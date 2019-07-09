Росстат опубликовал сведения о месячной инфляции в России по итогам июня 2019 года. Согласно материалам службы, роста цен в сравнении с маем не наблюдается. С начала года стоимость товаров и услуг выросла на 2,5%.

Росстат отчитался о нулевой инфляции в России

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