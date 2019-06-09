Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричестваRT на русском 00:12
В России ужесточили наказание за кражу электричества. Как сообщает РИА Новости, соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
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Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
Обновлено в 14:18
Происшествия
В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра
Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено в 11:52
Общество
Половина площадок фестиваля «Времена и эпохи» посвящена истории России
Половина площадок, представленных на фестивале «Времена и эпохи», проходящем в столице, посвящена истории России.
Обновлено в 14:36
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Общество
Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор собирается проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков
В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
В день рождения мужа Нюша опубликовала свадебное фото
Недавно певица опубликовала снимок с прогулки. На фото она и певица Ханна с детьми.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Шестун обвенчался в «Матросской Тишине»
Обновлено в 09:13
Здоровье
Дорога борьбы за жизнь
В последний день работы Петербургского международного экономического форума было подписано два важных для онкологической медицины документа: соглашение о создании в Калужской области Центра протонной терапии для лечения онкологических заболеваний и Меморандум о сотрудничестве Национального центра радиологии с компанией "Росатом".
Обновлено в 10:32
Здоровье
Бывают и полезны, и опасны: эксперты высказали мнение о супах
Супы полезно есть для разнообразия и повышения количества овощей в рационе. Но слишком соленые и жирные наваристые супы могут быть опасны.
Обновлено в 13:21
Общество
Власти Солсбери выкупят дом Скрипаля
Городской совет Солсбери принял решение выкупить дом, в котором проживал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль до отравления, сообщают "Известия".
Обновлено в 14:51
Политика
Экзитпол: на выборах президента Казахстана побеждает Токаев
Со своей стороны, директор научно-исследовательского центра "Молодежь" Талгат Калиев, сообщил, что, согласно данным проведенного ими экзитпола, Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94 процента голосов.
Обновлено в 14:30
Авто
Опубликован ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке
Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на 9 июня 2019 года.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Новороссийске загорелось здание морского университета
Обновлено в 14:20
Политика
Кадыров призвал не давить на следствие в связи с делом Голунова
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить прессинг в связи с делом задержанного в Москве журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 14:21
Кино
В Сочи прошла церемония открытия фестиваля «Кинотавр»
Андрей практически ровесник фестиваля, который в этом году отмечает 30-летний юбилей, как и режиссер конкурсного фильма Ян Гэ, в котором он снимался.
Обновлено в 14:12
Спорт
Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес
Вера Брежнева нежно поздравила маму с днем рождения
Вчера свой день рождения отметила мама Веры Брежневой Тамара Витальевна Галушка.
Обновлено в 04:31
Гаджеты
Huawei Nova 5 получит врезанную в экран селфи-камеру
Судя по скриншоту, Huawei Nova 5 получит врезанную в экран селфи-камеру, которая располагается в углу экрана.
Обновлено в 12:31
Общество
Forbes (США): Сибирь в будущем может превратиться популярное туристическое направление (Forbes)
«Наши модели показали, что (в рамках экстремального сценария) к 2080-м годам в азиатской части России установится более мягкий климат, уменьшится территория вечной мерзлоты — с нынешних 65% до 40% от площади этого региона», — объяснила Парфенова.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ДНР
Обновлено в 13:14
Наука
Названы четыре главные угрозы человечеству
Агентство создало специальный сайт How Will The World End (Каким будет конец света — прим.), на котором подробно рассказывается об основных угрозах жизни человечества.
Обновлено в 09:30
Политика
NYT: Китай предостерёг Microsoft и Dell от прекращения поставок КНР
Власти КНР предупредили зарубежные компании, в частности Microsoft, Dell и Samsung Electronics, о «серьёзных последствиях» в случае их согласия следовать запрету США относительно поставок технологий китайским компаниям.
Обновлено в 10:47
Происшествия
После ДТП с двумя автобусами в Сочи госпитализировали более 20 человек
Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило об 11 пострадавших при столкновении двух экскурсионных автобусов в Сочи на углу улиц Старообрядческой и Таврической, позднее их число выросло до 15 человек.
Обновлено в 05:14
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
Похожие цифры приводят в «Авито недвижимости»: аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена вторичного жилья в России выросла на 0,4%, до 64,9 тыс. руб. за кв. м. В их данных представлен только один город, где месячная динамика цен достигла 1%,— Санкт-Петербург.
Обновлено в 10:00
Здоровье
Медики назвали необычные причины диареи
Медики назвали ряд необычных причин, по которым может развиваться диарея. К ним относятся некоторые продукты, определенные болезни и стресс.
Обновлено вчера в 12:12
Шоу-бизнес
Ксения Бородина с мужем отдыхает в Турции
Телеведущая поделилась яркими снимками. Ксения Бородина вместе со своим мужем Курбаном Омаровым отправилась отдыхать в Турцию.
Обновлено в 09:00
Гаджеты
В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam
Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Общество
Беглов подвел итоги ПМЭФ на странице «ВКонтакте»
Основные результаты работы правительства врио губернатора Санкт-Петербурга связал с ПМЭФ.
Обновлено в 13:10