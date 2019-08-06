Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощиРБК вчера в 23:55
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи. Соответствующие поправки внесли в Кодекс об административных правонарушениях.
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с чего всё началось
Как отмечается, воспрепятствование оказанию медпомощи, если оно привело к смерти пациента, будет наказываться ограничением свободы на срок до четырёх лет либо принудительными работами.RT на русском02:10
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В России повысили штрафы для водителей, которые не пропустили автомобили скорой, полиции и МЧС
Телеканал Санкт-Петербург04:17
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Происшествия
На свадьбе в Азербайджане отравились 89 человек
Обновлено в 04:27
Технологии
В России AliExpress открывает первые уличные магазины
Китайским интернет-гипермаркетом AliExpress принято решение о выходе на российский рынок сотовой связи.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал турецкую военную операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении начать военную операцию в Заевфратье. Об этом он уведомил Россию и США.
Обновлено вчера в 01:49
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 10:50
Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Единоборства
Тиаго Сантос: У Порье есть все, чтобы одолеть Хабиба
Бразильский боец смешанных единоборств Тиаго Сантос уверен, что у его одноклубника Дастина Порье есть все навыки для победы над Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено вчера в 22:59
Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в провале учений НАТО в Черном море
В ходе недавней беседы с журналистами эксперт отметил, что учения закончились неудачей, так как Украине и ее западным союзникам пришлось отступить в акватории Черного моря по причине начала маневров российских кораблей неподалеку от Крымского полуострова.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Новую противолодочную управляемую ракету получит ВМФ России
Российский ВМФ вскоре получит новейшую противолодочную управляемую ракету (ПЛУР), которая способна уничтожать субмарины противника на значительном расстоянии от места боевых действий.
Обновлено в 01:19
Происшествия
В Ленобласти похитили директора детского сада
Полиция Всеволожского района проверяет информацию о том, что в поселке Янино мужчина похитил свою бывшую сожительницу.
Обновлено в 04:41
Экономика
Ведущие американские газетные издательства объявили о слиянии
Американская компания New Media Investment Group, владеющая издательством GateHouse Media, приобретет своего конкурента – компанию Gannett.
Обновлено в 04:32
Футбол
Гендиректор ФК «Сочи»: клуб уже укомплектован, но продолжает работу по поиску новичков
Состав футбольного клуба "Сочи" можно назвать укомплектованным, но работа по поиску новичков не прекращается.
Обновлено в 04:24
Общество
В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года
В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.
Обновлено в 01:48
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI снижаются
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent уменьшились на 1,18 процента, до 61,16 доллара за баррель.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
В Панаме возбуждено дело о причастности Порошенко к отмыванию денег
Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен бывший президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 04:34
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Гаджеты
LG покажет на IFA 2019 смартфон с дополнительным экраном
Презентация LG намечена на день открытия выставки IFA 2019 — 6 сентября. Очевидно, что компания представит на мероприятии и другие продукты.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году
В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Здоровье
2,5 тысячи медицинских работников не хватает в Алтайском крае
Формируется команда волонтеров, которые со школьной скамьи могут помогать врачам и медсестрам в медицинским организациях.
Обновлено вчера в 07:44