Новый возлюбленный Ани Лорак был женат на известной певице

Интересным фактом является и то, что в начале своей карьеры она писала песни для Ани.
Обновлено в 02:58
Футбол

Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в минувшем сезоне

Обновлено в 08:41
Политика

Миронов надеется на поддержку Путиным законодательных инициатив эсеров

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что надеется на его поддержку законодательных инициатив партии.
Обновлено в 07:42
Наука

Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа

Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Канаде после поцелуя с возлюбленным умерла 20-летняя девушка

В Канаде произошел несчастный случай, повлекший за собой смерть 20-летней девушки. Последняя умерла после поцелуя со своим молодым парнем.
Обновлено в 08:33
Политика

ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море

Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07
Общество

«Магнит» начал принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки

В пресс-службе отметили, что каждый пандомат рассчитан на прием примерно 400 единиц тары: алюминиевые банки и ПЭТ-бутылки объемом от 0,25 до 2 л. «Магнит» - второй по объему выручки российский ритейлер.
Обновлено в 07:10
Общество

Митинг в защиту свободы слова прошел в Москве

Обновлено вчера в 11:26
Футбол

«Реал» презентует Родриго 18 июня

"Реал" объявил, что презентация 18-летнего полузащитника Родриго намечена на час дня 18 июня.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Индийский Гудини пропал в водах священной реки

В Индии пропал известный фокусник Чанчал Лахири после своей попытки повторить трюк легендарного иллюзиониста Гарри Гудини с освобождением из ящика под водой.
Обновлено в 07:49
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Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в США

Компания Nissan приступила к тестам кроссовера X-Trail нового поколения.
Обновлено в 04:47
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