Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричестваРИА Новости вчера в 23:21
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня. Штрафы за первое самовольное подключение к электро- или теплосети остались прежними.
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Армия и оружие
Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США
Обновлено вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап хотели отпраздновать свадьбу в Италии
Планируя свою свадьбу, изначально Потап и Настя Пара думали отпраздновать ее во Франции или Италии, но затем отложили эту идею, так как всей гостей транспортировать за границу было достаточно проблематично.
Обновлено в 07:47
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
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С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек
С начала основного периода сдачи ЕГЭ в мае от экзаменов были отстранены 522 человека — за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
Обновлено в 06:06
Музыка
Брошенная Егором Кридом модель стала «еще одной Бузовой»
Обновлено вчера в 22:36
Здоровье
В Приморье пенсионерка 11 лет жила под запретом
Активисты Общероссийского народного фронта помогли жительнице села Вольно-Надеждинское снять ограничения, наложенные еще в 2008 году из-за больных коров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ОНФ.
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Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.
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Происшествия
«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Единоборства
Появилось видео нокаута канадского боксера в бою против Головкина
Видеозапись появилась на YouTube-канале DAZN. Головкин на протяжении всего поединка действовал с преимуществом.
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Происшествия
Выброс химикатов в реку произошел на Украине
Обновлено в 08:42
Политика
Временный президент Молдавии подписал указ о роспуске парламента
Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента, новая дата выборов назначена на 6 сентября, сообщило агентство «РИА Новости».
Обновлено в 04:35
Технологии
В России разработали систему дополненной реальности для незрячих людей
Российская компания «Прозрение» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019), который проходил с 6 по 8 июня 2019 года, представила свою систему дополненной реальности для незрячих и слабовидящих людей.
Обновлено вчера в 12:48
Политика
Ким Чен Ын тестирует новый метод казни
Обновлено в 08:39
Политика
Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Спорт
Кузина завоевала бронзу в прыжках в воду на этапе Гран-при в Испании
Россиянка Елизавета Кузина заняла третье место в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду
Уточняется, что фамилии кандидатов озвучили на съезде партии "Слуга народа". В число претендентов вошли 15 мужчин и пять женщин.
Обновлено в 07:33
Футбол
Моуринью может стать тренером «Ньюкасла»
В мае форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду предложил клубу рассмотреть кандидатуру Жозе Моуринью на пост главного тренера туринцев. дает на то, что Моуринью станет главным тренером "Челси" после Маурицио Сарри.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Российский Т-14 «Армата» возглавил мировой рейтинг танков
Иностранные эксперты признали российский танк Т-14 "Армата" лучшим танком в мире.
Обновлено в 06:45
Политика
Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина
Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.
Обновлено в 08:04
Авто
Иномарки советских знаменитостей, о которых простые граждане могли только мечтать
Обновлено в 06:30
Футбол
«Реал» представил форму из переработанного пластика
Обновлено в 08:11
Экономика
Лагард назвала торговые войны главной угрозой росту мировой экономики
Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а противостояние США и Китая может снизить уровень мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.
Обновлено в 07:58
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие
Сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» оказались под угрозой срыва
Проблемы с ремонтом и модернизацией «Адмирала Кузнецова» возникли после того, как плавучий док, в котором обслуживался боевой корабль, затонул при выходе судна с завода.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
В ДНР заявили об обесточивании села в Донбассе из-за обстрелов ВСУ
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что в Донбассе было обесточено село Васильевка из-за обстрелов ВСУ.
Обновлено 07 июня в 18:15