Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричестваРИА Новости вчера в 23:21
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня. Штрафы за первое самовольное подключение к электро- или теплосети остались прежними.
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Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238
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Политика
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В воскресенье жители Казахстана сделают исторический выбор - на более чем 10 тыс. избирательных участков, открытых по всей стране и за рубежом, граждане республики, имеющие право голоса - около 12 млн человек, - будут выбирать президента.
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Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США
Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.
Обновлено вчера в 13:28
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Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
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В Сирии ликвидирован воевавший в Донбассе террорист из Украины
Украинский боевик из Крыма под псевдонимом Абдуль-Ильгиз аль-Керим был уничтожен в Сирии после обстрела колонны террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» неизвестными лицами.
Обновлено вчера в 09:36
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Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки
Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
Обновлено вчера в 18:37
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Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.
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Главред «Медузы» прокомментировал решение суда по делу Голунова
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Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Единоборства
Боксёр Головкин нокаутировал Роллса
Обновлено в 00:27
Политика
В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения
Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Обновлено в 01:40
Политика
Парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве»
Парламент Молдавии принял декларацию о том, что республика — «захваченное государство», ее поддержал 61 депутат.
Обновлено вчера в 15:46
Музыка
Отменено выступление «Машины времени» в День России
"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
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Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Политика
Молдавия раскололась на две власти
Политический кризис в республике может перерасти в уличные беспорядки В Молдавии установилось двоевластие.
Обновлено в 02:06
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено 07 июня в 15:00
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Министры финансов G20 заявили о нарастающей в мире напряженности
В мире нарастает напряженность, считают министры финансов стран, входящих в "большую двадцатку" (G20).
Обновлено в 00:51
Происшествия
В Екатеринбурге красной краской изрисовали памятник Ельцину
В Екатеринбурге накануне, 8 июня, изрисовали памятник Борису Ельцину, установленный у входа в Ельцин-центр.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Пресс-секретарь Бари Алибасова показал, как возможно перепутать «Крот» и сок
Обновлено в 02:02
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
О массовой атаке дронов на аэропорт в Саудовской Аравии сообщили СМИ
Йеменские повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах" с помощью беспилотников атаковали аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии.
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Экономика
Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование
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Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Музыка
Децл посмертно получил музыкальную премию МУЗ-ТВ
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Обновлено вчера в 13:03
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Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
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Обновлено вчера в 09:30
Политика
Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб
Дуб, посаженный в 2018 году в саду Белого дома президентами Франции и США Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом, не прижился и погиб, сообщает в субботу газета Le Figaro.
Обновлено вчера в 14:09
Футбол
«ПСЖ» назвал сроки восстановления Неймара
Как отмечает пресс-служба «ПСЖ», Неймару не потребуется операция, однако его восстановление займет четыре недели.
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Общество
Жаркая погода с небольшим дождем и грозой ожидается в Москве 9 июня
Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 32 градусов ожидаются в Московском регионе в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:02