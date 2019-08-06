Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощиРБК вчера в 23:55
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи. Соответствующие поправки внесли в Кодекс об административных правонарушениях.
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Экономика
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Глюкоза прокомментировала слухи о разводе
Практически две недели Глюкоза держала поклонников в неведении, совершенно не реагируя на разговоры о ее расставании с Александром Чистяковым спустя 13 лет брака.
Обновлено в 10:06
Футбол
Олег Иванов: «Деспотович забил фантастический гол»
Соперник забил фантастический гол. Наверное, давлело над нами то, что предыдущие две игры проиграли.
Обновлено в 08:29
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Недвижимость
Сбербанк временно понизил ставку по потребкредитам
Сбербанк России принял решение о снижении ставки по потребительским кредитам на 1,5 процентных пункта, но период действия предложения ограничен сроком 30 сентября.
Обновлено в 04:57
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась, сообщила РБК бывший главный редактор российского Vogue Алена Долецкая, не уточнив, где и при каких обстоятельствах это произошло.
Обновлено в 10:18
Наука
Генетики установили личность умершего 200 лет назад человека-вампира
Специалисты Системы медицинского освидетельствования вооруженных сил США установили личность умершего 200 лет назад человека-вампира из Коннектикута.
Обновлено вчера в 22:19
Финансы
Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года
«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
Обновлено вчера в 15:35
Общество
Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе
Обновлено в 09:16
Технологии
«ВКонтакте» начала скрывать число лайков под постами
«ВКонтакте» в рамках эксперимента отключила счетчик лайков для части пользователей, рассказал vc.ru директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов.
Обновлено в 08:41
Технологии
ФСБ получит разделегирующие полномочия
Мера по разделегированию домена отличается от блокировки сайтов через судебное решение и Роскомнадзор и при этом позволяет значительно быстрее ограничить доступ к ресурсу.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
В Киеве заявили о снижении поставок дизтоплива из России в августе
Киев ожидает снижения доли поставок дизельного топлива из России с 45% до 25% в августе и до 10-15% в сентябре.
Обновлено в 07:38
Футбол
«Дерби Каунти» объявил о переходе Руни
Обновлено в 10:01
Общество
Мэр Москвы решил увеличить финансирование частных детских садов и школ
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник провел встречу с руководителями частных образовательных учреждений столицы, по итогам которой он принял решение о повышении нормативов бюджетного финансирования частных школ и детских садов до уровня нормативных затрат на школьников для государственных школ.
Обновлено в 10:12
Общество
«Ростелеком» подал иск к Минкомсвязи на более чем 300 млн рублей
Ранее суд встал на сторону «Ростелекома» в споре с Минкомсвязью по поводу выплаты 464 млн руб. за обслуживание государственной системы миграционного учета и оформления паспортов.
Обновлено в 09:06
Футбол
«Арсенал» объявил о трансфере Косельни в «Бордо»
Защитник "Арсенала" Лоран Косельни продолжит карьеру в составе "Бордо", информирует официальный сайт "канониров".
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Ачинске Красноярского края отменили режим ЧС
В Ачинске Красноярского края, где накануне произошел пожар на технической территории войсковой части, а после прогремели взрывы, отменили режим ЧС.
Обновлено в 09:43
Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» композитор Сергей Березин
Обновлено вчера в 14:09
Экономика
МВФ оценил влияние санкций и падения цен на нефть на экономику России
Жесткая бюджетная политика оказала на рост ВВП наименьшее влияние (минус 0,1 п.п.), как и сдерживающая денежно-кредитная (минус 0,2 п.п.). В совокупности все эти факторы отняли от ежегодного роста экономики почти 1,2 п.п.
Обновлено в 02:33
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Происшествия
На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка
Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
Обновлено в 07:08
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Теннис
Шарапова проиграла Контавейт на турнире в Торонто
Россиянке Мария Шарапова уступила эстонской теннисистке Анетте Контавейт в стартовом раунде турнира категории Premier 5 в Торонто и покинула соревнования в Канаде.
Обновлено вчера в 22:18
Футбол
Болельщики признали Джикию лучшим игроком «Спартака» в июле
Футболист «Спартака» Георгий Джикия признан лучим игроком команды в июле по версии болельщиков.
Обновлено в 08:45
Политика
Патрушев прокомментировал выход США из ДРСМД
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что выходом из договоров об ограничении вооружений США пытаются добиться доминирования в любой точке мира, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 10:17
Политика
Путин 6 августа посетит образовательный центр «Сириус» в Сочи
Обновлено вчера в 12:19