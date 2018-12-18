Спрос на миллион Интерес россиян к фастфуду за год вырос в два раза, при этом в ресторанах быстрого питания люди стали тратить меньше денег. О таком тренде сказано в исследовании (есть у "Известий") аналитиков сервиса электронных платежей "Яндекс.Деньги".

с чего всё началось

В 2018 году жители России вдвое чаще посещали заведения быстрого питания, но средний чек при этом почти не изменился. Об этом 18 декабря пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс.Деньги», учитывавшее количество платежей.

Здоровье Здоровье В Минздраве дали рекомендации по выбору напитков в новогоднюю ночь Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, каким алкогольным напиткам стоит отдать предпочтение в новогоднюю ночь.

Общество Общество На Камчатке объявлена лавинная опасность Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной угрозы схода лавин со склонов вулканов и сопок, передает РИА "Новости" предупреждение центра.

Общество Общество В ночь на 19 декабря в Москве ожидается до -23 °С Мороз до 12 градусов ожидается днем 18 декабря в Москве и Московской области. Ночью термометр покажет до 23 °C, сообщает Гидрометцентр РФ.

Транспорт Транспорт Продажа билетов на поезда в Крым начнется 9 декабря 2019 «Дата старта продажи железнодорожных билетов — 9 декабря 2019 года»,— сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы федерального государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога».

Общество Общество Сын экс-главы РЖД Андрей Якунин намерен судиться с «Новой газетой» Сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрей Якунин намерен отсудить у редакции «Новой газеты» 1 млн рублей за публикацию информации, не соответствующей действительности и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию.

Общество Общество Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Общество Общество Жителям Башкирии подарили якобы спиленную с кладбища ель По данным журналистов, рабочие приехали на старое городское кладбище, спилили дерево с могилы и после этого доставили ее в район Строймаш на праздник.

Общество Общество «Коммерсантъ» узнал о реконструкции Госдумы за 2 млрд руб

Общество Общество Милонов попросил ФАС проверить крупные торговые сети на завышение цен Депутат Государственной думы Виталий Милонов попросил главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева проверить крупные российские торговые сети на сговор, необоснованное завышение цен, а также использование недобросовестных способов ведения бизнеса.

Общество Общество Павильон «Поволжье» на ВДНХ ожидает реставрация

Общество Общество Психологи связали грубость на работе и бессонницу Ученые спрашивали респондентов, часто ли они сталкиваются с плохим отношением на работе и часто ли уходят домой с негативными мыслями.

Общество Общество Сведения о выпускниках автошкол соберут в федеральном реестре С нового года правила коснутся и автошкол: в системе заработает специальный модуль по передаче сведений о дополнительном профобразовании и профессиональной переподготовке.

Путешествия Путешествия Истра вошла в пятерку малых городов для отдыха в новогодние праздники

Общество Общество Умерла заслуженный профессор МГУ Ия Маяк "Деканат исторического факультета МГУ и кафедра истории древнего мира с глубоким прискорбием сообщают о кончине доктора исторических наук, заслуженного профессора Московского университета Ии Леонидовны Маяк", - говорится в сообщении.