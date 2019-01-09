«В Петербурге и Ленобласти разброс повышения цен на бензин и дизель с начала года — 50–70 коп. за литр»,— говорит президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин.

с чего всё началось

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что удорожание бензина в России в 2018 году объясняется ростом цен на нефть.

В России снова подорожал бензин

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