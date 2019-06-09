Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричестваРИА Новости вчера в 23:21

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня. Штрафы за первое самовольное подключение к электро- или теплосети остались прежними.
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В России ужесточили наказание за кражу электричества

Говорит Москва00:43

В России вступил в силу закон об увеличении штрафа за кражу электричества

РБК01:18

В России ужесточили наказание за кражу электричества

Коммерсантъ01:02

В России ужесточили наказание за кражу электричества

RT на русском00:12

В России ужесточили наказание за кражу электричества

РИА Новостивчера в 23:21

В соцсетях возмутились суровым наказанием за кражу электричества. «Ждем налог на воздух»

URA.Ru02:20

В России ввели штраф за повторное воровство электричества

Российская газетавчера в 20:15
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