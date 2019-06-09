В России ужесточили наказание за кражу электричестваРИА Новости вчера в 23:21

Юридические лица же облагаются санкцией в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.

В России ужесточили наказание за кражу электричества

Происшествия Аэропорт на юге Японии на час остался без энергоснабжения Центральный аэропорт префектуры Окинава остался в воскресенье утром без энергоснабжения более чем на час.

Армия и оружие Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.

Происшествия Суд избрал меру пресечения Ивану Голунову Никулинский районный суд Москвы избрал меру пресечения для журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ФАН.

Экономика Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова избивал беременную жену Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.

Спорт Фигуристка Медведева получила в свой адрес угрозы в Японии Анонимную угрозу получила российская фигуристка Евгения Медведева во время гастролей по Японии.

Происшествия Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".

Политика Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.

Происшествия Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.

Политика Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве» Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».

Происшествия Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.

Общество Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.

Происшествия Дело Ивана Голунова передано для расследования в ГУВД Москвы Руководитель пресс-службы столичной полиции сообщил, что уголовное дело журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова передано для расследования из УВД Западного административного округа Москвы в Главное управление МВД РФ по городу Москве.

Единоборства Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса 35-летний Роллс потерпел первое поражение в карьере при 19 победах (10 нокаутом). Ранее он не проводил боев за титул чемпиона мира.

Единоборства Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238 Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".

Общество Жаркая погода с небольшим дождем и грозой ожидается в Москве 9 июня Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 32 градусов ожидаются в Московском регионе в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Политика Российских журналистов не пустили на форум в Литве Журналистов "Известий" не пустили на открывшийся в Литве форум "Свободная Россия", сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.

Технологии Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.

Политика Козак сообщил о тайных переговорах о смене внешней политики Молдавии Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк вел переговоры с Социалистической партией, намереваясь заключить тайное соглашение о смене внешней политики республики.

Экономика Роскачество проверит пивные напитки, спортивную одежду и микроволновки Роскачество намерено до конца года проверить широкий ассортимент товаров потребительского спроса, включая готовые завтраки, пивные напитки, микроволновки и спортивную одежду.

Футбол Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020 Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".

Происшествия В Москве задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов Рейтер отмечает, что сам корреспондент заявил, что наркотики ему подбросили. Адвокату он рассказал, что после задержания его избили.