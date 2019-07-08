Экономика
Впервые с 1991 года в России зафиксирована нулевая инфляцияОреанда-Новости 09:35
В минувшем июне инфляция в России составила 0%, сообщает «Интерфакс». Такой уровень инфляции зафиксирован впервые в истории современной России.
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С января по июнь 2019 года цены выросли на 2,5%. Инфляция на нулевом уровне фиксируется в июне впервые за всю историю современной России (с 1991 года).Интерфакс09:21
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Происшествия
Семья из Курска получит два миллиона рублей за потерянный клад
Ленинский районный суд Курска вынес решение по иску семьи Снегиревых к Минфину РФ, сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:44
Путешествия
Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Грузии
"По уточненным данным, полученных от туроператоров, на 8 июля 2019 года все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию России", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:30
Политика
Канделаки обвинила в скандале на «Рустави 2» Саакашвили
Телеведущая Тина Канделаки в эфире Радио «КП» прокомментировала скандал, который произошел накануне в Грузии.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:51
Музыка
Несостоявшийся юбилей: в России вспоминают Жанну Фриске
Певице Жанне Фриске, которая умерла от рака, 8 июля исполнилось бы 45 лет. «Мойка78» решила вспомнить яркие моменты из биографии певицы.
Обновлено в 05:03
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Суд продлил домашний арест Калви на три месяца
Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 11:13
Авто
Стала известна российская цена на новый китайский пикап JAC T6
1 сентября 2019 года китайский JAC привезет в Россию свой новый пикап T6.
Обновлено в 01:27
Экономика
Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом
Обновлено в 10:44
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Общество
Название станции на русском языке убрали в тбилисском метро
Название станции "Делиси" на русском языке убрали со стены в метров Тбилиси, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Причину развода Лолиты с молодым мужем назвала Штурм
Штурм полагает, что причиной развода Лолиты может быть ее порывистый характер.
Обновлено в 04:00
Общество
В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Масштабные учения десантников и авиации начались на юге России
Авиационные подразделения из Тверской, Псковской и Оренбургской областей перебазированы для учений на полигоны в Краснодарский край, две тысячи десантников из Новороссийска отправились в Костромскую и Ульяновскую области, сообщило сегодня Минобороны России.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Политика
Зеленский назвал условия снятия блокады с Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил снятия экономической блокады с Донбасса при условии, если предприятия региона вернутся под контроль Киева.
Обновлено в 11:01
Технологии
Сооснователь Apple удалился из Facebook и призвал всех поступить так же
Стив Возняк удалил свою страничку на Facebook почти год назад, сразу после того как интернет взорвал скандал с Cambridge Analytica.
Обновлено в 11:06
Авто
В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat
Стоимость российского люксового седана Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 05:12
Спорт
13-летняя российская фигуристка будет выступать за Украину
13-летней Шаботовой позволили выступать за Украину единогласным решением.
Обновлено в 10:23
Экономика
Росстат признал вину в досрочной публикации данных по инфляции
В Росстате заявили, что досрочная публикация данных по инфляции в июне произошла по вине одного из подведомственных ему учреждений, которое отправило сведения в Единую базу статистической информации (ЕБСД) до ее окончательного подтверждения.
Обновлено в 10:32
Теннис
Серена Уильямс стала четвертьфиналисткой Уимблдона
Обновлено в 09:16
Кино
В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества
Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Культура
Ведущим шоу «Форт Боярд» стал Шнуров
Обновлено в 09:43
Футбол
Матч «Факела» и «Чайки» перенесен из Ростова-на-Дону в Воронеж
Администрация Футбольной национальной лиги (ФНЛ) приняла решение о переносе встречи второго тура между воронежским "Факелом" и "Чайкой" (Песчанокопское, Ростовская область) в Воронеж.
Обновлено в 10:28
Политика
Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз
Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
Обновлено в 06:34
Политика
Найдена связь NewsOne с российским банком
Генпрокуратура Украины нашла связь украинского телеканала NewsOne с российским банком, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:33
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманному району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Под Ярославлем нашли привязанного к столбу ребёнка
Под Ярославлем полицейские нашли привязанного к столбу ребёнка из многодетной семьи.
Обновлено вчера в 08:08
Армия и оружие
НАТО выдвинул Москве последний ультиматум, пишут СМИ
Как замечает Saarbruecker Zeitung, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что договор еще можно спасти, если Москва снова станет его соблюдать.
Обновлено в 10:06