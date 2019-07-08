С января по июнь 2019 года цены выросли на 2,5%. Инфляция на нулевом уровне фиксируется в июне впервые за всю историю современной России (с 1991 года).

с чего всё началось

В минувшем июне инфляция в России составила 0%, сообщает «Интерфакс». Такой уровень инфляции зафиксирован впервые в истории современной России.

Впервые с 1991 года в России зафиксирована нулевая инфляция

Происшествия Семья из Курска получит два миллиона рублей за потерянный клад Ленинский районный суд Курска вынес решение по иску семьи Снегиревых к Минфину РФ, сообщили в пресс-службе суда.

Путешествия Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Грузии "По уточненным данным, полученных от туроператоров, на 8 июля 2019 года все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию России", - говорится в сообщении ведомства.

Политика Канделаки обвинила в скандале на «Рустави 2» Саакашвили Телеведущая Тина Канделаки в эфире Радио «КП» прокомментировала скандал, который произошел накануне в Грузии.

Происшествия Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Музыка Несостоявшийся юбилей: в России вспоминают Жанну Фриске Певице Жанне Фриске, которая умерла от рака, 8 июля исполнилось бы 45 лет. «Мойка78» решила вспомнить яркие моменты из биографии певицы.

Политика Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.

Происшествия Суд продлил домашний арест Калви на три месяца Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Авто Стала известна российская цена на новый китайский пикап JAC T6 1 сентября 2019 года китайский JAC привезет в Россию свой новый пикап T6.

Происшествия Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы «Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.

Общество Название станции на русском языке убрали в тбилисском метро Название станции "Делиси" на русском языке убрали со стены в метров Тбилиси, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.

Шоу-бизнес Причину развода Лолиты с молодым мужем назвала Штурм Штурм полагает, что причиной развода Лолиты может быть ее порывистый характер.

Общество В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.

Армия и оружие Масштабные учения десантников и авиации начались на юге России Авиационные подразделения из Тверской, Псковской и Оренбургской областей перебазированы для учений на полигоны в Краснодарский край, две тысячи десантников из Новороссийска отправились в Костромскую и Ульяновскую области, сообщило сегодня Минобороны России.

Происшествия Гандболистка сборной России погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).

Политика Зеленский назвал условия снятия блокады с Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский не исключил снятия экономической блокады с Донбасса при условии, если предприятия региона вернутся под контроль Киева.

Технологии Сооснователь Apple удалился из Facebook и призвал всех поступить так же Стив Возняк удалил свою страничку на Facebook почти год назад, сразу после того как интернет взорвал скандал с Cambridge Analytica.

Авто В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat Стоимость российского люксового седана Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.

Экономика Росстат признал вину в досрочной публикации данных по инфляции В Росстате заявили, что досрочная публикация данных по инфляции в июне произошла по вине одного из подведомственных ему учреждений, которое отправило сведения в Единую базу статистической информации (ЕБСД) до ее окончательного подтверждения.

Происшествия В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Футбол Матч «Факела» и «Чайки» перенесен из Ростова-на-Дону в Воронеж Администрация Футбольной национальной лиги (ФНЛ) приняла решение о переносе встречи второго тура между воронежским "Факелом" и "Чайкой" (Песчанокопское, Ростовская область) в Воронеж.

Политика Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».

Политика Найдена связь NewsOne с российским банком Генпрокуратура Украины нашла связь украинского телеканала NewsOne с российским банком, передает РИА "Новости".

Происшествия Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве Начальник отдела МВД по Басманному району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Происшествия Под Ярославлем нашли привязанного к столбу ребёнка Под Ярославлем полицейские нашли привязанного к столбу ребёнка из многодетной семьи.