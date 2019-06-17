Энергетика
В регионах России резко подорожал бензинИнфо24 вчера в 01:59
По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России. На тувинских АЗС литр бензина АИ-95 с мая подорожал с 41,58 до 44,32 рубля, АИ-92 — с 39,58 до 41,86 рубля. В Новосибирске АИ-95 в мае стоил 43,90 рубля, в июне — 44,55 рубля.
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Надо разобраться, что это. Если это какой-то просто всплеск — это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости.
— Дмитрий Медведев, российский политикМосковский Комсомолец вчера в 09:03
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Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини взяли под стражу по делу о коррупции, сообщил французский портал Mediapart.
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Политика
Пушилин сравнил Зеленского с Порошенко и упрекнул в недальновидности
Отказ президента Украины Зеленского вести прямой диалог с ДНР и ЛНР свидетельствует о недальновидности новых властей в Киеве.
Обновлено в 04:18
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Экономика
Эффект от нацпроектов будет уже в этом году, заявили в Кремле
Социальный эффект от реализации нацпроектов должен быть уже в этом году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на все модели Lada, сообщили СМИ
Обновлено в 01:55
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
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Политика
В Кремле указали на сходство позиций Зеленского и Порошенко
В Кремле внимательно следят за риторикой президента Украины Владимира Зеленского и отмечают, что его позиция становится все более похожей на позицию бывшего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено в 05:42
Авто
В России нашли Land Rover Discovery с миллионным пробегом
Land Rover дал старт новому проекту "Несокрушимые", в рамках которого компания разыскала владельцев внедорожников марки с пробегом свыше 500 000 км. В России отобрали пять героев, и первым стал Сергей Трофименко с "миллионником" Land Rover Discovery.
Обновлено в 01:33
Происшествия
СМИ сообщили о гибели 13-летней девочки из России в Испании
В Испании, в городе Матаро под Барселоной, обнаружено тело 13-летней девочки из России. Об этом сообщает телеканал Telecinco.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
Все цыгане уехали из Чемодановки добровольно
Все цыгане покинули село Чемодановка и соседнюю деревню Лопатки в Пензенской области добровольно.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде
Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Музыка
Костюм Карди Би треснул во время выступления
В списке артистов мероприятия была и рэперша Карди Би. Исполнительница вышла на сцену в разноцветном комбинезоне, который облегал все тело.
Обновлено вчера в 13:04
Кино
Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019
Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Политика
«Газпром»: контракт на транзит газа с Украиной на европейских условиях пока невозможен
ПАО "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Обновлено в 03:52
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Общество
Видеоблогер BadComedian и студия Kinodanz заключили мировое соглашение
Российский видеоблогер BadComedian (настоящее имя Евгений Баженов) и кинокомпания KD Studios (ранее называлась Kinodanz), которая подала к нему иск на сумму 1 млн. рублей, заключили мировое соглашение, сообщил юрист блогера Сергей Панченко.
Обновлено вчера в 16:31
Энергетика
С датским регулятором проведут консультации по «Северному потоку — 2»
Зампредседателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что оператор проекта «Северный поток — 2» в ближайшее время проведёт консультации с Датским энергетическим агентством по поводу заявок на строительство.
Обновлено в 04:16
Авто
Lexus представил «черную» серию кроссоверов
Компания Lexus представила специальные, «черные» версии кроссоверов UX, NX и RX.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Под Мурманском нашли останки немецкого солдата
«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено вчера в 11:08
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила в его отравлении семью Шукшиных
Сестра продюсера Бари Алибасова считает, что ее брата отравил "кто-то из семейства Шукшиных".
Обновлено в 05:57
Технологии
Российские операторы связи подключились к поиску пропавших людей
Крупнейшие мобильные операторы России запустили проекты по помощи в поиске пропавших людей, пишет газета «Ведомости».
Обновлено в 05:18
Происшествия
Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу
На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено вчера в 17:11
Авто
Ограниченную партию Toyota Supra для России раскупили за четыре часа
Как отмечает пресс-служба японской марки все автомобили лимитированной серии были забронированы онлайн и предоплачены за первые 4 часа с начала приема заказов.
Обновлено в 05:16