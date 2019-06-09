Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричестваРИА Новости вчера в 23:21

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня. Штрафы за первое самовольное подключение к электро- или теплосети остались прежними.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В России резко ужесточили наказание за воровство электричества

Газета.Ru05:32

В России ужесточили наказание за кражу электричества

ТАСС02:29

В России ужесточили наказание за кражу электричества

РИА Новостивчера в 23:21

В России ужесточили наказание за кражу электричества

Коммерсантъ01:02

В России ужесточили наказание за кражу электричества

RT на русском00:12

В России вступил в силу закон об увеличении штрафа за кражу электричества

РБК01:18

В России ввели штраф за повторное воровство электричества

Российская газетавчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:01, Ашберн
Наука

Названы главные угрозы для человечества

Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида являются основными угрозами жизни человечества, считают исследователи из маркетингового агентства Blueclaw в Великобритании.
Обновлено в 08:20
Политика

КС Молдавии забрал у Додона полномочия президента

Президент Молдавии Игорь Додон был временно отстранен от должности решением КС, принятым по запросу группы депутатов от Демократической партии.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Москвичка захватила в плен «мужа на час»

Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Общество

Юрий Лоза дал рекомендации по правильному мытью кота

Обновлено в 10:53
Спорт

Российские легкоатлеты выступят на Олимпиаде в Токио

Обновлено в 07:58
Футбол

Сборная России вылетела в Нижний Новгород

Сборная России отправилась в Нижний Новгород, где 11 июня примет Кипр в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 09:59
Футбол

«Реал» хочет расстаться с сыном Зидана

Зидан является сыном главного тренера "Реала" Зинедина Зидана. Сам наставник не хочет, чтобы футболист покидал мадридский клуб.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Политика

Порошенко захотел стать премьер-министром Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности возглавить правительство страны, если его партия победит на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:36
Экономика

Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование

Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
Обновлено вчера в 13:53
Футбол

Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»

Обновлено в 10:32
Армия и оружие

США перебросили в Польшу самолет для наступательных операций

США перебросили на авиабазу Кшесины в Польше самолет EC-130H Compass Call, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Пиар-директор прокомментировал сообщения о белой горячке у Алибасова

"Бари Каримович еще спит", - ответил Горжанкин, имея ввиду, что Алибасов все еще находится в медикаментозном сне, в который его ввели врачи.
Обновлено в 10:54
Происшествия

В Бурятии нашли одного выжившего при аварийной посадке самолета Ан-2

Обновлено в 10:23
Спорт

Российские волейболисты разгромили Италию в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу выиграла у Италии в матче группового этапа Лиги наций.
Обновлено в 11:53
Общество

Чечня наладила авиасообщение с Турцией

Чеченские власти рассчитывают, что налаживание прямого авиасообщения с Турцией будет способствовать увеличению взаимного туристического потока.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Обновлено в 11:51
Футбол

Швейцария — Англия 0:0 (5:6 по пенальти)

Объявлены стартовые составы сборных Англии и Швейцарии на матч за третье место Лиги наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:32
Здоровье

Названа причина преждевременной смерти молодых людей

По данным исследования, один из 7 случаев смерти связан с недостаточным употреблением фруктов, а один из 12 - с нехваткой овощей.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Авто

Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников

«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено в 08:48
Происшествия

«Проект»: Дело Голунова заказали в руководстве московского УФСБ

Причиной преследования корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, отправленного под домашний арест по делу о наркотиках, мог стать готовящийся материал о связях руководства ФСБ с похоронным бизнесом, сообщает "Проект".
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Спорт

России не вернули флаг, но пустили в Токио

Главная проблема решена, но осадок остался Отстранение России от Олимпиады в Токио – это полный бред Совет международной федерации (ИААФ) принял решение не восстанавливать статус России, в результате чего наши спортсмены третий год продолжат выступать без флага и в нейтральном статусе.
Обновлено в 09:20
Политика

Евросоюз признал новое правительство Молдовы во главе с Майей Санду

Европейский союз приветствует решения, принятые вчера парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.
Обновлено в 11:01
Политика

Зеленский пообещал «нокаутировать» старую систему власти на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что его партия "Слуга народа" сможет установить новую систему власти в государстве, "нокаутировав" старую.
Обновлено в 08:07
Общество

Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге

Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
Обновлено в 11:00
Общество

Волгоградский гидроузел добавит Астраханской области немного воды

Представители же регионов со Средней Волги до последнего предлагали не увеличивать сбросные расходы с Жигулевского и Волгоградского гидроузлов, продолжив накопление воды в Куйбышевском, Саратовском и Волгоградском водохранилищах.
Обновлено вчера в 03:07
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное