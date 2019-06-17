Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компанийРБК 01:00
По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился. Число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в приставании к коллегам
Как сообщает пресс-служба челябинского управления МВД, в ходе оперативных мероприятий сотрудники службы внутренней безопасности обнаружили факт превышения должностных полномочий сотрудником Чебаркульского отделения полиции.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Кино
Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокат
Обновлено вчера в 18:24
Армия и оружие
Определены сроки первого полета самолета Ил-114-300
Первый полет регионального самолета Ил-114-300 состоится в конце 2020 года.
Обновлено в 02:22
Общество
Росгидромет назвал самые солнечные города России
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Малоимущие россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено в 01:15
Здоровье
5 эмоций, которые сильнее всего подрывают здоровье
Ученые назвали эмоции, подверженность которым подрывает здоровье и угрожает жизни.
Обновлено вчера в 10:29
Гаджеты
Глава AMD Лиза Су вошла в список лучших руководителей года
Пусть 2019 год ещё только приближается к экватору, это не мешает деловому изданию Barron’s провозгласить Лизу Су номинантом категории «лучший генеральный директор 2019 года».
Обновлено в 02:01
Политика
В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию
Газета New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России.
Обновлено в 03:47
Здоровье
В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом
В Подмосковье семья, выпив сырого козьего молока, заразилась клещевым энцефалитом.
Обновлено вчера в 04:38
Общество
Просивших убежища в Канаде жителей Кузбасса переселят
Жители кемеровского города Киселевска попросили статуса беженцев в видеообращении к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсекретарю ООН Антониу Гутерришу.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Тина Канделаки призналась, что ее воспитывали как мальчишку
Не осталась в стороне и Тина Канделаки. Телеведущая вспомнила, что ее отец всегда хотел сына, однако ему досталась дочь.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Новосибирске экс-директора НИИТО осудили за аферу с премиями
Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.
Обновлено в 02:34
Политика
Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест оппозиционера Усатого
Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест, выданный на имя лидера оппозиционной в Молдавии "Нашей партии" Ренато Усатого.
Обновлено вчера в 14:21
Авто
Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%
Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Религия
РПЦ не станет строить храм в сквере Екатеринбурга
Обновлено вчера в 04:43
Игры
Известная феминистка Анита Саркисян предложила помощь CD Projekt RED
После Е3 2019 польская студия CD Projekt RED опубликовала различные материалы касательно Cyberpunk 2077, которые вызвали недовольство в определенных кругах.
Обновлено в 03:22
Экономика
Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком
Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Здоровье
Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака
Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику
Обновлено в 03:00
Политика
Индия начала торговую войну с США
Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено 15 июня в 18:09
Авто
Новый Geely Emgrand GS скоро появится в России
Новый кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS, представленный на Московском автосалоне в 2016 году, приедет в Россию с 1,8-литровым атмосферным двигателем.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Авто
Введение нового регламента правил автотюнинга отложили на год
Правительство отложило на год введение новых правил легализации изменений в конструкции автомобиля, они заработают с 1 июля 2020 года.
Обновлено в 03:10
Кино
Режиссер Борис Акопов получил Гран-при «Кинотавра» за фильм «Бык»
Гран-при 30-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" получил фильм "Бык" режиссера Бориса Акопова.
Обновлено вчера в 13:21
Наука
Деформации позвоночника собак связали с одомашниванием
Авторы обследовали хранящиеся в музеях древние скелеты 136 диких волков и собак, а также позвоночники 241 современного волка и 19 современных ездовых собак.
Обновлено 15 июня в 03:59
Происшествия
В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка
Обновлено вчера в 22:34