Потребительские цены в России в июне 2019 в среднем не изменились. Об этом 8 июля сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Согласно данным ведомства, месячная инфляция в июне составила 0,0%, с начала текущего года — 2,5%.

В России в июне зафиксирована нулевая инфляция

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