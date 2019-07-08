Экономика
В России в июне зафиксирована нулевая инфляцияREGNUM 09:17
Потребительские цены в России в июне 2019 в среднем не изменились. Об этом 8 июля сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Согласно данным ведомства, месячная инфляция в июне составила 0,0%, с начала текущего года — 2,5%.
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Политика
Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:50
Политика
Госдума предложит ввести экономические спецмеры против Грузии
Депутаты Госдумы предлагают правительству РФ ввести в отношении Грузии специальные экономические меры из-за «продолжения недружественных действий».
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон надела на крестины малыша Арчи «старое» платье
Крестины малыша Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, стали настоящим праздником для всех поклонников британской королевской семьи.
Обновлено в 03:03
Политика
В Тбилиси возобновилась акция против действий ведущего «Рустави 2»
В Тбилиси перед зданием частной телекомпании "Рустави-2" проходит акция протеста возмущенных поведением журналиста Георгия Габунии, допустившего оскорбительные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 14:37
Наука
Отказ от алкоголя способствует укреплению психического здоровья
Специалисты Гонконгского университета провели масштабное исследование, в ходе которого выявили, что отказ от алкоголя может улучшить психическое здоровье человека, сделав его более устойчивым к стрессовым и трудным жизненным ситуациям.В рамках исследования учёные сначала проанализировали данные, собранные во время исследования Family Court.
Обновлено в 13:36
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Происшествия
На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении
Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 13:15
Политика
Блогер Горный вызвал на бой журналиста «Рустави 2»
Крымский блогер Александр Горный заявил, что вызывает на бой ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей программе нецензурно высказался в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 12:42
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Общество
Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина
Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Общество
В небе над Петербургом появилась двойная радуга
Сегодня вечером, 8 июля в небе над Северной столицей заметили сразу две радуги. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 13:56
Авто
Toyota MR2 может вернуться в качестве электрокара
Легендарная модель Toyota MR2 может вернуться в качестве легкого, маневренного спортивного автомобиля — вполне возможно, с чисто электрической силовой установкой.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Обновлено в 07:58
Экономика
Хорватия начала вступление в еврозону
Хорватия начала процесс присоединения к зоне евро.
Обновлено в 14:50
Общество
«Остров мечты» откроется уже осенью
Прогуляться по "Острову мечты" можно будет уже в конце года — строительство крупнейшего в Европе крытого парка развлечений близится к финишу.
Обновлено в 14:19
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено в 09:01
Футбол
Набиуллин сменил «Зенит» на «Сочи»
24-летний защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин, как и ожидалось, перешел в "Сочи".
Обновлено в 14:10
Авто
Появились первые фотографии обновленной Lada Largus
Накануне, в распоряжении издания «Российская газета» появились первые фотографии обновлённого Lada Largus.
Обновлено в 04:13
Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 12:11
Авто
УАЗ «Патриот» получит новый двигатель
Заволжский моторный завод выпустил новые двигатели, которые будут устанавливаться на внедорожники УАЗ «Патриот».
Обновлено в 11:22
Кино
Терри Крюс предложил себя на роль отца диснеевской русалочки
Терри Крюс хочет сыграть отца русалочки в экранизации диснеевского мультфильма.
Обновлено в 15:13
Политика
«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» «ловушкой» для ЕС
В украинской компании «Нафтогаз» рассказали об «опасности» российского проекта «Северный поток — 2» для европейских стран.
Обновлено в 14:00
Игры
Обладатели ПК с AMD Ryzen 3000 больше не могут запустить Destiny 2
Поклонники Destiny 2 пожаловались на то, что игра больше не запускается на компьютерах, оборудованных процессорами AMD Ryzen 3000.
Обновлено в 14:24
Авто
Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:16
Космос
Фото дня: космическая «вишня» в цвету
Отмечается, что для наблюдателя с Земли названное образование несколько напоминает вишню в цвету.
Обновлено в 06:51
Общество
Белоруссия обнаружила недолив подсолнечного масла в российском импорте
В Белоруссии проверили импортируемое из России фасованное подсолнечное масло и обнаружили недолив в 80% исследованных партий.
Обновлено в 12:48
Происшествия
В посольство США в Москве поступил звонок о «минировании»
Анонимные звонки с угрозой "минирования" поступили в понедельник вечером в адрес посольства США и высотного здания на Кудринской площади в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:59