Энергетика

В России вновь подорожал бензин9111.ru 07:08

Бензин в России в среднем за неделю подорожал на 10-11 копеек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Так, в период с 10 по 14 июня 2019 года бензин марки АИ-92 вырос на 11 копеек – цена на литр бензина составляет 42,33 рубля.
Читать в источнике
Обсудить2

Подробнее о событии

Российские регионы жалуются на резкое удорожание бензина

Росбалт08:11

Медведев обратил внимание на резкое подорожание бензина

Московский Комсомолец09:03

В России взлетели цены на бензин

Lenta.ru07:18

Бензин в России за неделю подорожал на 10-11 копеек за литр

ТАСС05:10

Цены на бензин в регионах резко взмыли вверх

News.ru04:18

В регионах России снова резко выросли цены на бензин

Znak.com01:00

В России снова начал дорожать бензин

Inkazan15 июня в 04:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:25, Ашберн
Происшествия

Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот

Обновлено в 19:50
Происшествия

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов

Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Политика

В Минприроды определились с местом выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

Косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» в Средней бухте в Приморье, планируют выпустить в летне-осенний сезон в Охотское море.
Обновлено в 20:14
Наука

Российские физики сделали большой шаг к созданию «плащей-невидимок»

Обновлено в 07:40
Финансы

Россия сократила инвестиции в госдолг США

По данным агентства, вложения России сократились до $12,136 млрд. Как отмечается, Россия сократила инвестиции в госдолг США в апреле.
Обновлено в 17:08
Кино

«Война Анны» вернется в прокат, чтобы претендовать на «Оскар»

Драма Алексея Федорченко «Война Анны» — о маленькой девочке, которая переживает Великую отечественную войну, прячась в здании фашистской комендатуры — вернется в российский прокат.
Обновлено в 09:16
Футбол

Семак стал гостем «Вечернего Урганта»

Обновлено в 14:31
Политика

Саакашвили рассказал о смерти украинских солдат из-за коррупции

Высокий уровень коррупции на Украине убивает солдат.
Обновлено в 17:53
Политика

СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено в 19:10
Культура

У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм

Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.
Обновлено в 19:45
Политика

Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли

Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.
Обновлено в 14:37
Авто

Названы самые капризные современные двигатели

Обновлено в 08:36
Кино

Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым

Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Обновлено в 07:45
Общество

Гороскоп на 16 июня: День пройдет на «твердую четверку»

Вряд ли все, за что вы возьметесь, будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
Обновлено 15 июня в 19:00
Происшествия

Западные СМИ испугались «человека-мотылька» в небе над Чернобылем

Обновлено в 15:57
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу во время праздничного парада в честь победы баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» в НБА.
Обновлено в 18:25
Общество

Киселев прокомментировал проигрыш в суде архитектору его виллы в Крыму

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал решение суда о присуждении автору статьи о его вилле в Крыму Владимиру Мазурину 2,5 миллиона рублей.
Обновлено в 15:20
Игры

«Это высококлассная ААА-игра»: GSC Game World рассказала о S.T.A.L.K.E.R. 2

Напомним, что более никаких деталей о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 пока что нет - разработчики пока не рассказывали ни о издателях и инвесторах игры, ни о её сюжете, ни о дате релиза.
Обновлено в 11:19
Авто

УАЗ повысил цены на модели «Пикап», «Патриот» и «Профи»

Практически аналогичную прибавку в цене получил «Пикап». С момента подорожания за этот продукт УАЗ придется отдать почти 830 000 рублей.
Обновлено в 13:02
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала начало продаж трёх смарт-телевизоров Mi TV на российском рынке, сообщает издание «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:23
Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

Обновлено в 07:48
Общество

Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказа

Обновлено в 20:16
Политика

Huawei потеряет 30 млрд долларов из-за санкций США

Китайская компания Huawei, согласно прогнозам, потеряет 30 миллиардов долларов выручки в связи с запретом властей США на сотрудничество с компанией.
Обновлено в 06:56
Здоровье

Мы умрем без них: статистика Минздрава шокировала ярославцев

Ярославская область оказалась в списке тех регионов, где выявлены проблемы с льготными лекарствами Ярославцы уже устали кричать о том, что в городе и области проблемы с льготными лекарствами.
Обновлено в 04:41
Общество

Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США

Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 20:51
Происшествия

В Новосибирске пассажиры в панике покинули не заводившийся самолет

Из-за чего некоторые пассажиры, испугавшись за свою безопасность, потребовали заменить судно, другие же покинули борт лайнера.
Обновлено в 20:28
Политика

Бабич занял пост замминистра экономического развития РФ

Михаил Бабич, ранее занимавший пост посла РФ в Белоруссии, назначен заместителем главы Минэкономразвития России.
Обновлено в 06:08
Здоровье

«Бережливым» поликлиникам в России присвоят «звезды» по примеру отелей

Минздрав совместно с Росздравнадзором предлагает присваивать поликлиникам "звезды" по примеру отелей.
Обновлено в 03:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное