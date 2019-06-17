В России возобновился рост числа банкротств компанийРБК 01:00

с чего всё началось

По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился. Число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Футбол Сульшер считает Погба ключевым игроком «МЮ» на ближайший сезон Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер отводит Погба ключевую роль в игре команды в следующем сезоне.

Армия и оружие Су-27 перехватили бомбардировщики США над Черным морем Несколько дней назад российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России.

Политика В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам Памятник погибшим в Донбассе журналистам открыли в Луганске в пятую годовщину гибели корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка и видеоинженера Антона Волошина, передает корреспондент РИА Новости из парка возле Дома правительства в Луганске, где установлен памятный знак.

Происшествия После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ Взят под стражу генеральный директор Белгородского НПЗ Олег Майоров, обвиняемый в невыплате заработной платы.

Общество BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.

Энергетика Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Политика Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.

Экономика Кудрин не исключил «социального взрыва» при дальнейшем росте бедности Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин обеспокоен тем, что в России может произойти «социальный взрыв», если уровень бедности вырастет.

Происшествия В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.

Политика Кремль объяснил снижение рейтинга Путина Напомним, что по данным ВЦИОМа на конец мая, рейтинг доверия Владимиру Путину снизился до минимума за последние 13 лет.

Общество ООН опубликовала прогноз численности населения планеты к 2050 году К 2050 году население планеты вырастет до 9,7 млрд человек, а Индия уже к 2027 году перегонит Китай по увеличению численности населения.

Гаджеты Дождались. Xiaomi привезла в Россию умные телевизоры Mi TV Умные телевизоры Xiaomi успешно продаются в других странах, но в России официально представлены пока не были.

Политика Huawei потеряет 30 млрд долларов из-за санкций США Китайская компания Huawei, согласно прогнозам, потеряет 30 миллиардов долларов выручки в связи с запретом властей США на сотрудничество с компанией.

Происшествия Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде 24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.

Политика Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2» Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.

Общество Директор школы прокомментировала получение выпускником 0 баллов за ЕГЭ Директор астраханской гимназии №3 Нина Меланьина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала сообщение о том, что экспертная комиссия не засчитала результаты Единого государственного экзамена по математике выпускнику Артёму Яровому.

Авто Введение новых правил автомобильного тюнинга отложили на год Ранее планировалось ввести новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля с 1 июля 2019 года, но теперь регламент перенесли на год, об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Коллегию Евразийской экономической комиссии.

Происшествия «Медуза» сообщила о допросе сотрудников по «делу Голунова» Сотрудников онлайн-издания "Медуза" начали вызывать на допросы в полицию по делу о сбыте наркотиков, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов.