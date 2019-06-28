В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТПLenta.ru 02:18

Вступающие в силу изменения в УК касаются статьи 264. Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд вправе назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет.

с чего всё началось

В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП. Изменения в уголовном кодексе также затрагивают автомобилистов, скрывшихся с места аварии, сообщает «Коммерсантъ».

В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП

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