Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощиРБК вчера в 23:55
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи. Соответствующие поправки внесли в Кодекс об административных правонарушениях.
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Неотложка для «Скорых». Как будет действовать новый закон об ответственности за недопуск машин к пациентам
Телеканал Санкт-Петербург03 августа в 14:29
Было 500 руб., стало 5000: закон, который сильно изменит жизнь водителей
Konkurent.ru03 августа в 14:10
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Футбол
Ван Дейк дал совет Магуайру, как справиться с давлением
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пожелал удачи и дал совет новичку «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру.
Обновлено в 01:23
Политика
В Киеве предложили построить стену на границе с Донбассом
Украинский депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский предложил завершить боевые действия в Донбассе, отделившись от него стеной.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Футбол
Черчесов: Чалов не играет в сборной, потому есть Дзюба
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным нападающим сборной России, поскольку есть Артём Дзюба.
Обновлено в 02:48
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек
В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье
Минздрав назвал регионы с минимальным количеством онкологов
Как регионы и Минздрав пытаются компенсировать нехватку специалистов РБК направил запросы в девять регионов с минимальным количеством онкологов с просьбой прокомментировать ситуацию с врачами-онкологами.
Обновлено в 02:00
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Общество
Госслужащим могут увеличить размер суточных выплат в командировках
Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ направил обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Пассажирский самолет задымился при посадке в Валенсии
Самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Лондона в Валенсию, задымился при посадке.
Обновлено вчера в 20:56
Здоровье
Причины ранней смертности мужчин в России озвучили в Госдуме
В Госдуме рассказали о причинах, которые приводят к сокращению продолжительности жизни мужской части населения в нашей стране.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Роухани заявил, что война с Ираном была бы «матерью всех войн»
Война с Ираном была бы "матерью всех войн", заявил президент Ирана Хасан Роухани, чье выступление на встрече с руководством министерства иностранных дел страны транслировало государственное телевидение.
Обновлено в 02:53
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Футбол
Главный тренер ФК «Порту» пропустит матч с «Краснодаром»
Главный тренер ФК «Порту» Сержиу Консейсау пропустит первый матч Лиги чемпионов с «Краснодаром».
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Минобороны заказало модернизированные «Супер Сухие»
Отмечается, что ведомство уже сделало заказтна первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура (Казахстан).
Обновлено вчера в 21:10
Гаджеты
Прототип Samsung Galaxy Note10+ заснят на видео
Samsung Galaxy Note10+ будет оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением QHD+.
Обновлено вчера в 07:41
Политика
Итальянские фермеры оценили последствия российского продэмбарго
Президент ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини заявил, что тема российского эмбарго особенно важна для Италии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:49
Финансы
ЦБ оценил свои потери от санации банков
Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.
Обновлено вчера в 17:22
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Армия и оружие
ДНР: Украинские военные обстреляли школу в Горловке
Обновлено в 00:18
Футбол
Гаттузо может возглавить «Интер Майами», принадлежащий Бекхэму
Бывший полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером команды «Интер Майами».
Обновлено вчера в 19:30
Экономика
Телеканалы все быстрее теряют рекламу
Компании все быстрее сокращают затраты на продвижение в телеэфире – во II квартале рынок ТВ-рекламы упал сильнее, чем в начале года, рассказали «Ведомостям» пять сотрудников крупных телекомпаний и сотрудники двух рекламных групп.
Обновлено вчера в 17:56
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Тиля
Обновлено вчера в 13:46
Общество
В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года
В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.
Обновлено в 01:48
Космос
Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик
Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.
Обновлено вчера в 11:01
Общество
Из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале
Обновлено в 00:27
Общество
«Росконтроль» нашел в ряженке кишечную палочку
Эксперты «Росконтроля» проверили ряженку с массовой долей жира 4% и обнаружили в одном из образцов бактерии группы кишечной палочки, а также повышенное содержание дрожжей и плесеней.
Обновлено в 01:46