В России ужесточили наказание за воровство электричестваLenta.ru 02:30

В России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за повторное самовольное подключение к электро- или теплосетям, пишет «Коммерсантъ». Штраф за первый неправомерный доступ к электросети остался без изменений и составляет 15 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч — для юридических.

В России ужесточили наказание за воровство электричества

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