Энергетика
В России вновь подорожал бензин9111.ru вчера в 07:08
Бензин в России в среднем за неделю подорожал на 10-11 копеек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Так, в период с 10 по 14 июня 2019 года бензин марки АИ-92 вырос на 11 копеек – цена на литр бензина составляет 42,33 рубля.
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Надо разобраться, что это. Если это какой-то просто всплеск — это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости.
— Дмитрий Медведев, российский политикМосковский Комсомолец вчера в 09:03
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Политика
Журналист NYT сообщил о скорой отставке советника Трампа по России
"Хилл прошла через бурный период в отношениях между США и Россией и завершит свою работу после встречи, ожидаемой на следующей неделе между Трампом и Путиным в Осаке (Япония) на полях саммита G20", - написал Бэйкер.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Директора Белгородского НПЗ арестовали после жалобы на прямой линии
Обманутые с зарплатой работники опубликовали в социальных сетях видеообращение для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:28
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Авто
Renault анонсировала дебют нового кроссовера Triber
Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение нового кросс-вэна Triber.
Обновлено вчера в 05:38
Финансы
Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евро
Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро.
Обновлено вчера в 03:59
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27
Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Политика
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписался из больницы
Обновлено вчера в 09:00
Авто
С 1 июля концерн «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили
С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.
Обновлено в 00:06
Общество
Названы самые популярные профессии у абитуриентов в 2019 году
Проведенное сервисом по поиску высокооплачиваемой работы Superjob исследование показало, какие направления подготовки выбирают российские выпускники в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:30
ЖКХ
Новых льготников освободили от взносов на капремонт
Как уточняет издание, в соответствии с новым законом аналогичные льготы получают Герои Труда Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и члены их семей.
Обновлено в 00:59
Политика
В ООН узнали о планах Пентагона нанести удар по иранскому объекту
Как сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на источник в ООН, в администрации США обсуждают план по нанесению ударов с воздуха по иранскому объекту, связанному с ядерной программой.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Экс-президент Египта умер в зале суда
Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Армия и оружие
На Донбассе убит командир батальонной разведки ВСУ Тихонов
На Донбассе 17 июня при выполнении диверсионно-разведывательной задачи был убит командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.
Обновлено вчера в 17:20
Здоровье
Больше половины россиян считают шизофрению следствием порчи
Кстати, почти половина россиян (49%) уверена, что шизофреники у нас в стране ненастоящие.
Обновлено в 03:13
Политика
Глава МИД Эстонии предложил продлить санкции против России
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на встрече в Люксембурге призвал министров иностранных дел ЕС продлить санкции против России с шести до двенадцати месяцев, а также дополнить список лиц, на которых распространяются санкции, сообщила во вторник пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 02:01
Политика
Нарышкин назвал монополию доллара анахронизмом
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал доллар валютой с «токсичным характером», которая стала анахронизмом современной мировой экономики.
Обновлено в 02:25
Общество
В России введен новый штраф для любителей ходить в лес
Уже текущим летом любителям лесных костров придется платить штрафы за нарушения режима «чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров».
Обновлено в 03:14
Здоровье
Российским поликлиникам начнут присваивать «звезды», как отелям
Минздрав намерен присваивать российским поликлиникам «звезды» для оценки их работы.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Кусто направил вопрос о «китовой тюрьме» на прямую линию с Путиным
Французский океанолог Жан-Мишель Кусто отправил вопрос о судьбе приморских косаток и белух на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:44
Политика
Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Обновлено вчера в 22:42
Культура
Азиза заявила, что Тальков хотел свести ее с криминальным авторитетом
Певица Азиза почти 30 лет назад пережила трагедию. Тогда 6 октября 1991 год перед выходом на сцену был убит кумир 90-х певец Игорь Тальков.
Обновлено вчера в 12:40
Музыка
У популярной певицы треснул костюм во время выступления
У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 начнутся в 2021 году
Обновлено в 01:18