Общество
В России ужесточили требования к автошколамРИА Новости вчера в 18:34
Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.
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Хоккей
«Виннипег» победил «Аризону» на выезде
Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» обыграл хоккеистов «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 02:46
Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в центре Москвы
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Космос
Космическая станция «Хаябуса-2» сбросила бомбу на астероид Рюгу
Обновлено 05 апреля в 02:30
Армия и оружие
США: готовность России передать свое новейшее оружие в НАТО шокирует
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупка зенитных ракетных систем С-400 у России выгоднее сделки по американским комплексам Patriot.
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
Небольшое судно обрушило мост в Бразилии
Часть моста через реку Моджу в бразильском штате Пара обрушилась в утром субботу, 6 апреля.
Обновлено вчера в 21:39
Армия и оружие
Штаб «ООС» сообщает о потерях ВСУ на Донбассе
5 апреля на Донбассе погиб один военнослужащий ВСУ, ещё двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба «ООС».
Обновлено вчера в 02:43
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено 05 апреля в 18:52
Авто
Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки
Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.
Обновлено вчера в 12:21
Общество
Одна из немногих, кто не отвернулся: Шойгу о дружбе с Матвиенко
Не отвернулись, а насторожились так. А она была одной из немногих, кто приехал и в больницу, и домой.
Обновлено в 00:51
Армия и оружие
Asia Times (Гонконг): чувствуя угрозу со стороны США, Китай и Россия демонстрируют мощь своих ВМС (Asia Times)
Джеймс Браун (James Brown), профессор университета Темпл, написал в своей статье, опубликованной на сайте Maritime Awareness Project, следующее: «К сближению друг с другом Китай и Россию подтолкнули трения в их отношениях с США, поэтому совместные военно-морские учения — это символический способ продемонстрировать их готовность общими силами противостоять давлению США».
Обновлено в 03:16
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара. Об этом у себя в Facebook сообщила ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В результате стрельбы в Чикаго ранены шесть человек
В американском городе Чикаго в результате стрельбы ранения получили по меньшей мере шесть человек, в том числе дети.
Обновлено в 02:13
Футбол
«Барселона» в большинстве переиграла «Атлетико»
«Барселона» на своем поле обыграла «Атлетико» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 16:38
Авто
Автомобили Jeep и Fiat доступны в лизинг на специальных условиях
На специальных условиях «Каркаде» можно приобрести обновленный Jeep Grand Cherokee Limited.Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
Спартак — ЦСКА 0:2
Футболисты московского «Спартака» проиграли столичному ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Координатор ОБСЕ встретился с властями ЛНР
Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш провёл переговоры в Луганске с представителями самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Из квартиры пенсионера в Москве украли более 2 млн рублей
Злоумышленник украл более 2 млн рублей из квартиры пенсионера на юге Москвы.
Обновлено в 02:23
Политика
Украинского посла вызвали в МИД Венгрии
МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за отказа Киева разрешить въезд в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 22:35
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Хоккей
Хоккеист Кучеров впервые в карьере выиграл «Арт Росс Трофи»
Обновлено в 02:00
Происшествия
Москвич купил две пачки сока за миллион рублей
Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Обновлено вчера в 15:39
Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10