Экономика
В России в июне зафиксирована нулевая инфляцияREGNUM 09:17
Потребительские цены в России в июне 2019 в среднем не изменились. Об этом 8 июля сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Согласно данным ведомства, месячная инфляция в июне составила 0,0%, с начала текущего года — 2,5%.
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Политика
Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина
Телеканал уже принес официальное извинение за нецензурную лексику, используемую в прямом эфире.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Госдума РФ приняла решение ограничить импорт грузинских товаров
Депутаты Государственной думы России утвердили решение прекратить поставки в страну воды и вин, которые производятся в Грузии.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Общество
Протоиерей РПЦ оправдался за слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о слабости женского ума.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым.
Обновлено вчера в 05:50
Политика
Пранкеры поговорили с премьером Северной Македонии от имени Порошенко
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:46
Финансы
Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%
Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
Обновлено в 03:21
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Происшествия
В Новгородской области ветеран войны умерла после нападения
Сотрудники полиции в Новгородской области задержали подозреваемых в жестоком избиении 91-летней женщины-ветерана Великой Отечественной войны, женщина скончалась в больнице, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Обновлено в 15:45
Происшествия
Посещение секс-фестиваля закончилось для 52-летней женщины инфарктом
В английском графстве Вустершир 52-летняя женщина посетила трехдневный фестиваль свингеров Swingfields Festival и получила сердечный приступ, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 18:06
Политика
Андрей Малахов обратился к президенту Украины
Телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов, который должен был вести телемост между Москвой и Киевом, на своей странице в Инстаграм обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая его защитить украинских журналистов.
Обновлено в 17:27
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции
Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества
Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС
Вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на проходящий в Киеве саммит Украина-ЕС.
Обновлено в 13:40
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03
Общество
Работа учителей в школах стала труднее
За год с 14,9% до 15,6% увеличилось число учителей, которые говорят, что им стало труднее наладить отношения с учениками.
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес
Плющенко ответил поборникам морали, обвинившим его в хвастовстве
Естественно, последовавший шквал недоумения вынудил Плющенко ответить на претензии и открытые обвинения в хвастовстве.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 19:45
Баскетбол
«Оклахома-Сити» обменял Джерами Гранта в «Денвер» на пик 1-го раунда
«Оклахома-Сити» обменял форварда Джерами Гранта в «Денвер» на пик 1-го раунда драфта-2020, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Обновлено в 12:10
Гаджеты
Xiaomi начинает в России продажи смартфона Redmi 7A
В Redmi 7A установили 5,45-дюймовый дисплей разрешением HD+, 12 Мп основную камеру и 5 Мп фронтальную, причем она способна распознавать пользователя по лицу.
Обновлено в 13:23
Политика
Зеленский допустил наделение русского языка особым статусом в Донбассе
Зеленского в начале разговора журналист просит прокомментировать инициативу главы офиса украинского лидера Андрея Богдана, который на прошлой неделе заявил, что, по его мнению, в Донецкой и Луганской областях русскому языку необходимо предоставить статус регионального.
Обновлено в 18:57
Культура
Российская версия заставки к «Симпсонам» появилась в Сети
Обновлено в 10:26
Наука
Психологи нашли причину интереса людей к моржеванию
Обновлено вчера в 05:21
Авто
Стала известна стоимость лимузина Aurus
В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
Обновлено в 12:51
Путешествия
Из Грузии вернулись все организованные российские туристы
В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Число погибших от наводнения в Иркутской области достигло 23
В затопленной Иркутской области растет число жертв паводка. На сегодняшний день погибшими числятся уже 23 человека.
Обновлено в 03:55