В России возобновился рост числа банкротств компанийРБК 01:00

с чего всё началось

По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился. Число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Происшествия Челябинского полицейского обвинили в приставании к коллегам Как сообщает пресс-служба челябинского управления МВД, в ходе оперативных мероприятий сотрудники службы внутренней безопасности обнаружили факт превышения должностных полномочий сотрудником Чебаркульского отделения полиции.

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Политика В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию Газета New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России.

Общество Просивших убежища в Канаде жителей Кузбасса переселят Жители кемеровского города Киселевска попросили статуса беженцев в видеообращении к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсекретарю ООН Антониу Гутерришу.

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Политика Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест оппозиционера Усатого Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест, выданный на имя лидера оппозиционной в Молдавии "Нашей партии" Ренато Усатого.

Авто Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15% Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.

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