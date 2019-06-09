Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричестваРИА Новости вчера в 23:21
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня. Штрафы за первое самовольное подключение к электро- или теплосети остались прежними.
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Политика
Зеленский рассказал об ожиданиях от съезда партии
Обновлено в 06:38
Происшествия
Выброс химикатов в реку произошел на Украине
В Винницкой области произошел выброс химикатов в реку. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 08:42
Общество
Главврач больницы, где осматривали Голунова, заявил о своей преданности Путину и Собянину: «Для меня понятия важнее правил»
Главврач 71-й клинической больницы Москвы Александр Мясников рассказал, что является доверенным лицом президента РФ Владимира Путина и мэра Первопрестольной Сергея Собянина «не по обязанности, а по убеждению», зачастую для него «понятия» важнее «писаных правил».
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено вчера в 11:30
Космос
Уфолог Скотт Уоринг нашел на комете скелет инопланетянина
На снимках эксперт нашел скелет огромного инопланетянина. Скотт Уоринг является одним из наиболее известных специалистов в области уфологии.
Обновлено вчера в 18:56
Наука
Откуда у рыбы-дракона прозрачные зубы: глубоководный кошмар
Марк Мейерс, специалист по материалам из Калифорнийского университета в Сан-Диего, столкнулся с рыбой-драконом, когда сопровождал океанографическую экспедицию в Каньон Сан-Диего - подводный каньон у побережья своего одноименного города.
Обновлено в 06:17
Общество
Дело Ивана Голунова. Журналиста «Медузы» подозревают в распространении наркотиков. Его коллеги говорят, что дело сфабриковано из-за его профессиональной деятельности
В ГУВД Москвы отрицают данные об избиении журналиста. 7 июня около 4:00 о задержании стало известно коллегам Голунова.
Обновлено вчера в 13:40
Шоу-бизнес
Фото: «Звездный Лорд» Крис Прэтт женился на дочери Шварценеггера
Недавняя помолвка актера Криса Прэтта, Звездного Лорда из "Стражей Галактики" и звезды "Мира Юрского периода", и дочери экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин пошла дальше и закончилась успехом.
Обновлено в 10:17
Происшествия
«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Политика
РБК подаст в суд на РИА ФАН за публикацию фейкового комментария о Голунове
Агентство РБК готовит исковое заявление в суд на РИА ФАН (Федеральное агентство новостей) из-за публикации с фейковым комментарием соучредителя объединенной редакции РБК Елизаветы Голиковой о задержании спецкора интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 09:53
Политика
Порошенко попытался обвинить во всем Россию, но не смог
Экс-президент Украины Петр Порошенко запутался в словах во время выступления на съезде партии "Европейская солидарность".
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Дочь Виктора Рыбина рассказала о разводе родителей
Официально супруги долго не разводились, хотя и не жили вместе. Причиной этого была совместная дочь по имени Мария.
Обновлено в 06:00
Культура
Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты
По сюжету сериала НВО "Чернобыль", карьера Легасова прекратилась после его версии атомной катастрофы.
Обновлено в 09:48
Финансы
Прогноз курса доллара на неделю: где следующая остановка рубля?
Курс доллара возобновил снижение по отношению к основным конкурентам и рублю в конце прошлой недели из-за новостей о возможном смягчении политики ФРС и роста спроса на валюты развивающихся стран.
Обновлено в 06:52
Политика
Премьер Молдавии Санду созвала заседание министров на 10 июня
Утвержденный парламентом Молдавии премьер-министр Майя Санду созвала заседание министров на 10 июня.
Обновлено в 09:38
Общество
В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов, сам он остался ни с чем
Фермер из Астрахани Рустам Мудаев раскапывал яму под мусор, когда увидел в земле старинный бронзовый горшок — ковш бульдозера вывернул его из грунта вместе с костями.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев
Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
В СК не подтвердили гибель девочки в подмосковном лагере
Следственный комитет не подтверждает гибель девочки на соревнованиях по плаванию в подмосковном лагере.
Обновлено в 05:26
Политика
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что готов стать премьер-министром, если партия «Европейская солидарность» победит на досрочных парламентских выборах.
Обновлено в 09:49
Единоборства
Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса
Казахстанский боксер Геннадий Головкин в своем первом бою после поражения в сентябре прошлого года от мексиканца Сауля Альвареса нокаутировал канадца Стива Роллса.
Обновлено в 00:50
Политика
Пушков прокомментировал роспуск парламента в Молдавии
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя роспуск парламента и назначение досрочных выборов в Молдавии, подчеркнул, что произошедшее, по его мнению, было попыткой государственного переворота в республике.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
США перебросили в Польшу самолет РЭБ для наступательных операций
Самолет EC-130H Compass Call ВВС США прибыл на авиабазу Кшесины в Польше.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Пассажирский самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве
Пассажирский самолет компании Air Astana, который осуществлял рейс КС 154 Санкт-Петербург - Алма-Ата, совершил вынужденную посадку в Москве.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Бред и галлюцинации: на отравившегося Алибасова обрушилась новая беда
Напомним, в ночь на 5 июня известного продюсера госпитализировали. Бари Алибасов отравился, выпив жидкость для прочистки труб.
Обновлено в 08:17
Политика
Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина
Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
В день рождения мужа Нюша опубликовала свадебное фото
Недавно певица опубликовала снимок с прогулки. На фото она и певица Ханна с детьми.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24