Энергетика
В России вновь подорожал бензин9111.ru 07:08
Бензин в России в среднем за неделю подорожал на 10-11 копеек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Так, в период с 10 по 14 июня 2019 года бензин марки АИ-92 вырос на 11 копеек – цена на литр бензина составляет 42,33 рубля.
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