Экономика
В России в День космонавтики создан «Роскосмосбанк»Интерфакс 07:45
В финансовом оздоровлении банка были задействованы Новикомбанк - дочерний банк госкорпорации "Ростех", а также "Роскосмос". "Фондсервисбанк" по итогам 2018 года занял 64-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". 12 апреля в России отмечается День космонавтики.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Культура
«Роскосмос» стал официальным партнером фестиваля «Нашествие»
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Спорт
Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Главная надежда сборной России Самарин допускал множество нелепых ошибок как в короткой, так и в произвольной программе.
Обновлено в 09:45
Кино
Умер режиссер документального кино Сергей Страхов
Обновлено в 08:23
Культура
Худрук Александринки Валерий Фокин решил выйти из секретариата СТД
Худрук Александринского театра Валерий Фокин принял решение о выходе из секретариата Союза театральных деятелей РФ из-за несогласия с позицией СТД по вопросу объединения Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, об этом он написал в открытом письме председателю правительства и министру культуры РФ.
Обновлено в 10:00
Общество
В Петербурге появилось граффити с Валентиной Терешковой
Граффити в честь Дня космонавтики с изображением первой женщины-космонавта Валентиной Терешковой появилось на стене дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщила арт-группа "Явь" в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:08
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
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В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
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Авто
Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей
Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Здоровье
В поликлинике Тарко-Сале приступили к капитальному ремонту
В поликлинике Тарко-Сале приступили к капитальному ремонту.
Обновлено в 03:48
Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране
На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
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Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
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Российского священника отправили служить в село из-за фото жены
Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20
Политика
На Украине капитана судна «Норд» объявили в розыск
«После того как капитан судна «Норд» в очередной раз не явился на судебное заседание, сегодня, 12 апреля 2019 года, согласно определению Оболонского районного суда города Киева, его объявили в розыск», — говорится в сообщении в Telegram-канале украинской прокуратуры.
Обновлено в 07:45
Авто
Кроссовер Baojun RS-5 по цене «Весты» вышел в продажу
Совместный бренд General Motors и SAIC начал продажи нового роскошного кроссовера Baojun RS-5 в Китае.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Зеленский прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Перед смертью Юлия Началова отправила родным последние SMS
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено вчера в 15:29
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42-летняя Дана Борисова увеличила себе губы
42-летняя Дана Борисова увеличила себе губы Напомним, что решение сделать пластическую операцию Борисова объясняла тем, что за время ее лечения от наркомании и алкоголизма в реабилитационном центре в Таиланде состояние ее кожи ухудшилось из-за постоянного пребывания на солнце.
Обновлено в 06:20
Наука
Создан жир, не дающий воде замерзнуть даже при -263°C
Обновлено вчера в 08:20
Шоу-бизнес
Садальский предложил Волочковой стать депутатом Госдумы
Обновлено в 10:13
Происшествия
Настоятелю храма вынесли приговор за совращение 12-летней прихожанки
Настоятеля храма Святой Троицы в селе Липин Бор Вологодской области, который совращал 12-летнюю девочку, приговорили к 4,5 годам лишения свободы.
Обновлено в 08:33
Происшествия
После землетрясения Индонезии угрожает цунами
После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.
Обновлено в 08:44
Общество
Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей
Ранее мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на три тысячи рублей за административное нарушение.
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Космос
Снаружи американского сегмента МКС произошла утечка метана
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Политика
Путин усомнился в возможности «нагнуть концессионеров» платных дорог
В ходе встречи с сотрудниками НПО у президента спросили, можно ли построить дорогу между Старыми и Новыми Химками, а также организовать льготный проезд для работников «Энергомаша» по платной дороге Санкт-Петербург — Москва.
Обновлено в 08:37