Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричестваРИА Новости вчера в 23:21

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня. Штрафы за первое самовольное подключение к электро- или теплосети остались прежними.
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В России резко ужесточили наказание за воровство электричества

Газета.Ru05:32

В России ужесточили наказание за кражу электричества

ТАСС02:29

В России ужесточили наказание за кражу электричества

РИА Новостивчера в 23:21

В России ужесточили наказание за кражу электричества

Коммерсантъ01:02

В России ужесточили наказание за кражу электричества

RT на русском00:12

В России вступил в силу закон об увеличении штрафа за кражу электричества

РБК01:18

В России ввели штраф за повторное воровство электричества

Российская газетавчера в 20:15
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:04, Ашберн
Армия и оружие

Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США

Обновлено вчера в 13:28
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап хотели отпраздновать свадьбу в Италии

Планируя свою свадьбу, изначально Потап и Настя Пара думали отпраздновать ее во Франции или Италии, но затем отложили эту идею, так как всей гостей транспортировать за границу было достаточно проблематично.
Обновлено в 07:47
Спорт

IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Обновлено в 07:55
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Общество

С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек

С начала основного периода сдачи ЕГЭ в мае от экзаменов были отстранены 522 человека — за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
Обновлено в 06:06
Музыка

Брошенная Егором Кридом модель стала «еще одной Бузовой»

Обновлено вчера в 22:36
Здоровье

В Приморье пенсионерка 11 лет жила под запретом

Активисты Общероссийского народного фронта помогли жительнице села Вольно-Надеждинское снять ограничения, наложенные еще в 2008 году из-за больных коров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ОНФ.
Обновлено в 01:18
Политика

Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.
Обновлено в 05:14
Происшествия

«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове

Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Единоборства

Появилось видео нокаута канадского боксера в бою против Головкина

Видеозапись появилась на YouTube-канале DAZN. Головкин на протяжении всего поединка действовал с преимуществом.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Выброс химикатов в реку произошел на Украине

Обновлено в 08:42
Политика

Временный президент Молдавии подписал указ о роспуске парламента

Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента, новая дата выборов назначена на 6 сентября, сообщило агентство «РИА Новости».
Обновлено в 04:35
Технологии

В России разработали систему дополненной реальности для незрячих людей

Российская компания «Прозрение» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019), который проходил с 6 по 8 июня 2019 года, представила свою систему дополненной реальности для незрячих и слабовидящих людей.
Обновлено вчера в 12:48
Политика

Ким Чен Ын тестирует новый метод казни

Обновлено в 08:39
Политика

Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Спорт

Кузина завоевала бронзу в прыжках в воду на этапе Гран-при в Испании

Россиянка Елизавета Кузина заняла третье место в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Политика

Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду

Уточняется, что фамилии кандидатов озвучили на съезде партии "Слуга народа". В число претендентов вошли 15 мужчин и пять женщин.
Обновлено в 07:33
Футбол

Моуринью может стать тренером «Ньюкасла»

В мае форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду предложил клубу рассмотреть кандидатуру Жозе Моуринью на пост главного тренера туринцев. дает на то, что Моуринью станет главным тренером "Челси" после Маурицио Сарри.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Российский Т-14 «Армата» возглавил мировой рейтинг танков

Иностранные эксперты признали российский танк Т-14 "Армата" лучшим танком в мире.
Обновлено в 06:45
Политика

Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина

Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Эксперт по языку тела назвала причину расставания Купера и Шейк

Обновлено в 07:28
Авто

Иномарки советских знаменитостей, о которых простые граждане могли только мечтать

Обновлено в 06:30
Общество

В ближайшие часы в Рязанской области ожидаются гроза, дождь и град

Обновлено в 07:54
Футбол

«Реал» представил форму из переработанного пластика

Обновлено в 08:11
Экономика

Лагард назвала торговые войны главной угрозой росту мировой экономики

Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а противостояние США и Китая может снизить уровень мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.
Обновлено в 07:58
Наука

Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление

Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие

Сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» оказались под угрозой срыва

Проблемы с ремонтом и модернизацией «Адмирала Кузнецова» возникли после того, как плавучий док, в котором обслуживался боевой корабль, затонул при выходе судна с завода.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

В ДНР заявили об обесточивании села в Донбассе из-за обстрелов ВСУ

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что в Донбассе было обесточено село Васильевка из-за обстрелов ВСУ.
Обновлено 07 июня в 18:15
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