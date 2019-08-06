Общество

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощиРБК вчера в 23:55

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи. Соответствующие поправки внесли в Кодекс об административных правонарушениях.
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В России ужесточили наказание за непропуск машины скорой помощи

RT на русском02:10

Неотложка для «Скорых». Как будет действовать новый закон об ответственности за недопуск машин к пациентам

Телеканал Санкт-Петербург03 августа в 14:29

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

РБКвчера в 23:55

Вступил в силу закон об ужесточении ответственности за непропуск скорой

Известиявчера в 18:17

Вступил в силу закон, ужесточающий наказание водителям за непропуск скорой

РИА Новостивчера в 17:16

В России ужесточили наказание за непропуск скорой помощи

Газета.Ru01:52

Было 500 руб., стало 5000: закон, который сильно изменит жизнь водителей

Konkurent.ru03 августа в 14:10
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Ван Дейк дал совет Магуайру, как справиться с давлением

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пожелал удачи и дал совет новичку «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру.
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Украинский депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский предложил завершить боевые действия в Донбассе, отделившись от него стеной.
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В Минобороны назвали причину взрывов на складе под Ачинском

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Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
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Черчесов: Чалов не играет в сборной, потому есть Дзюба

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным нападающим сборной России, поскольку есть Артём Дзюба.
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Политика

В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве

В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
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Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек

В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
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Минздрав назвал регионы с минимальным количеством онкологов

Как регионы и Минздрав пытаются компенсировать нехватку специалистов РБК направил запросы в девять регионов с минимальным количеством онкологов с просьбой прокомментировать ситуацию с врачами-онкологами.
Обновлено в 02:00
Политика

Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии

МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Общество

Госслужащим могут увеличить размер суточных выплат в командировках

Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ направил обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Пассажирский самолет задымился при посадке в Валенсии

Самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Лондона в Валенсию, задымился при посадке.
Обновлено вчера в 20:56
Здоровье

Причины ранней смертности мужчин в России озвучили в Госдуме

В Госдуме рассказали о причинах, которые приводят к сокращению продолжительности жизни мужской части населения в нашей стране.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Роухани заявил, что война с Ираном была бы «матерью всех войн»

Война с Ираном была бы "матерью всех войн", заявил президент Ирана Хасан Роухани, чье выступление на встрече с руководством министерства иностранных дел страны транслировало государственное телевидение.
Обновлено в 02:53
Политика

Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине

Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Футбол

Главный тренер ФК «Порту» пропустит матч с «Краснодаром»

Главный тренер ФК «Порту» Сержиу Консейсау пропустит первый матч Лиги чемпионов с «Краснодаром».
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Армия и оружие

Минобороны заказало модернизированные «Супер Сухие»

Отмечается, что ведомство уже сделало заказтна первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура (Казахстан).
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Прототип Samsung Galaxy Note10+ заснят на видео

Samsung Galaxy Note10+ будет оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением QHD+.
Обновлено вчера в 07:41
Политика

Итальянские фермеры оценили последствия российского продэмбарго

Президент ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини заявил, что тема российского эмбарго особенно важна для Италии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:49
Финансы

ЦБ оценил свои потери от санации банков

Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.
Обновлено вчера в 17:22
Экономика

Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году

О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Армия и оружие

ДНР: Украинские военные обстреляли школу в Горловке

Обновлено в 00:18
Футбол

Гаттузо может возглавить «Интер Майами», принадлежащий Бекхэму

Бывший полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером команды «Интер Майами».
Обновлено вчера в 19:30
Экономика

Телеканалы все быстрее теряют рекламу

Компании все быстрее сокращают затраты на продвижение в телеэфире – во II квартале рынок ТВ-рекламы упал сильнее, чем в начале года, рассказали «Ведомостям» пять сотрудников крупных телекомпаний и сотрудники двух рекламных групп.
Обновлено вчера в 17:56
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Тиля

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Общество

В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года

В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.
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Космос

Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик

Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.
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Общество

Из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале

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