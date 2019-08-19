Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможняхГазета.Ru вчера в 19:50
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
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с чего всё началось
Таможенники начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади россиян на нескольких пунктах пропуска через госграницу. С 19 августа вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, которые будут действовать в порядке эксперимента до 2022 года.Российская газетавчера в 17:45
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