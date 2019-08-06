с чего всё началось

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи. Соответствующие поправки внесли в Кодекс об административных правонарушениях.

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

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