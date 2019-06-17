Энергетика
В России вновь подорожал бензин9111.ru 07:08
Бензин в России в среднем за неделю подорожал на 10-11 копеек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Так, в период с 10 по 14 июня 2019 года бензин марки АИ-92 вырос на 11 копеек – цена на литр бензина составляет 42,33 рубля.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:04, Вашингтон
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Новый мегамост оценили в сотни миллиардов рублей
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