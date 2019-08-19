Общество

Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможняхГазета.Ru вчера в 19:50

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
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с чего всё началось

Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян

Таможенники начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади россиян на нескольких пунктах пропуска через госграницу. С 19 августа вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, которые будут действовать в порядке эксперимента до 2022 года.
Российская газетавчера в 17:45

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На российских таможнях начнут по-новому проверять багаж

Известиявчера в 19:15

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В России вступили в силу новые правила ввоза фруктов и овощей

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Вести.Ruвчера в 18:31

Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян

Российская газетавчера в 17:45

Россия ужесточает правила ввоза фруктов и овощей через границу

ТАССвчера в 17:40
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:30, Ашберн
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