Экономика

В России в мае резко сократилась выдача автокредитовREGNUM 05:35

В России после рекордного в апреле 2019 года (90 тыс. 900 единиц) в мае выдача автокредитов резко сократилась на 17,5% и составила 75 тыс. 100 единиц. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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Выдача автокредитов в Самарской области упала почти на 14%

Саминвестор08:09

В Свердловской области выдача автокредитов сократилась в мае на 10%

Urbc.Ru05:46

НБКИ: количество выданных в РФ автокредитов снизилось в мае

News.ru05:11

НБКИ: количество автокредитов незначительно сократилось в мае

Вести.Финанс05:33

НБКИ: в мае выдача автокредитов сократилась на 17,5%

Плас05:15

В России в мае резко сократилась выдача автокредитов

REGNUM05:35

В Саратовской области выросло число автокредитов

СаратовБизнесКонсалтинг04:33
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Авто

Журналисты из Германии протестировали Lada Vesta SW Cross

Обновлено в 08:23
Политика

Путин продлил действие продэмбарго на западные товары

Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Обновлено вчера в 05:06
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Политика

Пушков заявил, что Украина не имеет никакого отношения к саммиту G20

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина об участии президента страны Владимира Зеленского в саммите «Большой двадцатки».
Обновлено в 08:06
Экономика

В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напитки

"Минсельхоз поддерживает инициативу правительства России о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.
Обновлено в 03:08
Политика

В ПАСЕ отказались обсуждать доклад по MH17

Члены ПАСЕ проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в Совете Европы, а также обсуждения расследования крушения рейса MH17, который был сбит над Донецком в 2014 году.
Обновлено в 06:19
Происшествия

СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом

Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.
Обновлено в 06:30
Кино

Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Политика

ПЦУ лишила Филарета канонических прав

«Принимая во внимание личные заслуги в прошлом перед церковью, можно констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией», – сообщил спикер Киевской митрополии ПЦУ Зоря.
Обновлено в 08:02
Музыка

Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе

Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».
Обновлено в 08:00
Кино

Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 17:24
Политика

Россияне высказались против запрета на полеты в Грузию

В тексте документа сказано, что с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.
Обновлено 22 июня в 12:23
Общество

В Госдуме опровергли сокращение числа бюджетных мест в вузах

Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что через пять лет число бюджетных мест в вузах сократится на 17%.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В Москве мужчина украл коробку с волосами на 450 тысяч рублей

Злоумышленник с похожим на пистолет предметом украл у москвички коробку волос и продал ее содержимое за 450 тысяч рублей, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 03:48
Экономика

В Черногории арестованы активы сына Тельмана Исмаилова

Активы в Черногории попали под обременение в рамках возврата упомянутого долга. Тельман Исмаилов вместе с семьей находится в Черногории.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Петербурге умер омский рэпер Порока Ронин

В Санкт-Петербурге умер омский рэпер Порока Ронин. Его настоящее имя - Никита Демидов.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Появилось видео последствий драки на Урале с погибшим азербайджанцем

Обновлено в 05:28
Авто

Озвучены цены на обновленный седан Cadillac CT6 в России

Обновленный американский седан Cadillac CT6 получит на российском рынке две новые модификации Sport и Platinum, за которые установлены ценники от 4,85 и 5,69 млн рублей соответственно.
Обновлено в 01:36
Общество

Митинг против политических репрессий начался в Москве

Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.
Обновлено вчера в 10:47
Политика

Зеленский уволил начальника Главка СБУ по Крыму

Указом президента Украины генерал Александр Шмитько освобожден от должности руководителя Главка СБУ в Крыму.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель

В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео

В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Футбол

Роналду сфотографировался с Джорданом: мы сделали историю

Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сфотографировался с шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:15
Политика

Власти Грузии пошли на уступки протестующим

На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Эквилибрист прошел по канату между небоскребами в Нью-Йорке

Рекордсмен книги Гиннесса канатоходец Ник Валленда прошел по канату, который был натянут между небоскребами над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие

Новые бронебойные снаряды покажут на «Армии-2019»

Обновлено в 06:29
Финансы

Трамп может принять решение о девальвации доллара

Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Туроператоры и Минобороны намерены развивать военно-патриотический туризм

Ассоциация внутреннего и въездного туризма России (АВВТ) и Минобороны РФ в ноябре 2019 года намерены подписать соглашение по развитию военно-патриотического направления в туризме, сообщил в понедельник ТАСС советник руководителя Федерального агентства по туризму и президент АВВТ Владимир Шаров.
Обновлено в 07:10
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