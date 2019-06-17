В России возобновился рост числа компаний-банкротовREGNUM 03:32

с чего всё началось

За три месяца число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4%. Относительно IV квартала 2018 года рост составил 1,9%. Общее число банкротств за I квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.

Происшествия Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.

Политика Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.

Происшествия В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.

Общество В России введут маркировку продуктов питания «Светофор» В России появится новая цветная маркировка продуктов питания, так называемый «Светофор», пишут СМИ со ссылкой на Росстандарт.

Происшествия Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.

Происшествия Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.

Политика Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.

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Авто Новый Geely Emgrand GS скоро приедет в Россию Для России Geely Emgrand GS получит 1,8-литровую бензиновую «четверку» с отдачей 133 л.с. – ее россияне знают по седану Emgrand 7. Пару ей составят либо шестиступенчатая «механика», либо роботизированная КП.

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Происшествия Сообщивший о пытках в Чечне гей рассказал, что видел в «секретной тюрьме» пропавшего жителя Волгоградской области Максим Лапунов, первым рассказавший о преследовании геев в Чечне в 2017 году, видел в «секретной тюрьме» в Грозном (в подвале управления уголовного розыска по Чечне) уроженца Волгоградской области Андрея Кобышева, который пропал более двух лет назад.

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Шоу-бизнес Новый возлюбленный Ани Лорак был женат на известной певице Интересным фактом является и то, что в начале своей карьеры она писала песни для Ани.

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