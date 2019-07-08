Экономика

В России в июне зафиксирована нулевая инфляцияREGNUM 09:17

Потребительские цены в России в июне 2019 в среднем не изменились. Об этом 8 июля сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Согласно данным ведомства, месячная инфляция в июне составила 0,0%, с начала текущего года — 2,5%.
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Июньская инфляция в России показала самый низкий результат с 1991 года

Взгляд.ру09:59

Эксперт назвал причину нулевой инфляции в июне

РИА Новости09:29

МЭР ожидает замедления годовой инфляции до 4,5-4,6% в июле

Finam.Ru09:27

ЦБ отчитался о падении годовой инфляции до 4,7%

РБК08:29

Годовая инфляция в России в июне опустилась до 4,7%

ТАСС07:55

Инфляция в России в июне оказалась нулевой впервые с 1991 года

Интерфакс09:21

Переоценивать вклад хорошего урожая в инфляцию в РФ не стоит, потом тенденция может развернуться - ЦБ

Milknews.ru02:36
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Политика

Канделаки обвинила в скандале на «Рустави 2» Саакашвили

Телеведущая Тина Канделаки в эфире Радио «КП» прокомментировала скандал, который произошел накануне в Грузии.
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Общество

В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона

Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
Обновлено в 11:29
Общество

Белоруссия обнаружила недолив подсолнечного масла в российском импорте

В Белоруссии проверили импортируемое из России фасованное подсолнечное масло и обнаружили недолив в 80% исследованных партий.
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Футбол

Сутормин прошёл медосмотр для перехода в «Зенит»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин прошёл медицинское обследование для «Зенита».
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Рубашку Киркорова на модном показе чуть не съела лошадь

Во время фотосессии с лошадью, которая участвовала в показе, Киркоров вдруг почувствовал боль в руке.
Обновлено в 06:03
Политика

Как в Грузии отреагировали на оскорбления в адрес Путина

Нецензурные оскорбления в адрес Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", вызвали в Тбилиси новые митинги.
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Спорт

Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину

Президиум Федерации фигурного катания на коньках Москвы разрешил 13-летней российской фигуристке Анастасии Шаботовой быть представительницей Украины.
Обновлено в 09:33
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Обновлено в 02:33
Политика

Экклстоун: хочу, чтобы Путин правил Европой

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун признался в своей симпатии к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 10:50
Экономика

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

Обновлено в 09:01
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Происшествия

В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель

Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Авто

Названы самые популярные иномарки в РФ до 1 млн рублей

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:16
Политика

Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам

Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 процентного пункта в рублях и от 0,05 до 0,75 процентного пункта в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств, говорится в ответе Сбербанка.
Обновлено в 07:40
Музыка

Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено в 10:54
Политика

Телеканал NewsOne обратился к Зеленскому

Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов в своем Facebook предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться.
Обновлено в 11:02
Происшествия

В центре Москвы произошла стрельба с ограблением

Неизвестные расстреляли автомобиль на улице Марксисткой в Москве, и ограбили водителя, сообщили в МВД по столице.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес

44-летняя Татьяна Навка показала, как выглядит без макияжа

В своем микроблоге в Instagram 44-летняя Татьяна Навка пропагандирует здоровый образ жизни.
Обновлено в 07:45
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
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Шоу-бизнес

34-летняя Айза Анохина пожаловалась на проблемы со здоровьем

Айза Анохина довольно откровенна в своем блоге в Instagram, за которым следят более 2,7 миллионов пользователей.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие

Группа журналистов из ДНР попала под обстрел в районе Горловки

Группа журналистов горловского телеканала "6 ТВ" попала под обстрел со стороны украинских силовиков в поселке шахты им. Гагарина.
Обновлено в 08:09
Авто

УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор

Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД

Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 11:26
Политика

Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
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Путешествия

Все организованные российские туристы покинули Грузию

Все организованные российские туристы, которые до 8 июля 2019 года должны были покинуть территорию Грузии, вернулись на родину, сообщили в Федеральном агентстве по туризму.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Арабская коалиция предотвратила нападение хуситов в Красном море

Военно-морские силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией предотвратили нападение йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) с использованием заминированной лодки на торговое судно в южной части Красного моря, сообщил в понедельник официальный представитель коалиции Турки аль-Малики саудовскому агентству новостей SPA.
Обновлено в 11:06
Авто

BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения

Компания BMW начала серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения, премьера которого состоялась в конце мая.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Плющенко ответил поборникам морали, обвинившим его в хвастовстве

Естественно, последовавший шквал недоумения вынудил Плющенко ответить на претензии и открытые обвинения в хвастовстве.
Обновлено в 08:24
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