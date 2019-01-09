Энергетика
В России снова подорожал бензин
В России снова подорожал бензинГазета.Ruвчера в 08:51
Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что удорожание бензина в России в 2018 году объясняется ростом цен на нефть.
Газета.Ruвчера в 08:51
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с чего всё началось
Розничные цены на бензин за предпоследнюю неделю декабря, по данным Росстата, поднимались в четырех регионах РФ, больше всего в Новгородской и Калининградской областях — на 0,4% и 0,2% соответственно; в остальных регионах горючее дешевело либо цены оставались стабильными.Коммерсантъ08 января в 18:12
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Политика
Из-за санкций МС-21 остался без материалов для композитного крыла
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МВД опровергло участие в похоронах криминального авторитета в Амурске
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Обновлено в 02:15
Происшествия
Арестован директор компании-подрядчика космодрома «Восточный»
Обвиняемого в крупном мошенничестве при строительстве космодрома «Восточный» генерального директора компании АО «Лео Телеком» Антона Новикова арестовали на два месяца.
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Армия и оружие
Эксперт оценил заявление украинского генерала о «фиксации из космоса»
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Общество
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Происшествия
ФСБ пресекла канал поставки наркотиков из Центральной Азии
Обновлено в 01:48
Политика
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Обновлено вчера в 12:18
Армия и оружие
Военная база России может появиться в ЦАР
Министр обороны Центрально-Африканской республики Мари Ноэль Койяра не исключила появления в стране российской военной базы.
Обновлено в 02:31
Экономика
СМИ узнали об идее ВТБ и Сбербанка создать перевозчика на базе Utair
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Обновлено вчера в 17:37
Экономика
Новые тарифы ОСАГО приняты в РФ
Новые тарифы на ОСАГО вступили в силу в России 9 января, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ в соответствующем указании.
Обновлено вчера в 02:16
Армия и оружие
Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35
Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В Петербурге с ограды Александровской колонны пропал двуглавый орел
На Дворцовой площади Санкт-Петербурга с ограды Александровской колонны пропал двуглавый орел. Об этом ТАСС сообщили в региональном ГУ МВД.
Обновлено в 02:44
Общество
Набор для введения инсулина добавили в льготный перечень
Амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы включили в список льготных медизделий, которые предоставляют по программе государственных гарантий.
Обновлено в 01:40
Здоровье
Умер онкобольной мальчик, о котором рассказали Путину
Онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области, помочь которому попросили президента России Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, умер в ночь на 10 января в больнице.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Умер последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов
Обновлено вчера в 12:20
Энергетика
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 млрд
«Нафтогаз» подал против «Газпрома» иск в связи с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
На склоне Эльбруса погиб лыжник из Москвы
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
В Омске фельдшер обвинила двух врачей в изнасиловании
Следственные органы Омской области проводят проверку по поступившей информации об изнасиловании 40-летней женщины-фельдшера двумя врачами во время дежурства 1 января.
Обновлено в 02:22
Политика
Хакер из «Шалтая-Болтая» рассказал о связях в ФСБ
Член хакерской группы «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай») Константин Тепляков, выйдя по УДО из колонии №5 Санкт-Петербурга, рассказал РБК, что группа работала под руководством сотрудников ФСБ России.
Обновлено вчера в 18:32
Экономика
РЖД заключит рекордный контракт на поставку вагонов на 237 млрд рублей
Подконтрольная РЖД Федеральная пассажирская компания (ФПК) готовится подписать контракт на закупку пассажирских вагонов на 237 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:01
Финансы
Центробанк перевел часть резервов из долларов в юани, евро и иены
В прочих валютах (фунты стерлингов, японская иена, канадские доллары) доля выросла с 12,4% до 14,7%.
Обновлено вчера в 18:19
Политика
Посла Японии вызвали в МИД после заявлений Токио о Курилах
Обновлено вчера в 13:05
Экономика
В Минфине рассказали о подмене природных бриллиантов
По данным Минфина России, каждый пятый камень на рынке не является настоящим. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 01:54
Общество
В Британии кошка испортила редкую картину XVII века
Домашняя кошка Падме повредила картину XVII века, которую приобрел и отреставрировал британский искусствовед Бендор Гросвенор, пишет The Telegraph.
Обновлено вчера в 19:37
Экономика
Увеличен размер «возрастной» надбавки к пенсии
С нового года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают надбавку к пенсии в размере 5 334 рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Энергетика
В России снова подорожал бензин
Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что удорожание бензина в России в 2018 году объясняется ростом цен на нефть.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Украинские военные похитили крымского футболиста
Работники херсонского военкомата похитили футболиста, приехавшего из Крыма, и попытались отправить его в украинскую армию.
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Трамп назвал пустой тратой времени переговоры с демократами о бюджете
«Только что завершил встречу с Чаком и Нэнси, пустая трата времени», — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
Спасатели навестили в больнице спасенного в Магнитогорске младенца
Обновлено в 02:17