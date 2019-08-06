Происшествия

В России ужесточили ответственность за непропуск скорой помощиРоссийская газета вчера в 17:18

Сегодня, шестого августа, вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, которые направлены на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья как пациентов, так и медицинских работников.
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появление дифференцированной ответственности за помехи в работе медиков, в зависимости от тяжести вреда, который эти действия принесли больному.
Государственная Дума РФ03:00

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В России ужесточили наказание за отказ пропустить скорую помощь

Эхо Москвы07:08

Защитить врача и пациента: за препятствование работе медиков накажут штрафом или сроком

ТАСС03:00

В России повысили штрафы для водителей, которые не пропустили автомобили скорой, полиции и МЧС

Телеканал Санкт-Петербург04:17

В России ужесточили наказание за непропуск машины скорой помощи

RT на русском02:10

Россиянам ужесточили наказание за непропуск машин со спецсигналами

Московский Комсомолец05:04

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

РБКвчера в 23:55

Вступил в силу закон, ужесточающий наказание за непропуск скорой

РИА Новостивчера в 17:16
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Политика

Волкер рассчитывает на переговоры с Сурковым

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер планирует провести переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Обновлено в 07:49
Политика

Патрушев объяснил выход США из ДРСМД желанием достичь превосходства

США стремятся обеспечить своё превосходство в мире, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, комментируя решение Вашингтона выйти из Договора РСМД.
Обновлено в 08:06
Общество

Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года

Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

СК подтвердил гибель одного человека в результате взрывов в Ачинске

В результате взрывов боеприпасов в городе Ачинске Красноярского края погиб один человек, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 08:40
Политика

Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме

Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой уедет от бабушки на месяц

Дочь певицы на протяжении нескольких недель участвовала в музыкальных и литературных конкурсах, а сегодня уехала в лагерь «Артек».
Обновлено в 08:00
Общество

В России сократилось число убийств и покушений на убийство

По данным ГП РФ, аналогичная тенденция наблюдается по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - таких преступлений стало на 5,2% меньше (с 11 983 до 11 361).
Обновлено в 07:34
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири

Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Политика

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Происшествия

Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в разбое сотрудника ФСБ

Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника Управления «К» ФСБ России Александра Карелина, являющегося фигурантом дела о разбойном нападении, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Глава мониторинговой миссии ООН на Украине впервые посетила ЛНР

«Сегодня состоялся первый визит нового главы (мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине — ред.). Матильда Богнер посещает сегодня с рабочим визитом Луганскую народную республику», — предает слова Кобцевой РИА Новости.
Обновлено в 08:58
Общество

Австрийские власти реконструируют дом Гитлера

Власти страны выплатили компенсацию экс-владелице дома, где родился Гитлер, в размере 810 миллионов евро (около 58 миллионов рублей).
Обновлено в 04:50
Путешествия

Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах

41 процент опрошенных пассажиров заявили, что встают в очередь, так как хотят первыми разместить свои сумки на полках и переживают, что не смогут положить ручную кладь над своим креслом.
Обновлено в 08:18
Экономика

В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Интернет

Microsoft сообщил о кибератаках российских хакеров

Microsoft сообщил о незаконных кибератаках Fancy Bear.Первые атаки преступной группы были зафиксированы командой Microsoft еще в апреле.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве

Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Политика

На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса

Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.
Обновлено в 03:27
Футбол

Головин поделился ожиданиями от своего второго сезона в «Монако»

Полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин поделился ожиданиями от сезона-2019/20.
Обновлено в 07:14
Общество

Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских прав

Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
Обновлено в 07:49
Авто

Итальянские тюнеры создали «геройский» Jeep Renegade

Компания Militem из Италии предпочитает работать не с автомобилями местных брендов, а дорабатывает Jeep и Ram.
Обновлено в 06:27
Здоровье

В Астраханской области вырастут выплаты семьям с детьми-инвалидами

В первую очередь с 3,5 тысяч рублей до 7 тысяч вырастет компенсация расходов, связанных с лечением их детей за пределами Астраханской области в течение двух недель.
Обновлено в 08:41
Авто

Российские энтузиасты превратили Lada в Porsche Boxster

Российские автомобильные энтузиасты превратили обычную Lada в Porsche Boxster первого поколения.
Обновлено в 04:18
Общество

Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей

Обновлено в 07:48
Политика

Украина отказалась от полного запрета импорта нефтепродуктов из России

Украинская сторона не намерена полностью запрещать импорт нефтепродуктов из России.
Обновлено в 07:46
Экономика

Сбербанк запустит свой музыкальный сервис

Сбербанк сообщил, что планирует запустить собственный музыкальный стриминговый сервис в партнерстве с Zvooq.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Массовая драка произошла в Москве

Обновлено в 05:29
Политика

ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено вчера в 06:39
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