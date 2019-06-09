Общество

В России резко ужесточили наказание за воровство электричестваГазета.Ru 05:32

С 9 июня в России вступили в силу поправки в Кодекс административных правонарушений (КоАП), предусматривающие ужесточение ответственности за незаконное подключение к электрическим сетям. Введены штрафы за повторные самовольные подключения для физических и юридических лиц.
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В России ужесточили наказание за кражу электричества

Коммерсантъ01:02

В России ужесточили наказание за кражу электричества

ТАСС02:29

В России вступил в силу закон об увеличении штрафа за кражу электричества

РБК01:18

В России резко ужесточили наказание за воровство электричества

Газета.Ru05:32

В России ужесточили наказание за кражу электричества

RT на русском00:12

Санкции за повторную кражу электричества вступили в силу

Политика Сегоднявчера в 23:38

В России ввели штраф за повторное воровство электричества

Российская газетавчера в 20:15
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:35, Ашберн
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