В России вновь подорожал бензин9111.ru вчера в 07:08

Надо разобраться, что это. Если это какой-то просто всплеск — это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости.

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