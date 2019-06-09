В России ужесточили наказание за кражу электричестваРИА Новости вчера в 23:21

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня. Штрафы за первое самовольное подключение к электро- или теплосети остались прежними.

В России ужесточили наказание за кражу электричества

Происшествия Выброс химикатов в реку произошел на Украине В Винницкой области произошел выброс химикатов в реку. Об этом сообщает "112 Украина".

Общество Главврач больницы, где осматривали Голунова, заявил о своей преданности Путину и Собянину: «Для меня понятия важнее правил» Главврач 71-й клинической больницы Москвы Александр Мясников рассказал, что является доверенным лицом президента РФ Владимира Путина и мэра Первопрестольной Сергея Собянина «не по обязанности, а по убеждению», зачастую для него «понятия» важнее «писаных правил».

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Космос Уфолог Скотт Уоринг нашел на комете скелет инопланетянина На снимках эксперт нашел скелет огромного инопланетянина. Скотт Уоринг является одним из наиболее известных специалистов в области уфологии.

Наука Откуда у рыбы-дракона прозрачные зубы: глубоководный кошмар Марк Мейерс, специалист по материалам из Калифорнийского университета в Сан-Диего, столкнулся с рыбой-драконом, когда сопровождал океанографическую экспедицию в Каньон Сан-Диего - подводный каньон у побережья своего одноименного города.

Шоу-бизнес Фото: «Звездный Лорд» Крис Прэтт женился на дочери Шварценеггера Недавняя помолвка актера Криса Прэтта, Звездного Лорда из "Стражей Галактики" и звезды "Мира Юрского периода", и дочери экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин пошла дальше и закончилась успехом.

Происшествия «Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.

Политика РБК подаст в суд на РИА ФАН за публикацию фейкового комментария о Голунове Агентство РБК готовит исковое заявление в суд на РИА ФАН (Федеральное агентство новостей) из-за публикации с фейковым комментарием соучредителя объединенной редакции РБК Елизаветы Голиковой о задержании спецкора интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.

Политика Порошенко попытался обвинить во всем Россию, но не смог Экс-президент Украины Петр Порошенко запутался в словах во время выступления на съезде партии "Европейская солидарность".

Шоу-бизнес Дочь Виктора Рыбина рассказала о разводе родителей Официально супруги долго не разводились, хотя и не жили вместе. Причиной этого была совместная дочь по имени Мария.

Культура Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты По сюжету сериала НВО "Чернобыль", карьера Легасова прекратилась после его версии атомной катастрофы.

Финансы Прогноз курса доллара на неделю: где следующая остановка рубля? Курс доллара возобновил снижение по отношению к основным конкурентам и рублю в конце прошлой недели из-за новостей о возможном смягчении политики ФРС и роста спроса на валюты развивающихся стран.

Политика Премьер Молдавии Санду созвала заседание министров на 10 июня Утвержденный парламентом Молдавии премьер-министр Майя Санду созвала заседание министров на 10 июня.

Общество В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов, сам он остался ни с чем Фермер из Астрахани Рустам Мудаев раскапывал яму под мусор, когда увидел в земле старинный бронзовый горшок — ковш бульдозера вывернул его из грунта вместе с костями.

Армия и оружие Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.

Происшествия В СК не подтвердили гибель девочки в подмосковном лагере Следственный комитет не подтверждает гибель девочки на соревнованиях по плаванию в подмосковном лагере.

Политика Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что готов стать премьер-министром, если партия «Европейская солидарность» победит на досрочных парламентских выборах.

Единоборства Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса Казахстанский боксер Геннадий Головкин в своем первом бою после поражения в сентябре прошлого года от мексиканца Сауля Альвареса нокаутировал канадца Стива Роллса.

Политика Пушков прокомментировал роспуск парламента в Молдавии Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя роспуск парламента и назначение досрочных выборов в Молдавии, подчеркнул, что произошедшее, по его мнению, было попыткой государственного переворота в республике.

Происшествия Пассажирский самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве Пассажирский самолет компании Air Astana, который осуществлял рейс КС 154 Санкт-Петербург - Алма-Ата, совершил вынужденную посадку в Москве.

Шоу-бизнес Бред и галлюцинации: на отравившегося Алибасова обрушилась новая беда Напомним, в ночь на 5 июня известного продюсера госпитализировали. Бари Алибасов отравился, выпив жидкость для прочистки труб.

Политика Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.

Шоу-бизнес В день рождения мужа Нюша опубликовала свадебное фото Недавно певица опубликовала снимок с прогулки. На фото она и певица Ханна с детьми.