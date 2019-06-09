Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричестваРИА Новости вчера в 23:21

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня. Штрафы за первое самовольное подключение к электро- или теплосети остались прежними.
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В России введен штраф за повторную кражу электричества

Газета.Ru01:37

В России вступил в силу закон об увеличении штрафа за кражу электричества

РБК01:18

В России ужесточили наказание за кражу электричества

РИА Новостивчера в 23:21

В России ужесточили наказание за кражу электричества

RT на русском00:12

В России ужесточили наказание за кражу электричества

Коммерсантъ01:02

В России ужесточили наказание за кражу электричества

Говорит Москва00:43

В России ввели штраф за повторное воровство электричества

Российская газетавчера в 20:15
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:29, Ашберн
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Обновлено вчера в 15:21
Общество

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2018 году заработал 7,58 миллиона рублей, увеличив свои доходы по сравнению с предыдущим годом почти на 700 тысяч рублей.
Обновлено в 03:23
Гаджеты

Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю

В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Лера Кудрявцева трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы Другие фолловеры также засыпали Кудрявцеву комплиментами и поздравлениями, правда, нашлись и те, кто остался недовольным формулировкой ее обращения.
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Единоборства

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Автоспорт

Стюарды аннулировали время Леклера

В случае с Леклером решение было принято несколько иное – стюарды аннулировали результат его круга во второй сессии.
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Наука

Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление

Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 03:14
Путешествия

Петербург назван лучшим городом для путешествий с друзьями летом

По данным аналитического агентства ТурСтат, большинство опрошенных отдали свои голоса за Санкт-Петербург в качестве города для летнего путешествия в компании друзей.
Обновлено в 00:09
Музыка

Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили

Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия

В исправительной колонии в Тюмени произошел пожар

В исправительной колонии № 1 в Тюмени произошел пожар, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Наука

Ученые назвали напиток, полезный для сердца

Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США

Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.
Обновлено вчера в 22:50
Общество

Народные приметы на 9 июня – Федоры, Федорин день

Наши предки называли 9 июня днем Федоры. Своё название в народном календаре этот день получил в честь мученицы Феодоры.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия

Адвокат Голунова подала заявление в СКР о преступлениях полицейских

Адвокат Ольга Динзе, которая защищает отправленного под домашний арест по подозрению в сбыте наркотиков журналиста Ивана Голунова, подала заявление в Следственный комитет, в котором сообщила о преступных действиях полиции.
Обновлено в 04:10
Автоспорт

Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады

В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
Обновлено вчера в 16:15
Спорт

Фигуристка Медведева получила в Японии письмо с угрозами

Двукратная чемпионка мира, олимпийская призерка в фигурном катании Евгения Медведева получила анонимную записку с угрозами от одного из болельщиков во время ледового шоу Fantasy on Ice в Японии.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия

Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобусов в Сочи

Количество пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи в воскресенье утром увеличилось до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера

Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.
Обновлено в 02:23
Политика

В Госдуме поддержали ужесточение наказания за кражу электричества

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал в беседе с RT принятие закона об ужесточении наказания за кражу электричества в России.
Обновлено в 03:19
Авто

Что вы слушаете, так вы и едете. Исследование (лучше всего - Тейлор Свифт)

На вопрос, для чего вы слушаете музыку, когда едете, водители сообщают, что музыка расслабляет, помогает сосредоточиться, а также отвлекает от утомительной пробки или однообразия долгого автомобильного путешествия.
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Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 07:33
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Додон назвал способ мирной передачи власти в Молдавии

Глава Молдавии Игорь Додон сказал, что для мирной передачи власти в стране необходим международный посредник.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Дочь Шварценеггера и звезда «Стражей Галактики» поженились

Дочь экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин и голливудский актер Крис Пратт поженились.
Обновлено в 01:55
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Представитель Алибасова показал, как можно перепутать сок и средство для труб

Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, как продюсера мог перепутать средство для очистки труб с соком.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган официально разведены

О расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана стало известно еще в марте.
Обновлено вчера в 14:21
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