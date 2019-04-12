Экономика

В России в День космонавтики создан «Роскосмосбанк»Интерфакс 07:45

В финансовом оздоровлении банка были задействованы Новикомбанк - дочерний банк госкорпорации "Ростех", а также "Роскосмос". "Фондсервисбанк" по итогам 2018 года занял 64-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". 12 апреля в России отмечается День космонавтики.
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Рогозин преобразовал санируемый Фондсервисбанк в Роскосмосбанк

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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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