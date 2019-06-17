Экономика

В России возобновился рост числа компаний-банкротовREGNUM 03:32

За три месяца число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4%. Относительно IV квартала 2018 года рост составил 1,9%. Общее число банкротств за I квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
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с чего всё началось
Тенденция к снижению числа корпоративных банкротств в России прекратилась, сообщил
 Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
РБК01:00

Подробнее о событии

В негатив работает тренд на укрупнение бизнеса: о банкротстве

REGNUM07:23

В России вновь стало расти количество банкротящихся компаний

Аргументы и Факты04:33

В России начало расти число банкротств компаний

Московский Комсомолец02:49

В России вновь растет число банкротств компаний

Росбалт03:18

Российский бизнес столкнулся с ростом банкротств

Lenta.ru02:12

В России возобновился рост числа банкротств компаний

РБК01:00

В России возобновился рост числа банкротств компаний

Коммерсантъ01:51
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Происшествия

Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику

Обновлено в 03:00
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Политика

Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина

В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Футбол

«Лион» интересуется защитником «Спартака» Айртоном

Обновлено в 06:38
Общество

Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе

Обновлено в 07:19
Происшествия

В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем

Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.
Обновлено в 06:53
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Общество

В России введут маркировку продуктов питания «Светофор»

В России появится новая цветная маркировка продуктов питания, так называемый «Светофор», пишут СМИ со ссылкой на Росстандарт.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег

Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
Обновлено в 05:26
Экономика

Китай выразил желание закупать в России куриные лапки

Обновлено в 00:44
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкорамки

Как сообщил представитель аэропорта, "алкорамки" установлены на контрольно-пропускном пункте, расположенном на аэродроме.
Обновлено в 06:20
Авто

Новый Geely Emgrand GS скоро приедет в Россию

Для России Geely Emgrand GS получит 1,8-литровую бензиновую «четверку» с отдачей 133 л.с. – ее россияне знают по седану Emgrand 7. Пару ей составят либо шестиступенчатая «механика», либо роботизированная КП.
Обновлено в 04:46
Здоровье

Число заболевших мышиной лихорадкой саратовцев достигло 762

Сегодня 29 человек остаются в тяжелом состоянии. Заболеваемость составляет 90 человек на 100 тысяч населения.
Обновлено в 06:31
Культура

Актер Александр Калягин госпитализирован в Москве

Обновлено в 04:51
Спорт

Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате

Российский легкоатлет Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:48
Кино

Железного человека из «Мстителей» захотели превратить в женщину

В настоящее время Юинг пишет комиксы про Железное сердце (настоящее имя — Рири Уильямс) — героиню, являющуюся женской версией Железного человека.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Сообщивший о пытках в Чечне гей рассказал, что видел в «секретной тюрьме» пропавшего жителя Волгоградской области

Максим Лапунов, первым рассказавший о преследовании геев в Чечне в 2017 году, видел в «секретной тюрьме» в Грозном (в подвале управления уголовного розыска по Чечне) уроженца Волгоградской области Андрея Кобышева, который пропал более двух лет назад.
Обновлено в 06:10
Религия

Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года

Обновлено в 05:38
Космос

Внутри Луны может находиться 300-километровый бункер

Обновлено в 05:07
Происшествия

Голунов рассказал о деталях своего задержания

Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Наука

Физики научились готовить идеальные блинчики

Обновлено в 06:12
Происшествия

В докладе о катастрофе SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Сильное задымление и быстрое распространение огня в сгоревшем 5 мая самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота» могли возникнуть из-за открытой задней двери в салоне.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Новый возлюбленный Ани Лорак был женат на известной певице

Интересным фактом является и то, что в начале своей карьеры она писала песни для Ани.
Обновлено в 02:58
Футбол

Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»

Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Авто

Новый Toyota Land Cruiser лишится мотора V8

Ожидается, что новая генерация Toyota Land Cruiser 300 будет представлена ближе к 2021 году.
Обновлено в 07:26
Энергетика

В России вновь подорожал бензин

Бензин в России в среднем за неделю подорожал на 10-11 копеек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.
Обновлено в 07:08
Наука

Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа

Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
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