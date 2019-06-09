Общество
В России резко ужесточили наказание за воровство электричестваГазета.Ru 05:32
С 9 июня в России вступили в силу поправки в Кодекс административных правонарушений (КоАП), предусматривающие ужесточение ответственности за незаконное подключение к электрическим сетям. Введены штрафы за повторные самовольные подключения для физических и юридических лиц.
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