Происшествия

В России ужесточили наказание за оставление места ДТПLenta.ru 05:03

Если в аварии пострадали два и более человека, а водитель оставил место ДТП, его могут посадить на девять лет. Оставление места ДТП повлечет за собой административную ответственность только при условии отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния, говорится в документе.
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Вячеслав Володин
Принятие данного законопроекта направлено на восстановление справедливости и послужит дополнительной профилактической мерой для обеспечения безопасности на дорогах.
— Вячеслав Володин, российский политикГосударственная Дума РФ вчера в 05:39

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Автоэксперт оценил ужесточение наказания для покинувших место ДТП водителей

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Госдума ужесточила ответственность за побег с места ДТП

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Госдума ужесточила наказание для водителей, оставивших место ДТП

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Госдума одобрила уголовное наказание для скрывшихся с места ДТП водителей

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Автоюрист оценил ужесточение наказания для покинувших место ДТП водителей

RT на русском06:32

Вячеслав Володин: ужесточение наказания за оставление места ДТП направлено на восстановление справедливости

Государственная Дума РФвчера в 05:39
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Футбол

Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом

Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
Обновлено в 11:40
Авто

Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения

Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.
Обновлено в 01:35
Политика

Зеленский предложил избирателям пройти тест про Порошенко

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал тест для избирателей, в котором в 12 пунктах содержатся вопросы о действующем президенте Петре Порошенко, его состоянии и семье.
Обновлено в 09:04
Кино

Режиссеры новых «Мстителей» попросили не распространять спойлеры

Обновлено в 09:45
Происшествия

Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет

Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала о желании родить еще детей от Алекса Смерфита

Виктория Боня рассказала Алле Довлатовой, что хотела родить еще детей от Алекса Смерфита.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Культура

Светлаков назвал причины ухода с ТНТ и раскрыл свой заработок

Обновлено в 12:41
Футбол

Суд над Кокориным и Мамаевым. День пятый, 16 апреля 2019, онлайн-трансляция

Ромашов: Пак лихо стоит руки в боки, не похож на человека с травмой головы Кокорин: Обращаю внимание, что все стулья целы, спинка стула не висит Прокурор: Свидетель говорил, что она на одном болте держалась Стукалова уточняет у прокурора, отвечает ли та за действия всех вокруг неё.
Обновлено вчера в 06:02
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка

Центробанк с 17 апреля отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 01:58
Энергетика

«Нафтогаз» и Кабмин спорят о ценах на газ для населения

«Нафтогаз» призвал Кабмин отменить государственное регулирование цен на газ для населения, или внести необходимые изменения в соответствующее постановление правительства, чтобы снизить цены на газ с 1 мая 2019 года.
Обновлено в 04:57
Политика

Украинским морякам суд в Москве продлил срок ареста на три месяца

Восемь из 24 членов экипажей кораблей ВМС Украины, арестованных за незаконное пересечение госграницы РФ в Керченском проливе, останутся под стражей ещё на три месяца.
Обновлено в 08:27
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Происшествия

В Петербурге вспыхнул пожар в доме, где жил Маяковский

Пожар произошел в квартире жилого дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, эвакуированы девять человек, сообщили РИА Новости в городском ГУ МЧС.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков впал в кому

Диагноз "инсульт" у 51-летнего Дмитрия Быкова не подтвердился, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. министра здравоохраненя Башкирии Максима Забелина.
Обновлено в 06:24
Политика

Путин заявил, что чиновники не должны отрываться от общества

Экс-глава ЦСР, а ныне руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что только 38% чиновников в России заняты своими прямыми обязанностями, в остальном они занимаются «гашением пожаров» в «авральных ситуациях» и выполнением «хаотичных» поручений.
Обновлено в 12:27
Технологии

ФАС возбудила дело в отношении HeadHunter, SuperJob и Rabota.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении трех российских сервисов по поиску работы — HeadHunter, SuperJob и Rabota.ru из-за запрета использования программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала во время работы с указанными сайтами, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 12:52
Происшествия

На границе с Украиной задержан участник «Хизб ут-Тахрир»

В пункте пропуска "Армянск" на границе с Украиной задержан житель села Каменка, который подозревается в участии в деятельности запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Обновлено в 11:43
Технологии

В России новостной выпуск впервые провел робот

Обновлено в 11:33
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:46
Происшествия

В Польше загорелся грузовик американских военных

В Нижней Силезии в Польше загорелся грузовик американских военнослужащих. В результате пожара пострадали три человека.
Обновлено в 12:54
Футбол

Адвокат рассказал о болезни Павла Мамаева

Обновлено в 12:42
Политика

Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Политика

Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира

Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Космос

Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено в 04:58
Футбол

Гордеев покинул пост главного тренера юношеской сборной России

Главный тренер сборной России U19 Андрей Гордеев покинул свой пост, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Обновлено в 05:26
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 85,12 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 (с погашением 7 октября 2026 года) на сумму 85,12 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск

Адвокат обвиняемого Анатолий Клейменов просил суд отказать в рассмотрении ходатайства в связи с тем, что защита обжаловала постановление об объявлении Вайсмана в розыск.
Обновлено в 10:26
Футбол

Мамаев назвал уроком на всю жизнь инцидент в «Кофемании»

Обновлено в 12:26
Армия и оружие

Сводные тренировки участников Парада Победы начались в Севастополе

Всего в День Победы военные парады соберут в Крыму около 5 тысяч участников - военных, сотрудников Росгвардии, МЧС, Юнармии и курсантов военных училищ.
Обновлено в 04:41
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