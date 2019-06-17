Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компанийРБК 01:00
По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился. Число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Футбол
Сульшер считает Погба ключевым игроком «МЮ» на ближайший сезон
Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер отводит Погба ключевую роль в игре команды в следующем сезоне.
Обновлено в 06:37
Культура
Экстренно госпитализирован Александр Калягин
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Су-27 перехватили бомбардировщики США над Черным морем
Несколько дней назад российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России.
Обновлено в 13:36
Кино
Скончался актер из «Амели» Морис Бенишу
Обновлено в 14:17
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Обновлено в 12:31
Политика
В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
Памятник погибшим в Донбассе журналистам открыли в Луганске в пятую годовщину гибели корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка и видеоинженера Антона Волошина, передает корреспондент РИА Новости из парка возле Дома правительства в Луганске, где установлен памятный знак.
Обновлено в 09:31
Происшествия
После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ
Взят под стражу генеральный директор Белгородского НПЗ Олег Майоров, обвиняемый в невыплате заработной платы.
Обновлено в 10:32
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:14
Энергетика
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:51
Политика
Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.
Обновлено в 14:23
Экономика
Кудрин не исключил «социального взрыва» при дальнейшем росте бедности
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин обеспокоен тем, что в России может произойти «социальный взрыв», если уровень бедности вырастет.
Обновлено в 14:11
Происшествия
В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России
Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Политика
Кремль объяснил снижение рейтинга Путина
Напомним, что по данным ВЦИОМа на конец мая, рейтинг доверия Владимиру Путину снизился до минимума за последние 13 лет.
Обновлено в 11:36
Общество
ООН опубликовала прогноз численности населения планеты к 2050 году
К 2050 году население планеты вырастет до 9,7 млрд человек, а Индия уже к 2027 году перегонит Китай по увеличению численности населения.
Обновлено в 14:32
Гаджеты
Дождались. Xiaomi привезла в Россию умные телевизоры Mi TV
Умные телевизоры Xiaomi успешно продаются в других странах, но в России официально представлены пока не были.
Обновлено в 13:47
Политика
Huawei потеряет 30 млрд долларов из-за санкций США
Китайская компания Huawei, согласно прогнозам, потеряет 30 миллиардов долларов выручки в связи с запретом властей США на сотрудничество с компанией.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Политика
Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2»
Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.
Обновлено в 07:10
Общество
Директор школы прокомментировала получение выпускником 0 баллов за ЕГЭ
Директор астраханской гимназии №3 Нина Меланьина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала сообщение о том, что экспертная комиссия не засчитала результаты Единого государственного экзамена по математике выпускнику Артёму Яровому.
Обновлено в 08:45
Авто
Введение новых правил автомобильного тюнинга отложили на год
Ранее планировалось ввести новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля с 1 июля 2019 года, но теперь регламент перенесли на год, об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Коллегию Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 06:49
Происшествия
«Медуза» сообщила о допросе сотрудников по «делу Голунова»
Сотрудников онлайн-издания "Медуза" начали вызывать на допросы в полицию по делу о сбыте наркотиков, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов.
Обновлено в 11:15
Экономика
Российские авиакомпании получили рекордный убыток
Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Политика
Бывший президент Египта Мохаммед Мурси умер в суде
Обновлено в 12:17