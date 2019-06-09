Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричестваРИА Новости вчера в 23:21
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня. Штрафы за первое самовольное подключение к электро- или теплосети остались прежними.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 09:52
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