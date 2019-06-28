Происшествия

В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТПLenta.ru 02:18

В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП. Изменения в уголовном кодексе также затрагивают автомобилистов, скрывшихся с места аварии, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Пьяные водители станут пассажирами надолго

Вступающие в силу изменения в УК касаются статьи 264. Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд вправе назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет.
Коммерсантъвчера в 13:11

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В России ужесточили наказание за «пьяные» ДТП с жертвами и пострадавшими

Life.ru00:15

Поправки в УК, ужесточающие наказания за «пьяные» ДТП, вступили в силу

Росбалт01:22

Вступила в силу новая редакция УК с поправками о «пьяных» ДТП

Интерфакс00:42

В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП

Lenta.ru02:18

Пьяные водители станут пассажирами надолго

Коммерсантъвчера в 13:11

Буйных пассажиров общественного транспорта станут сажать в тюрьму, если они навредят попутчикам

Ульяновск сегодня26 июня в 08:19

В России вступил в силу закон об ужесточении уголовного наказания для пьяных водителей

DonDay - Новочеркасск26 июня в 06:26
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Политика

Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения

Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.
Обновлено вчера в 15:59
Политика

Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией

Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

Жителю Китая грозит 5 лет тюрьмы за оскорбление памяти жертв землетрясения в сети

Как передает в пятницу информационный ресурс Shine, полиция Шанхая задержала 24-летнего гражданина КНР за оскорбление в сети памяти жертв недавнего землетрясения в юго-западной провинции Сычуань.
Обновлено в 02:52
Политика

Трамп пошутил на встрече с Путиным

Обновлено в 02:15
Здоровье

Кумысная поляна Саратова открыта для заезда детей в лагеря

Завтра, 28 июня, в Саратове начинается заезд детей в летние оздоровительные лагеря, расположенные на территории лесопарка "Кумысная поляна".
Обновлено вчера в 10:11
Кино

Слух: Хлоя Грейс Морец может стать новой Женщиной-кошкой

Напомним, что ранее стало известно, что новым Брюсом Уэйном станет Роберт Паттинсон, которому, по слухам, придётся сразиться с шестью злодеями Готэма.
Обновлено вчера в 10:48
Культура

На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран

Центральной инсталляцией музыкального фестиваля в Гластонбери стал 140-метровый огнедышащий строительный кран, который соорудили британские шоумейкеры Пип Раш Янсен и Берт Коул, сообщает The Guardian.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия

ФПК сообщила о сбое в движении поездов на Октябрьской железной дороге

Обновлено в 02:34
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА в предсезонном матче

«Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:20
Происшествия

Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24

Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Политика

Первый шаг для признания Крыма Европой сделан, заявил Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) – это первый шаг признания Крыма территорией России.
Обновлено в 02:30
Политика

Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 09:54
Общество

Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Два человека стали жертвами паводка в Иркутской области

Два человека погибли во время дождевого паводка в деревне Евдокимовка в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:39
Футбол

Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей

Российский миллиардер Алишер Усманов пожертвовал тульскому Футбольному клубу «Арсенал» 600 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

В отношении основателя «Рольфа» возбуждено дело

Основатель автодилера "Рольф" Сергей Петров считает, что обыски в компании могут быть связаны с его политической позицией или являются рейдерским захватом.
Обновлено вчера в 08:47
Транспорт

Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

Завершено расследование дела о краже картины Куинджи

Установлено, что 27 января один из посетителей музея снял картину со стены, изъял полотно из рамы, вышел из здания на улицу и скрылся.
Обновлено в 01:40
Хоккей

Панарин провёл встречи с представителями «Рейнджерс» и «Флориды»

Российский форвард Артемий Панарин провёл переговоры с представителями клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».
Обновлено в 02:12
Политика

Российская шерпа рассказала о разногласиях лидеров на G20

Лукаш считает, что итоговая декларация всё же будет принята, но при этом отметила, что вероятность того, что документы не будут согласованы лидерами, есть всегда.
Обновлено в 02:29
Политика

Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной

Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Происшествия

В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии

Обновлено вчера в 23:52
Космос

Ученые рассказали, как земляне будут заселять Млечный Путь

Обновлено вчера в 15:12
Транспорт

Федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка

Паводок стал причиной закрытия участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.
Обновлено в 01:02
Политика

В Ираке осудили нападение на посольство Бахрейна в Багдаде

Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил, что внешнеполитическое ведомство страны осуждает нападение на посольство Бахрейна в Багдаде.
Обновлено вчера в 20:34
Политика

Более 40 госменеджеров избежали ответственности за отсутствие KPI

В правительстве признали недостаточным исполнение президентского поручения шестилетней давности по утверждению в российских госкомпаниях ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators, KPI) для оценки работы их руководства.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру на пост исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 17:56
Экономика

Банку прописали аптеку

Помимо Long-Term долю в компании получил инвестфонд Altus Capital (29,97%), принадлежащий, согласно материалам "36, 6", Gulf Investments Ltd. Эта компания, в свою очередь, находится в доверительном управлении UFG Capital.
Обновлено вчера в 18:51
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