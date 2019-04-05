В России ужесточили требования к автошколамРИА Новости вчера в 18:34

Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.

Хоккей «Виннипег» победил «Аризону» на выезде Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» обыграл хоккеистов «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Политика Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».

Политика Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.

Политика ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Армия и оружие США: готовность России передать свое новейшее оружие в НАТО шокирует Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупка зенитных ракетных систем С-400 у России выгоднее сделки по американским комплексам Patriot.

Происшествия Небольшое судно обрушило мост в Бразилии Часть моста через реку Моджу в бразильском штате Пара обрушилась в утром субботу, 6 апреля.

Армия и оружие Штаб «ООС» сообщает о потерях ВСУ на Донбассе 5 апреля на Донбассе погиб один военнослужащий ВСУ, ещё двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба «ООС».

Музыка Родители Децла получили посмертную награду сына Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.

Авто Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.

Общество Одна из немногих, кто не отвернулся: Шойгу о дружбе с Матвиенко Не отвернулись, а насторожились так. А она была одной из немногих, кто приехал и в больницу, и домой.

Армия и оружие Asia Times (Гонконг): чувствуя угрозу со стороны США, Китай и Россия демонстрируют мощь своих ВМС (Asia Times) Джеймс Браун (James Brown), профессор университета Темпл, написал в своей статье, опубликованной на сайте Maritime Awareness Project, следующее: «К сближению друг с другом Китай и Россию подтолкнули трения в их отношениях с США, поэтому совместные военно-морские учения — это символический способ продемонстрировать их готовность общими силами противостоять давлению США».

Политика Польша потребует от Германии $900 млрд репараций Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Умерла вдова Валерия Золотухина Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара. Об этом у себя в Facebook сообщила ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.

Происшествия В результате стрельбы в Чикаго ранены шесть человек В американском городе Чикаго в результате стрельбы ранения получили по меньшей мере шесть человек, в том числе дети.

Футбол «Барселона» в большинстве переиграла «Атлетико» «Барселона» на своем поле обыграла «Атлетико» в матче 31-го тура чемпионата Испании.

Авто Автомобили Jeep и Fiat доступны в лизинг на специальных условиях На специальных условиях «Каркаде» можно приобрести обновленный Jeep Grand Cherokee Limited.Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

Футбол Спартак — ЦСКА 0:2 Футболисты московского «Спартака» проиграли столичному ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Координатор ОБСЕ встретился с властями ЛНР Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш провёл переговоры в Луганске с представителями самопровозглашённой Луганской народной республики.

Происшествия Из квартиры пенсионера в Москве украли более 2 млн рублей Злоумышленник украл более 2 млн рублей из квартиры пенсионера на юге Москвы.

Политика Украинского посла вызвали в МИД Венгрии МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за отказа Киева разрешить въезд в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену.

Происшествия Москвич купил две пачки сока за миллион рублей Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.