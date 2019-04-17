Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТПГазета.Ru 04:11

Принятие данного законопроекта направлено на восстановление справедливости и послужит дополнительной профилактической мерой для обеспечения безопасности на дорогах.

Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния. Ранее сообщалось, что правительство одобрило ужесточение наказания за "пьяные" ДТП.

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

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