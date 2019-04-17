Происшествия
В России ужесточили наказание за оставление места ДТПLenta.ru 05:03
Если в аварии пострадали два и более человека, а водитель оставил место ДТП, его могут посадить на девять лет. Оставление места ДТП повлечет за собой административную ответственность только при условии отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния, говорится в документе.
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Принятие данного законопроекта направлено на восстановление справедливости и послужит дополнительной профилактической мерой для обеспечения безопасности на дорогах.
— Вячеслав Володин, российский политикГосударственная Дума РФ вчера в 05:39
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Автоэксперт оценил ужесточение наказания для покинувших место ДТП водителей
Парламентская газета09:19
Вячеслав Володин: ужесточение наказания за оставление места ДТП направлено на восстановление справедливости
Государственная Дума РФвчера в 05:39
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