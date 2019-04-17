В России ужесточили наказание за оставление места ДТПLenta.ru 05:03

Принятие данного законопроекта направлено на восстановление справедливости и послужит дополнительной профилактической мерой для обеспечения безопасности на дорогах.

Если в аварии пострадали два и более человека, а водитель оставил место ДТП, его могут посадить на девять лет. Оставление места ДТП повлечет за собой административную ответственность только при условии отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния, говорится в документе.

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