В России ужесточили наказание за кражу электричестваRT на русском 00:12

В России ужесточили наказание за кражу электричества. Как сообщает РИА Новости, соответствующий закон вступил в силу 9 июня.

В России ужесточили наказание за кражу электричества

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