Экономика
В России в июне зафиксирована нулевая инфляцияREGNUM 09:17
Потребительские цены в России в июне 2019 в среднем не изменились. Об этом 8 июля сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Согласно данным ведомства, месячная инфляция в июне составила 0,0%, с начала текущего года — 2,5%.
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Политика
Зейналова отреагировала на выходку ведущего на грузинском ТВ
Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова прокомментировала «поступок» грузинского журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» допустил нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:54
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Спорт
Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину
Президиум Федерации фигурного катания на коньках Москвы разрешил 13-летней российской фигуристке Анастасии Шаботовой быть представительницей Украины.
Обновлено в 09:33
Происшествия
На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении
Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 13:15
Политика
Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса
Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.
Обновлено в 12:41
Политика
МИД РФ ответил на оскорбления Путина в эфире грузинского ТВ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала выходку ведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, обругавшего в эфире российское руководство.
Обновлено в 05:37
Политика
Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии
Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Суд прекратил дело жителя Архангельска Александра Пушкина о неуважении к власти из-за комментария про судей
Октябрьский районный суд Архангельска прекратил административное дело в отношении жителя Архангельска Александра Пушкина по статье о неуважении к власти в интернете (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за его комментария о судьях, сообщает в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»
Обновлено в 12:40
Политика
Зеленский не видит проблему в статусе русского языка для Донбасса
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность заполнения документов в Донбассе на русском языке.
Обновлено в 14:16
Здоровье
СМИ: В Великом Новгороде массово уволились детские отоларингологи
Уволенный в июне заведующий ЛОР-отделением больницы Руслан Уразгалиев считает, что руководство стремится перевести как можно больше работников на совместительство, чтобы средняя зарплата не была столь печальна в отчетах.
Обновлено в 06:39
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Политика
В Киеве начались протесты из-за планов телемоста с Россией
Перед офисом телекомпании NewsOne в Киеве началась акция протеста, связанная с планами проведения телемоста с Россией.
Обновлено в 15:41
Общество
Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян
Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено в 13:24
Финансы
Курс доллара вырос до 63,9 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 63,9 рубля.
Обновлено в 03:06
Происшествия
СМИ узнали о судьбе похищенных сотрудницей банка 20 млн рублей
Муж Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 млн рублей из банка в башкирском Салавате, рассказал о судьбе украденных средств.
Обновлено в 15:47
Кино
Скончался режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 10:54
Общество
Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина
Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Политика
«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» «ловушкой» для ЕС
В украинской компании «Нафтогаз» рассказали об «опасности» российского проекта «Северный поток — 2» для европейских стран.
Обновлено в 14:00
Экономика
Хорватия начала вступление в еврозону
Хорватия начала процесс присоединения к зоне евро.
Обновлено в 14:50
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
В салоне универсала будет иным рисунок обивки, а на рулевом колесе появится обновленная эмблема Lada.
Обновлено в 13:03
Музыка
БГ и Макаревич спели в поддержку «Нового величия»
Обновлено в 10:22
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
Обновлено в 09:01
Политика
Трамп отказался иметь дело с британским послом
Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Футбол
«ПСЖ»: «Неймар не явился на предсезонную подготовку. Клуб примет меры»
«ПСЖ» отмечает, что Неймар не явился в ранее оговоренное время и место. Это произошло без разрешения клуба.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Кино
Google записал авторов «Игры престолов» в «плохие писатели»
Поисковая система Google при запросе «плохие писатели» выдает имена сценаристов последнего сезона сериала «Игра престолов» Дэвида Бениоффа и Д.Б.Уайсса.
Обновлено в 14:26
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25