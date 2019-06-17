Экономика
В России возобновился рост числа компаний-банкротовREGNUM 03:32
За три месяца число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4%. Относительно IV квартала 2018 года рост составил 1,9%. Общее число банкротств за I квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
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Происшествия
Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику
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Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
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Политика
Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина
В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Футбол
«Лион» интересуется защитником «Спартака» Айртоном
Обновлено в 06:38
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Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем
Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.
Обновлено в 06:53
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
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Общество
В России введут маркировку продуктов питания «Светофор»
В России появится новая цветная маркировка продуктов питания, так называемый «Светофор», пишут СМИ со ссылкой на Росстандарт.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег
Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
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Экономика
Китай выразил желание закупать в России куриные лапки
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Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Общество
В аэропорту Домодедово установили алкорамки
Как сообщил представитель аэропорта, "алкорамки" установлены на контрольно-пропускном пункте, расположенном на аэродроме.
Обновлено в 06:20
Авто
Новый Geely Emgrand GS скоро приедет в Россию
Для России Geely Emgrand GS получит 1,8-литровую бензиновую «четверку» с отдачей 133 л.с. – ее россияне знают по седану Emgrand 7. Пару ей составят либо шестиступенчатая «механика», либо роботизированная КП.
Обновлено в 04:46
Здоровье
Число заболевших мышиной лихорадкой саратовцев достигло 762
Сегодня 29 человек остаются в тяжелом состоянии. Заболеваемость составляет 90 человек на 100 тысяч населения.
Обновлено в 06:31
Культура
Актер Александр Калягин госпитализирован в Москве
Обновлено в 04:51
Спорт
Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Российский легкоатлет Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко), сообщает ТАСС.
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Кино
Железного человека из «Мстителей» захотели превратить в женщину
В настоящее время Юинг пишет комиксы про Железное сердце (настоящее имя — Рири Уильямс) — героиню, являющуюся женской версией Железного человека.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Сообщивший о пытках в Чечне гей рассказал, что видел в «секретной тюрьме» пропавшего жителя Волгоградской области
Максим Лапунов, первым рассказавший о преследовании геев в Чечне в 2017 году, видел в «секретной тюрьме» в Грозном (в подвале управления уголовного розыска по Чечне) уроженца Волгоградской области Андрея Кобышева, который пропал более двух лет назад.
Обновлено в 06:10
Религия
Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года
Обновлено в 05:38
Космос
Внутри Луны может находиться 300-километровый бункер
Обновлено в 05:07
Происшествия
Голунов рассказал о деталях своего задержания
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Наука
Физики научились готовить идеальные блинчики
Обновлено в 06:12
Происшествия
В докладе о катастрофе SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Сильное задымление и быстрое распространение огня в сгоревшем 5 мая самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота» могли возникнуть из-за открытой задней двери в салоне.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Новый возлюбленный Ани Лорак был женат на известной певице
Интересным фактом является и то, что в начале своей карьеры она писала песни для Ани.
Обновлено в 02:58
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»
Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Авто
Новый Toyota Land Cruiser лишится мотора V8
Ожидается, что новая генерация Toyota Land Cruiser 300 будет представлена ближе к 2021 году.
Обновлено в 07:26
Энергетика
В России вновь подорожал бензин
Бензин в России в среднем за неделю подорожал на 10-11 копеек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.
Обновлено в 07:08
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16