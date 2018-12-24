Политика
Правительство уточнило и дополнило первый абзац пункта 59 правил оборота оружия. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
РИА Новости04:27
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Происшествия
Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае
Обновлено в 01:17
Происшествия
СК завершил расследование дела о похищении Авраама Руссо в 2004 году
Следователи завершили расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, сообщает Следственный комитет РФ.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире
Вооруженные силы России на 61% оснащены новыми образцами вооружения. Всего военным передали 1500 образцов и около 80 тысяч боевых машин.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
МИД допустил переход ВСУ к боевым действиям в Донбассе
Киев для продления военного положения в ближайшие дни может начать полномасштабные боевые действиям на юго-востоке страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Известный ученый Эдуард Дубов насмерть замерз в российской столице
В Москве насмерть замерз известный российский математик, почетный член ФИДЕ Эдуард Дубов.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске
Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
Обновлено в 05:19
Политика
В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»
Обновлено вчера в 04:15
Происшествия
ФСИН подтвердила использование рабского труда в колонии Толоконниковой
Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России заявила об использовании рабского труда осужденных женщин в исправительной колонии № 14 по УФСИН Мордовии, об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал замдиректора службы Валерий Максименко.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Индонезии растет число жертв цунами
В Индонезии число погибших увеличилось до 281 человека, число пострадавших превысило 1 тыс. человек, сообщил представитель Национального управления по стихийным бедствиям Сутопо Пурво Нугрохо.
Обновлено в 01:17
Политика
Михаил Дмитриев обозначил три сценария развития России
В докладе «Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция», подготовленном группой исследователей во главе с экономистом Михаилом Дмитриевым, эксперты представили «три возможных сценария дальнейшего изменения массового сознания».
Обновлено в 04:20
Авто
АвтоВАЗ выпустит сразу 8 новых моделей Lada
Озвученная пресс-службой АвтоВАЗа стратегия по выводу на рынок 8-ми новых моделей предполагает, что речь идет именно о принципиальных новинках в линейке Lada, так как обновление текущего модельного ряда отмечено отдельной строкой и предусматривает 9 фейслифтов (первой, как ожидается, обновление переживет Lada Vesta).
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Ступени главного храма ВС РФ отольют из трофейной техники вермахта
Ступени главного храма Вооруженных сил России, который строится в подмосковной Кубинке, будут отлиты из трофейной техники вермахта, сообщил в понедельник на заседании общественного совета Минобороны России министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:58
Космос
Космонавт Артемьев рассказал следователям об отверстии в «Союзе»
Космонавт Олег Артемьев в ходе пресс-конференции сообщил, что следователи опросили его после возвращения с МКС по делу о повреждении «Союза МС-09».
Обновлено в 06:37
Общество
Вдова убитого в Турции посла вступилась за детей брянских чиновников
Обновлено вчера в 21:36
Транспорт
Глава ГИБДД призвал пересмотреть штрафы за превышение скорости
Главный госавтоинспектор России Михаил Черников призвал пересмотреть низкий размер штрафов за превышение скорости свыше 20 км / ч.
Обновлено в 06:36
Гаджеты
Обновление iOS лишило владельцев iPhone связи
Обновление iOS лишило владельцев смартфонов iPhone всех материков Старого и Нового света мобильной связи.
Обновлено в 05:55
Спорт
Губерниев прокомментировал критику вице-президента IBU
Российский спортивный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев призвал первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамзу свои критические замечания высказать лично.
Обновлено в 05:23
Общество
Брянский губернатор раскритиковал отправившего дочь в Турцию чиновника
Глава города Клинцы Олег Шкуратов, отправивший дочь в Турцию за счет благотворительного фонда, поступил аморально, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Нападение на росгвардейцев в Калининградской области попало на видео
Следственный комитет по Калининградской области опубликовал видео нападения пьяных мужчин на росгвардейцев.
Обновлено в 07:39
Политика
Медведев сменил руководителя Росстата
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова из Минэкономразвития вместо покинувшего этот пост Александра Суринова.
Обновлено в 07:51
Экономика
В России сотовые операторы предупредили о повышении цен на связь
Российские сотовые операторы 21 декабря предупредили клиентов о повышении цены на услуги связи в 2019 году из-за повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС), сообщают «Ведомости».
Обновлено в 08:25
Экономика
Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики РФ
Начало 2019 года будет сложным периодом для российской экономики как из-за внешних, так и из-за внутренних факторов, заявил в интервью "Россия-24" министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 06:14
Происшествия
На Бурейской ГЭС не зафиксировали падения метеорита в Хабаровском крае
Обновлено в 07:14
Кино
Актриса Галина Тихонова скончалась на 32-м году жизни
Якутская актриса театра и кино Галина Тихонова скончалась на 32-м году жизни от тяжёлой болезни, информирует kp.ru.
Обновлено в 06:15
Политика
Сын Каддафи попросил помощи у Путина
Обновлено в 06:47
Культура
«Яндекс» покажет собственное новогоднее шоу
Вечером 31 декабря «Яндекс» покажет на своей главной странице свое первое новогоднее шоу, сообщил поисковик.
Обновлено в 10:58
Энергетика
Стоимость нефти WTI упала ниже $45 впервые с июля 2017 года
Цена фьючерса на нефть марки WTI опустилась ниже $45 за баррель впервые с июля 2017 года, говорится в данных лондонской биржи ICE.
Обновлено в 08:17
Общество
В Госдуме предложили разрешить привязывать полис ОСАГО к водителю
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий дать возможность привязывать полис ОСАГО не только к машине, но и к самому водителю, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта — главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
В Хабаровском крае трехлетний мальчик сам выбрался из тайги
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю, мужчина и мальчик катались на снегоходе по льду реки.
Обновлено в 02:55
Политика
Лукашенко подчеркнул важность всесторонних отношений Минска с Москвой
Всесторонний характер отношений между Белоруссией и Россией имеет серьёзное значение, причём оно важно для обеих стран.
Обновлено в 05:48