Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики. Бизнес последних будет под угрозой: импорт готовых компонентов без льгот станет выгоднее производства в РФ.

с чего всё началось

Первым уже стал «АвтоВАЗ», повысивший цены на все модели LADA. Об этом сообщает «Коммерсантъ». «Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет «Коммерсант».

В России в следующем году резко подорожают автомобили

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