В России в феврале выросли потребительские цены на 5,2%АБН вчера в 08:22

Потребительские цены в России в феврале 2019 года выросли на 5,2% по отношению к февралю 2018 года. В сравнении с январем 2019 года цены выросли на 0,4%, с начала года – на 1,5%, сообщает Росстат.

В России в феврале выросли потребительские цены на 5,2%

Политика В МИД РФ подтвердили задержание граждан США в Новороссийске Как сообщало ИА REGNUM, в госдепартаменте США заявили о задержании в городе Новороссийске Краснодарского края двух граждан Соединённых Штатов.

Экономика МТС заплатит крупный штраф за взятки в Узбекистане Штраф $850 млн выплатит российский сотовый оператор МТС американскому минюсту, передает РБК.

Происшествия В Красноярске двух мужчин задержали за попытку поджога мэрии Полиция Красноярска задержала двух мужчин, которые бросали «коктейли Молотова» в здание администрации города, сообщил официальный представитель регионального управления МВД России Владимир Юрченко в четверг, 7 марта.

Политика Huawei подала в суд на правительство США Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск против правительства США, утверждая, что запрет на деловое сотрудничество государства с компаниями, которые используют оборудование этого предприятия, является незаконным.

Экономика Центробанк отозвал лицензию у Роскомснаббанка «Приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Роскомснаббанк (город Уфа)», — говорится в документе.

Экономика Варданян назвал вымыслом данные из расследования OCCRP Материалы Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об инвесткомпании «Тройка Диалог» содержат «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел», заявил бывший глава компании Рубен Варданян.

Общество Названы регионы России с самым высоким уровнем продаж алкоголя По версии ЦИФРРА, самыми пьющими регионами России по итогам прошедшего года стали Ненецкий автономный округ (28,6 л), Сахалинская (28,3 л), Магаданская (26,5 л), Московская (25,8 л) области и Карелия (25,6 л).

Общество Похищение ребенка вторым родителем предложили наказывать уголовно Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением ввести уголовную ответственность за похищение ребенка вторым родителем.

Общество Роскачество дало рекомендации по выбору шоколада Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору «идеального» шоколада.

Происшествия Экс-замглавы Спецстроя Загорулько получил восемь лет колонии Щербинский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего первого заместителя директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) Александра Загорулько, признав его виновным в мошенничестве и получении взятки.

Футбол «Манчестер Юнайтед» установил рекорд Лиги чемпионов Английский "Манчестер Юнайтед" стал первой командой в истории Лиги чемпионов, вышедшей в следующий раунд после поражения в первом матче с разницей как минимум в два мяча, сообщает "Советский спорт".

Происшествия На бывшего зампрокурора Башкирии завели новое уголовное дело о взятке "Четвертого марта 2019 года следствием установлен новый факт получения Горбуновым взятки за аналогичные действия в размере 3 миллиона рублей, в связи с чем в отношении него возбуждено уголовное дело", - сообщила Петренко.

Политика Дополнительное наказание вводится для пользователей интернета в России Против выступили и некоторые депутаты. В частности, член фракции ЛДПР Сергей Иванов считает, что власть не должна запрещать критику.

Общество В Газпроме назвали полным аутом пропажу газопровода за 1,7 млрд рублей Уточняется, что руководство знало о нарушениях при строительстве объектов в области, в том числе об исчезновении газопровода в Приозерске, на который было выделено 1,7 млрд рублей.

Здоровье Минздрав разберется с навязыванием платных услуг в поликлиниках Минздрав разработает проект изменений в правила предоставления платных медицинских услуг поликлиниками и больницами.

Политика Медведев порекомендовал американскому дипломату почитать учебники Дмитрий Медведев порекомендовал американскому дипломату изучить учебники по международному праву.

Армия и оружие Конструкторы оборудовали танк «Армата» санузлом Конструкторы-танкостроители решили проблему отсутствия удобств в танках «Армата», оборудовав в них санузлы.

Происшествия Суд обязал мать убитой модели выплатить преступнику 300 тысяч рублей В Свердловской области суд обязал мать погибшей модели Юлии Прокопьевой выплатить убийце 300 тысяч рублей.

Политика В Греции освободили россиянина, задержанного по запросу Украины В Греции освободили россиянина Евгения Калинина, задержанного по запросу Украины, сообщил РИА Новости адвокат Яннис Рахиотис.

Политика Алену Апину раскритиковали за высказывания о Крыме Известная российская певица Алена Апина дала интервью русскоязычной службе немецкого издания Deutsche Welle.

Недвижимость Вклады на жилье в ипотеку могут появиться в России Вклады для накопления первоначального взноса на ипотеку могут появиться в России.