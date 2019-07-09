Экономика
Росстат отчитался о нулевой инфляции в РоссииАМИТЕЛ 20:41
Росстат опубликовал сведения о месячной инфляции в России по итогам июня 2019 года. Согласно материалам службы, роста цен в сравнении с маем не наблюдается. С начала года стоимость товаров и услуг выросла на 2,5%.
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Общество
Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России
Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.
Обновлено в 23:04
Политика
Раскрыты огромные убытки Грузии из-за санкций Москвы
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что из-за российских санкций Грузия потеряет около $1 млрд, сообщают "Известия".
Обновлено в 21:32
Политика
В Екатеринбурге у корпуса УрФУ перед приездом Путина сняли асфальт
Возле учебного корпуса установили многоуровневые цветочные клумбы, асфальт сняли и теперь рабочие кладут новый, дороги тщательно моют.
Обновлено в 12:16
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Финансы
В США в сентябре может произойти дефолт
Аналитики предлагают как выход из ситуации — поднять потолок госдолга в ближайшие недели.
Обновлено в 22:31
Авто
Стала известна цена лимузина Aurus
«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», – заявил глава минпромторга агентству Reuters.
Обновлено в 04:52
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:09
Экономика
Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»
Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии удалят правую кисть
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что семилетней девочке из Ингушетии придётся ампутировать руку.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Число пострадавших от наводнения в Сибири растет
Всего с начала наводнения к медикам за помощью обратились свыше трёх тысяч жителей.
Обновлено в 23:31
Армия и оружие
ОЗХО заявила, что Сирия уничтожила все объекты производства химоружия
Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) представил в ООН доклад, в котором говорится о том, что Сирия уничтожила все 27 объектов по производству химического оружия.
Обновлено в 16:06
Авто
«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде
В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44
Хоккей
Хоккеист Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа
«Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа», — цитирует ТАСС агента хоккеиста Дэна Мильштейна.
Обновлено в 15:39
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Общество
Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено в 22:29
Транспорт
В метро Вены появились «ароматные» поезда
Кондиционеры в метро Вены помимо охлаждающего воздуха теперь подают и несколько душистых ароматов, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию — оператора венского городского транспорта Wiener Linien.
Обновлено в 15:45
Политика
Мадуро начал переговоры с венесуэльской оппозицией
Обновлено в 22:22
Экономика
Минстрой увеличил норматив стоимости жилья на 4%
Минстрой России увеличил норматив средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья на 4% во втором полугодии 2019 года.
Обновлено в 13:09
Политика
Трамп отказался сотрудничать с британским послом в США
Получила продолжение история с утечкой в СМИ секретных записок британского посла в США с резкой критикой в адрес американского лидера.
Обновлено в 19:01
Политика
Зеленский допустил особый статус русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война.
Обновлено в 15:39
Технологии
Названы главные способы похищения средств с банковских счетов россиян
Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности.
Обновлено в 17:37
Политика
Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».
Обновлено в 06:47
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»
Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено в 21:15
Финансы
Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%
Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено в 20:00
Экономика
Правительство одобрило прием пустых бутылок у населения
Российское правительство одобрило проведение эксперимента по приему пустых бутылок и банок у населения.
Обновлено в 21:15
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Общество
Психолог назвал причины развития анорексии
Еще одним из мощных факторов развития анорексии является эмоциональная неустойчивость.
Обновлено в 20:23