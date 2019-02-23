Общество

В России в 2018 году на тысячу мужчин приходилось 1156 женщинКоммерсантъ 10:35

К пенсионному возрасту (65 – 69 лет) на тысячу мужчин приходится 1599 женщин, в возрасте свыше 70 лет — 2377. При этом средний показатель составляет — 1156 женщин на тысячу мужчин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России

РИА Новости02:19

В России подсчитали соотношение числа мужчин и женщин

URA.Ru04:15

Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году

Известия03:19

Названо соотношение мужчин и женщин в России

ФАН03:11

Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в 2018 году

ТАСС04:54

«Три плюс два»: названо соотношение числа мужчин и женщин в России

Вечерняя Москва01:41

Названо соотношение числа мужчин и женщин в России

Газета.Ru01:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
Политика

Венесуэла разорвала дипотношения с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла разрывает дипломатические и политические отношения с Колумбией.
Обновлено в 14:15
Кино

Режиссер «Поющих под дождем» Стэнли Донен скончался

Самыми известными работами «короля голливудских мюзиклов» Стэнли Донена стала картина «Поющие под дождем» 1952 года, совместная экранизация с Джином Келли «Увольнение в город», «Забавная мордашка» с Одри Хепберн, «Арабеска» с Софи Лорен.
Обновлено в 14:04
Футбол

Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Севильей»

Обновлено в 12:08
Спорт

Скелетонистка Никитина выиграла Кубок мира

Российская скелетонистка Елена Никитина заняла первое место в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, передает ТАСС.
Обновлено в 13:52
Происшествия

В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении

«По итогам служебной проверки сотрудница полиции, пригласившая танцовщицу на официальное торжественное мероприятие, уволена из органов внутренних дел», — говорится в сообщении управления МВД по Республике Бурятия.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В крупных городах Франции проходят протестные акции «желтых жилетов»

Обновлено в 07:39
Политика

Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»

Обновлено в 08:15
Политика

В институте нацпамяти собрались «деколонизировать» Украину

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что после декоммунизации на Украине следует приступить к процессу "деколонизации", который в том числе предусматривает "разрушение легенд об общности украинцев и русских".
Обновлено в 13:35
Политика

Участница украинского отбора на «Евровидение» хочет сменить гражданство

Юлия Юрина, солистка группы YUKO, которая вышла в финал украинского национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2019", заявила, что хочет получить украинское гражданство и готова отказаться от российского паспорта.
Обновлено в 13:46
Авто

В Сети появились фото новой Lada Vesta FL

Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «ВКонтакте».
Обновлено в 11:59
Происшествия

На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль

В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено 21 февраля в 14:59
Происшествия

В Альпах нашли тела двух иностранцев

Обновлено в 13:14
Спорт

Медведева выиграла Кубок России и может поехать на чемпионат мира

Обновлено в 14:15
Армия и оружие

Пугающее оружие: В США оценили испытание «торпеды апокалипсиса» РФ

Как отмечает издание, "Посейдон" создавался в качестве пугающего оружия второго удара, которое сделает ядерную атаку на Россию слишком опасной.
Обновлено в 03:27
Культура

Умер 30-летний внук звезды «Унесенных ветром», актер Кларк Гейбл III

Обновлено в 06:23
Экономика

Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрд

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более $4,3 млрд за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей, включая сокращение дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.
Обновлено вчера в 21:19
Политика

Британский министр назвал Словению вассалом СССР

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, прибывший с официальным визитом в Словению, заявил, что бывшая югославская республика на протяжении долгого времени была «советским вассальным государством», сообщает 23 февраля The Guardian.
Обновлено в 12:38
Общество

Минобороны выпустило открытки с армейским юмором на 23 февраля

Обновлено в 07:41
Армия и оружие

Самолет ВВС США пролетел над Россией

Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.
Обновлено в 03:42
Спорт

СБР: в истории с Логиновым на ЧЕ получился «испорченный телефон»

В ситуации с отъездом россиянина Александра Логинова с чемпионата Европы в Белоруссии случилось недопонимание, заявил РИА Новости руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов.
Обновлено в 13:45
Спорт

Лыжник Большунов взял серебро чемпионата мира в скиатлоне

В австрийском Зефельде продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта.
Обновлено в 07:49
Политика

Родителей сестёр Опанасюк внесли в список «Миротворца»

Родителей претенденток на участие от Украины в Евровидении-2019 Анны и Марии Опанасюк внесли в базу данных скандального сайта «Миротворец».
Обновлено в 08:12
Транспорт

Станцию столичного метро «Каховская» закроют на реконструкцию

Обновлено в 07:15
Происшествия

Мать выбросила грудного ребенка с восьмого этажа, чтобы спасти его

Чтобы спасти своего грудного ребенка, мать выбросила его с восьмого этажа, однако младенец погиб.
Обновлено в 13:58
Политика

Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году - только 14,8 тысячи человек.
Обновлено в 07:52
Общество

Представитель защитила шутившую про концлагерь экс-участницу Comedy Woman

Обновлено в 12:56
Политика

С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия

В Шарыпово фельдшер отказывалась помочь продавцу с сахарным диабетом

Обновлено в 12:19
Общество

Полуголые феминистки устроили акцию у военкомата в Петербурге

В Санкт-Петербурге полуголые феминистки устроили акцию протеста у военкомата. О случившемся рассказали пользователи Twitter.
Обновлено в 10:22
Главное